Mon voisin fait toujours ce geste surprenant avec son pommier en juillet : ceux qui l'ignorent perdent leur récolte

Depuis votre terrasse, ce voisin qui enlève des pommes encore vertes en plein juillet intrigue tout le quartier. Derrière ce geste d’éclaircissage du pommier se cache une stratégie bien plus maligne qu’elle n’en a l’air.

Depuis la terrasse, la scène interroge : en plein mois de juillet, votre voisin décroche une à une des pommes encore bien vertes, puis les laisse tomber au sol. L’arbre semble en pleine forme, les fruits sont sains… et pourtant il en enlève une partie, comme s’il gâchait sa propre récolte.

En réalité, ce geste très précis porte un nom que les arboriculteurs connaissent bien : éclaircissage du pommier en juillet. Loin d’être un caprice, il protège l’arbre, grossit les fruits restants et évite les années “sans pommes”. C’est justement à ce moment de l’été que tout se joue pour votre futur panier.

Ce que votre voisin a compris sur le pommier

Un pommier qui porte trop de fruits s’épuise et entre dans ce que l’on appelle l’alternance : une année surchargée, puis presque rien l’année suivante. Les graines des pommes produisent des hormones, les gibbérellines, qui freinent la formation des futurs boutons floraux. Plus il y a de fruits, plus ces hormones bloquantes circulent, moins l’arbre prépare sa floraison de l’an prochain.

Le pommier a déjà tenté de trier tout seul : en juin, la fameuse “chute physiologique” a fait tomber une partie des petits fruits. Mais sur les variétés très fertiles, cela n’a pas suffi. D’où cette deuxième passe, plus douce, que le voisin a réalisée en juillet pour ajuster la charge, pas pour tout recommencer.

Juillet, le moment clé pour alléger sans affaiblir

Nous avons tous déjà vu des branches ployer sous des grappes de pommes qui se touchent presque. C’est le signe qu’un rattrapage est utile. Les spécialistes conseillent de garder environ dix fruits par mètre de branche charpentière, ou un fruit tous les 10 à 15 cm, et de privilégier ceux bien exposés à la lumière.

Retirer les plus petites pommes d’un bouquet.

Supprimer celles qui se touchent ou pointent vers le centre de l’arbre.

Enlever en priorité les fruits tachés, piqués ou déformés.

Si l’on intervient tard, faire deux passages légers à une semaine d’intervalle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de calibre 30 à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant une partie des pommes en juillet, l’arbre concentre sa sève sur les fruits restants et limite la production d’hormones qui bloquent la floraison suivante. Les pommes grossissent mieux, sucrent davantage et le pommier garde des forces pour l’année prochaine. 💡 Le petit plus : utiliser les petites pommes retirées pour du vinaigre maison, des gelées bien acidulées ou les mettre au compost en retirant celles vraiment malades. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout arracher d’un coup sur un arbre assoiffé ou laisser au pied les pommes véreuses, qui deviennent un réservoir de maladies et de ravageurs.

Les bénéfices que l’on verra dès la récolte… et l’été suivant

Après ce léger tri, les branches ont mieux supporté les coups de vent et les pluies, les fruits se sont moins frottés entre eux et les risques de pourriture ont diminué. Surtout, chaque pomme a reçu plus de lumière et de sève, ce qui a donné des fruits plus gros, plus réguliers et souvent plus parfumés.

À plus long terme, ce geste d’été installe une production plus régulière d’une année sur l’autre. Adopter l’éclaircissage comme votre voisin, c’est transformer un pommier capricieux en allié fiable du jardin, capable de remplir le panier sans s’épuiser.