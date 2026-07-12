Rosiers envahis de pucerons chaque printemps ? Ce réflexe des pros à faire dès mars les tient loin tout l’été

Chaque printemps, les pucerons s’invitent sur les jeunes pousses de vos rosiers et les fourmis orchestrent l’invasion. Les jardiniers pros misent sur un duo de gestes discrets pour les maintenir à distance.

Sur les rosiers du jardin, tout commence souvent pareil : dès avril, les premières pousses se couvrent de petits points verts, les boutons collent et les jets de savon noir s’enchaînent. On traite, ils reviennent. De quoi décourager les plus patientes.

Ce que les jardiniers pros ont appris, c’est que la bataille se joue bien plus tôt, au moment où les jeunes pousses se réveillent à peine. Un geste minuscule, répété chaque printemps, suffit alors à tenir les pucerons à distance sans vider l’armoire à produits.

Pourquoi les pucerons adorent vos rosiers au démarrage du printemps

Au tout début de la saison, le rosier concentre sa sève la plus riche dans les tissus jeunes et tendres : extrémités encore enroulées, tiges fines, boutons floraux naissants. Le puceron vert du rosier y plante son rostre et peut enchaîner plus de vingt générations sur une seule saison.

Résultat, les attaques se voient vite :

feuilles chiffonnées ou recroquevillées au bout des tiges ;

bouts de pousses et boutons poisseux de miellat, ce sucre qu’adorent les fourmis ;

colonnes de fourmis qui montent et descendent sans cesse le long des tiges.

Le geste tout simple des pros : pincer les jeunes pousses trop tendres

Nous avons tous déjà laissé nos rosiers filer en longues tiges toutes neuves… qui se sont transformées en buffet à pucerons. Les pros, eux, ont pris l’habitude de pincer systématiquement, entre mars et avril, l’extrémité des pousses les plus vigoureuses, encore bien vert tendre.

Du bout des doigts ou au sécateur propre, on enlève 1 à 2 cm sur ces tiges très droites. On supprime ainsi la partie la plus appétente, tout en forçant le rosier à se ramifier : la plante devient plus trapue, plus solide, et beaucoup moins attractive pour les colonies naissantes que l’on repère alors tout de suite.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pulvérisations d’insecticide Quasi zéro 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En pinçant les jeunes pousses des rosiers dès le début du printemps, on retire la partie la plus tendre qui attire les pucerons et l’on force la plante à se ramifier. Associé à une barrière de glu qui bloque les fourmis, ce duo coupe à la fois le buffet et le service de protection des pucerons. 💡 Le petit plus : profiter d’un passage au jardin pour pincer seulement quelques tiges chaque fois et vérifier en même temps qu’aucun tuteur ou branche basse ne contourne la bande de glu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enchaîner les traitements au savon noir ou aux purins sans pincer les jeunes pousses ni bloquer les fourmis : les colonies de pucerons finissent presque toujours par se réinstaller.

Couper l’autoroute des fourmis et laisser les alliés travailler

Les fourmis raffolent du miellat sucré rejeté par les pucerons et les protègent comme un petit troupeau, empêchant coccinelles, syrphes ou chrysopes de faire le ménage. Tant que cette logistique reste intacte, les traitements de surface donnent une impression de déjà-vu permanent.

Dès mars, entourer le pied du rosier d’une bande de glu continue bloque net la montée des fourmis. On vérifie qu’aucun tuteur ni rejet ne sert de pont, on rabat légèrement le haut de la bande et on la retire en fin de saison. Avec ce barrage, le pincement des pousses et, au besoin, un simple jet d’eau sur les premiers foyers, les rosiers passent l’été sous bonne garde, sans feuilles collantes.