Framboises : ce geste de 5 minutes après la cueillette pour ne pas rater la deuxième récolte de septembre

Au potager, beaucoup arrêtent leurs framboisiers en juillet alors qu’ils pourraient encore produire. Un geste de taille ciblé change tout pour la récolte de septembre.

Fin juillet, beaucoup rangent déjà les seaux à confiture en se disant que la saison des framboises est derrière eux. Le feuillage épaissit, les cannes piquent, on referme le portillon du potager… alors qu’un simple coup de sécateur pourrait tout changer.

Car certains framboisiers ont été capables de donner deux vagues de fruits dans la même année : une première en début d’été, puis une seconde en fin de saison. La clé tient dans un geste discret, à faire juste après la cueillette, pour déclencher une deuxième récolte en septembre.

Remontant ou non remontant : savoir si votre framboisier peut rejouer en septembre

D’abord, il faut savoir à qui l’on a affaire. Les framboisiers remontants produisent une première fois en début d’été, puis à nouveau sur les jeunes tiges de l’année, entre août et octobre. Les autres, dits non remontants, ne donnent qu’une unique récolte estivale.

Pour vérifier, repensons au jardin l’an dernier : y a‑t‑il eu des framboises en septembre ou en octobre ? Si oui, le plant est probablement remontant. L’étiquette mentionne parfois des variétés comme Heritage ou Autumn Bliss ; elles font partie de ces généreux redoublants.

Le coup de sécateur de 5 minutes qui relance vos framboisiers

Après la cueillette d’été, nous avons tous déjà laissé le buisson tel quel. Or les tiges qui ont porté les fruits se repèrent vite : elles sont plus brunes, sèches, rigides, parfois ramifiées. Les jeunes pousses vertes, elles, sont souples, lisses et très vigoureuses.

C’est là que le geste méconnu intervient. Armé d’un sécateur propre et bien aiguisé, on coupe au ras du sol toutes les vieilles tiges brunes en juillet, jusqu’à ne garder qu’environ 10 à 15 cannes vigoureuses par mètre. La sève est alors dirigée vers ces futures porteuses de la récolte de septembre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce geste retire le bois épuisé et libère lumière, air et sève pour les jeunes tiges, qui peuvent alors préparer les fruits d’automne. 💡 Le petit plus : marquer les vieilles tiges d’un ruban discret au printemps aide à les reconnaître sans stress au moment de la taille. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper les jeunes pousses vertes ou tenter cette taille sur des framboisiers non remontants en croyant obtenir une seconde récolte.

Arrosage, paillage et compost pour une deuxième récolte de framboises en septembre

Pour que cette nouvelle floraison se transforme en bols remplis, la taille ne suffit pas. Le framboisier a des racines superficielles qui souffrent dès que le sol sèche. Trois réflexes simples sécurisent la deuxième vague de fruits jusqu’aux portes de l’automne :

Arroser régulièrement en été, sans détremper, quand le sol devient sec en surface.

Installer un paillage généreux (broyat, écorces achetées chez Botanic ou Leroy Merlin) pour garder la fraîcheur.

Apporter une fine couche de compost mûr ou de fumier bien décomposé après la taille.

Résultat, les cannes restent vertes, bien nourries et moins sensibles aux maladies, les bourgeons de fleurs se forment tout l’été, et la deuxième récolte de framboises en septembre devient une vraie habitude au jardin. Et si ce n’était pas parfait cette année, ce trio taille‑eau‑paillage servira de nouvelle routine pour les prochaines saisons.