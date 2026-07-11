Potager fin juillet : cette erreur vous fait perdre 2 mois de récoltes, semez plutôt ces 4 légumes racines

Fin juillet, alors que beaucoup rangent leurs outils, certaines planches du potager deviennent un vrai trésor caché. Quels légumes racines y semer pour remplir les assiettes dès l’automne ?

Fin juillet, les tomates s’épanouissent, les courgettes débordent… et, une fois l’ail, les oignons ou les pommes de terre arrachés, de grandes bandes de terre restent nues. Beaucoup y voient la fin de la saison au potager.

En réalité, c’est un tournant stratégique : ces planches libres et bien réchauffées peuvent accueillir quatre légumes racines à semer fin juillet, pour des récoltes maison dès l’automne.

Fin juillet, le faux repos du potager

Laisser ces surfaces vides jusqu’aux premières pluies est une fausse bonne idée. En plein été, la terre se durcit, se crevasse, les mauvaises herbes s’installent et l’eau d’arrosage s’évapore bien plus vite qu’un sol occupé par des cultures.

Les jardiniers aguerris le savent : se demander que semer en juillet revient à choisir des graines qui supportent la chaleur et mûrissent assez vite pour être récoltées d’ici octobre. Les racines, en particulier betteraves et radis d’hiver, excellent dans ce rôle.

Les 4 légumes racines à semer fin juillet pour l’automne

Sur une planche d’ail ou d’oignons, la betterave est la candidate idéale : sa dernière fenêtre de semis en pleine terre se joue en juillet. Semez à environ 2 cm de profondeur, tous les 10 cm, en rangs espacés de 25 à 30 cm, puis éclaircissez ; la récolte peut s’étaler d’août à octobre. Les carottes demi-longues de type carotte Nantaise profitent elles aussi de ce sol tiède pour lever rapidement et offrir, à partir de septembre, de jolies racines sucrées pour les soupes et les jus.

Pour combler vite les assiettes, le navet hâtif se sème en ligne et se récolte jeune en septembre, doux et tendre. Plus inattendu, le panais hâtif, légume ancien très résistant à la sécheresse une fois installé, aime aussi un semis estival : sillons à 1 cm de profondeur espacés de 25 à 30 cm, graines déposées tous les 2 cm puis éclaircies à 20–25 cm, pour des racines à croquer dès la fin septembre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte jusqu’à 2 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fin juillet, le sol très chaud fait lever les graines en quelques jours, puis l’automne plus frais permet aux racines de grossir sans stress hydrique. En occupant aussitôt les planches libres, ces semis limitent évaporation et mauvaises herbes. 💡 Le petit plus : prévoir deux arrosoirs : l’un pour humidifier le fond du sillon, l’autre pour une pluie très fine juste après avoir recouvert les graines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : oublier d’arroser deux ou trois jours de suite pendant la levée : la terre croûte, se fissure et les jeunes plantules restent bloquées dessous.

Les bons gestes pour réussir ses semis de fin juillet

Nous l’avons tous constaté : en plein été, la réussite se joue au millimètre. Arrosez le fond du sillon avant le semis, couvrez, tassez légèrement puis maintenez le sol humide mais non détrempé, plutôt le soir. Un paillage épais et, en cas de canicule, un voile d’ombrage laissant passer 30 à 50 % de lumière font toute la différence.

Pour un potager durable, installez ces cultures après ail, échalote, oignon ou pommes de terre et échelonnez quelques rangs de carottes et de radis toutes les deux semaines. Les racines stockent ainsi les récoltes et sécurisent l’automne, même avec des restrictions d’eau.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Que planter en juillet au potager ? Notre shopping des graines à semer pour avoir des légumes à la fin de l’été et en automne»