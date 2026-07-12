Figuier : si vous bouturez encore comme ça, vous ratez cette méthode toute bête avec un simple verre qui cartonne

Partout en France, des jardiniers troquent terreaux et hormones pour une simple bouture de figuier dans l'eau. Quels gestes précis rendent cette méthode presque inratable ?

Dans bien des jardins, les étés se ressemblent : d’un côté, des jardiniers encombrés de terreaux “spéciaux”, d’hormones de bouturage et de mini-serres en plastique ; de l’autre, un voisin qui aligne tranquillement des verres sur le rebord de la fenêtre… et obtient des petits figuiers à la chaîne.

Si les anciens manuels insistent sur les boutures en terre ou le marcottage, une technique revient en force : la bouture de figuier dans l’eau. Ultra simple, presque gratuite, elle fonctionne très bien dès qu’on respecte quelques gestes précis. C’est cette méthode, et pas une autre, qui transforme un simple rameau en futur arbre fruitier.

Pourquoi compliquer la bouture de figuier ?

Les méthodes classiques gardent leurs fans : boutures hivernales en terre sur bois de 1 à 2 ans, marcottage au printemps avec branches enterrées ou enveloppées de mousse… Les taux de réussite sont excellents, souvent entre 75 et 90 %, mais il faut des pots, un substrat bien dosé, un coin hors gel, du temps et un peu de technique.

Or le figuier (Ficus carica) a un atout incroyable : il émet spontanément des racines à partir d’un simple rameau. Plutôt que de multiplier les accessoires, la méthode au verre d’eau utilise cette générosité naturelle. Bien menée, elle atteint autour de 70 à 75 % de réussite, sans hormone de synthèse ni matériel sophistiqué, et permet de voir les racines se former jour après jour.

La méthode du verre : la bouture de figuier dans l’eau pas à pas

Tout commence sur l’arbre mère. Choisir un rameau de l’année, encore vert mais bien ferme, long de 15 à 20 cm, portant au moins trois nœuds. Couper proprement sous un nœud avec un sécateur désinfecté, enlever toutes les feuilles de la moitié basse et ne garder que deux ou trois feuilles en haut, éventuellement raccourcies de moitié en été. D’ailleurs, un vrai secret de pépiniériste consiste à laisser sécher la base 24 heures à l’ombre pour que le latex blanc coagule et limite la pourriture.

Nous avons tous déjà posé un verre d’eau sur le plan de travail de la cuisine : c’est exactement ce qu’il faut. Remplir un verre ou un petit bocal propre avec de l’eau à température ambiante, immerger les deux tiers inférieurs de la tige sans toucher les feuilles, puis placer le récipient à la lumière, mais sans soleil direct. Changer l’eau tous les deux ou trois jours maintient l’oxygène et empêche les bactéries ; en trois à cinq semaines, de fins filaments blancs apparaissent sur les nœuds immergés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7,5/10 Taux de réussite observé 70–75 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le figuier fait partie des fruitiers qui s’enracinent très facilement à partir d’un rameau. Dans l’eau claire, régulièrement renouvelée, la base de la bouture reste propre, bien oxygénée et stimulée pour produire des racines sur les nœuds immergés, sans besoin d’hormones ni de matériel compliqué. 💡 Le petit plus : entourer le verre de papier kraft ou utiliser un récipient opaque limite les algues, garde l’eau fraîche plus longtemps et améliore encore la reprise. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rempoter brutalement une bouture très enracinée en tassant fort le substrat : les racines formées dans l’eau cassent alors net et le jeune figuier dépérit.

Rempotage en douceur et suite de l’aventure

Dès que les racines mesurent 2 à 3 cm, il est temps de quitter le verre. Préparer un pot d’environ un litre avec un substrat léger, par exemple moitié terreau horticole et moitié sable. Faire un trou large, déposer les racines sans les plier, reboucher délicatement puis arroser pour humidifier sans détremper.

Le jeune plant reste à l’ombre lumineuse une à deux semaines, le temps de s’installer. Ensuite, un emplacement en pot au soleil doux et des arrosages réguliers suffisent. L’automne suivant, le figuier peut gagner la pleine terre dans les régions douces. Petit bonus : avec cette bouture de figuier dans l’eau, les premières figues apparaissent souvent entre la troisième et la cinquième année, bien plus vite qu’avec un semis.