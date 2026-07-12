Courgettes : ce geste du matin, à l'opposé de ce que font les jardiniers, décuple vos récoltes d'été

En plein été, de nombreux jardiniers voient leurs courgettes ralentir alors que les fleurs se multiplient. Un geste de récolte à contre-courant permet pourtant de vraiment stimuler la fructification.

Au potager, beaucoup de jardiniers voient leurs beaux pieds de courgettes s’essouffler en plein mois d’août. Les fleurs se succèdent, quelques fruits deviennent énormes… puis la production semble s’arrêter net. Ce blocage n’a pourtant rien de mystérieux et se joue souvent sur un geste de récolte mal calé.

En plein été, laisser grossir ses courgettes paraît logique pour « faire du volume ». C’est en réalité le meilleur moyen d’épuiser la plante et de freiner l’apparition des prochains fruits. Un geste presque contradictoire, réalisé le matin, permet au contraire de stimuler la fructification des courgettes tout l’été.

Laisser grossir ses courgettes : ce qui se passe vraiment sur le plant

Une courgette laissée à enfler devient, pour la plante, un coffre-fort rempli de graines à finir de mûrir. La sève, les nutriments, l’eau sont alors prioritairement envoyés vers ce seul fruit, au détriment de la formation de nouvelles fleurs femelles le long de la tige.

Résultat : dès qu’un ou deux « monstres » approchent de la taille d’une batte de baseball, le pied ralentit, voire stoppe net la mise à fleurs. Les jardiniers pensent souvent que le plant est « fatigué », alors qu’il a surtout été invité à consacrer toute son énergie à ces fruits géants.

Le geste contradictoire : récolter petit, tôt et très régulièrement

Nous avons tous déjà laissé une courgette grossir « pour une ratatouille à plusieurs », avant de regretter sa chair pleine de graines. Pour garder des fruits tendres et garder le pied en action, cueillez les courgettes allongées entre 15 et 20 centimètres, et les variétés rondes autour de 8 à 10 centimètres de diamètre. Effectuez une coupe nette avec un sécateur propre, en laissant un petit bout de pédoncule, de préférence le matin quand la peau est bien ferme.

En plein cœur de l’été, faites le tour du potager tous les deux jours. Soulevez le feuillage dense, repérez les fruits cachés, retirez sans état d’âme les courgettes géantes ou mal formées : ce « ménage » libère la sève et relance immédiatement la floraison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Rendement du plant Optimisé tout l’été 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Couper les courgettes jeunes évite qu’un fruit capte la sève et relance les fleurs femelles. Le plant continue ainsi à produire de nouveaux fruits au lieu de se concentrer sur quelques géants. 💡 Le petit plus : Visez 15–20 cm pour les longues, 8–10 cm pour les rondes pour une cueillette rapide et des fruits ultra tendres. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne laissez pas mûrir de courgette géante sur le pied et ne tordez jamais le fruit ; coupez-le toujours net au sécateur.

Un rituel d’été complet pour des plants de courgettes infatigables

Pour suivre cette cadence, les plants ont besoin d’un emplacement en plein soleil, au moins six heures par jour, et d’un sol profond, enrichi en compost ou fumier bien décomposé. Arrosez toujours au pied, sous un paillage épais qui garde la fraîcheur et freine l’oïdium.

Si vos courgettes restent en fleurs sans fruits, observez : les fleurs mâles ont une longue tige fine, les femelles une mini-courgette à leur base. En période sèche, la plante produit surtout des fleurs mâles ; un sol constamment humide, grâce au paillage et à un arrosage régulier en profondeur, aide à rééquilibrer la floraison.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Les jardiniers sont invités à planter ce légume avant la fin juin.»