Arrêtez de replanter des thuyas : cet arbre à croissance record recrée un écran opaque en une saison

Entre thuyas grillés et vis-à-vis gênant, de plus en plus de jardins français cherchent une alternative. Ce Paulownia à croissance rapide promet un rideau vert étonnant dès le premier été.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Paulownia tomentosa (Paulownia imperialis) 🌸 Nom courant Paulownia, arbre impérial, Kiri 📏 Dimensions 10 à 15 m de haut x 8 à 10 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité ❄️ Rusticité Environ -18 °C une fois installé 🍂 Feuillage Caduc, très grandes feuilles vert clair

Alignements de thuyas brûlés, trous béants dans la haie, voisins qui apparaissent soudain en grand angle sur la terrasse… Ce décor, devenu banal avec les canicules, a cassé l’illusion de la haie “miracle” qui protégeait de tout, tout le temps. Les conifères qui tenaient sans broncher il y a vingt ans peinent désormais à encaisser sécheresses et maladies.

Face à ce constat, une nouvelle star s’est imposée chez les paysagistes : un arbre à croissance rapide venu d’Asie, planté depuis le XIXe siècle au Jardin des Plantes de Paris. Le Paulownia, aussi appelé arbre impérial ou Kiri, a été choisi pour ses feuilles géantes et sa vitesse de croissance telle qu’il peut recréer un écran vert en une seule saison.

Paulownia, le géant doux qui efface une haie de thuyas en un été

Les vieilles haies de thuyas brunissent de l’intérieur, se dégarnissent, puis laissent apparaître un patchwork de branches sèches. À l’inverse, le Paulownia supporte étonnamment bien le soleil de plomb : l’article auJardin rappelle qu’il garde “une excellente tolérance au soleil de plomb sans flétrissement visible”. En conditions optimales, sa flèche peut prendre environ 2 m par an, et des producteurs indiquent qu’il grandit jusqu’à 2 cm par jour pour atteindre 8 à 10 m en trois ans.

Ses feuilles en forme de cœur, larges de plusieurs dizaines de centimètres, créent très vite un dôme de verdure. Là où un catalpa forme une ombre agréable en quelques années, le Paulownia va plus vite et plus haut. Son feuillage caduc dessine un véritable mur végétal estival, tout en restant léger visuellement, loin de la masse sombre des résineux traditionnels.

Nos jardins ont changé : où installer ce géant pour qu’il protège vraiment

Nous avons tous déjà vu ces jardins de lotissement où la haie grillée laisse tout voir depuis la rue. Plutôt que de replanter du thuya, le Paulownia s’emploie comme arbre d’ombrage caduc, bien placé. Il aime le plein soleil, un sol profond, fertile et bien drainé, restant frais mais jamais gorgé d’eau. Rustique autour de -15 à -18 °C, il s’est bien adapté à la majorité des régions françaises hors altitude extrême.

Côté voisinage, mieux vaut anticiper. L’article 671 du Code civil impose de planter tout arbre appelé à dépasser 2 m à au moins 2 m de la limite de propriété. Avec ses 8 à 10 m d’envergure possibles, on le réserve au fond du jardin ou en coin de terrasse, en gardant aussi quelques mètres de recul par rapport à la maison et aux réseaux enterrés.

Le mode d’emploi pour un écran opaque en une seule saison

Pour transformer le Paulownia en brise-vue express, les jardiniers le conduisent en “têtard” : en fin d’hiver, le tronc est rabattu très court. La floraison disparaît, mais l’arbre répond par de longues pousses vigoureuses, couvertes de feuilles XXL qui composent un rideau de verdure compact tout l’été. En quelques mois, cette nouvelle couronne atteint plusieurs mètres et masque efficacement un vis-à-vis plongeant.

Planter de préférence au printemps (climat froid) ou en automne (climat doux), dans un trou large enrichi de compost.

Arroser régulièrement la première saison et pailler généreusement le pied pour garder la fraîcheur.

La première fin d’hiver, recéper le jeune arbre pour lancer le mode “parasol géant”.

Recommencer cette taille chaque année, et, si besoin, installer deux ou trois sujets espacés de 3 à 4 m pour créer un écran continu jusqu’à l’étage.