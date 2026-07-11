Ne servez plus la pastèque comme avant : cette entrée pastèque-feta-menthe a mis tout le monde d'accord
Lassé de la tomate-mozza, j’ai adopté une salade pastèque feta menthe qui réveille tout le monde à l’apéro. En 10 minutes, cette entrée fraîche cache un geste clé pour rester croquante.
En plein été, la pastèque arrive en tranches rouges au milieu des tomates-mozza. C’est frais, mais un peu attendu. Jusqu’au jour où on l’a coupée en cubes, mêlée à la feta et à la menthe : la table s’est animée et l’entrée a pris un coup de jeune.
Depuis, on revient sans cesse à cette association : sucré juteux de la pastèque, sel franc de la feta, fraîcheur de la menthe, citron et huile d’olive pour la netteté. Dix minutes suffisent pour lancer le repas.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 800 g de chair de pastèque bien froide, en dés de 2 cm
- ✅ 150 g de feta en bloc, émiettée grossièrement
- ✅ 10 g de feuilles de menthe fraîche, finement ciselées
- ✅ Assaisonnement : 2 c. à soupe d’huile d’olive, zeste et jus d’1 citron, sel, poivre
Pourquoi cette salade pastèque feta menthe fait oublier les entrées tristes
Sur un grand plat, les dés de pastèque alignent leur rouge brillant, piqués de feta et de menthe. Visuellement, on est déjà en vacances. En bouche, le sucre du fruit est réveillé par le sel du fromage et l’acidité du citron. Comme une tomate-mozza, mais plus frais, plus léger, avec une vraie sensation de croquant.
Salade pastèque feta menthe : la méthode express qui change tout
Pour garder cette entrée nette, on commence par tailler la pastèque en cubes de 2 cm et on la laisse 5 minutes dans une passoire ; l’excès d’eau s’en va, la mâche reste. Pendant ce temps, on émiette la feta bien froide, on cisèle la menthe au couteau. L’assaisonnement se prépare à part, dans un bol, pour être parfaitement homogène. Au moment de servir seulement, on assemble et on mélange en soulevant, sans jamais écraser.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter les dés de pastèque taillés de 2 cm dans une passoire 5 minutes au frais.
- Technique : Émietter la feta bien froide, ciseler la menthe au couteau, sans l’écraser.
- Cuisson : Aucune cuisson ; préparer dans un bol huile d’olive, jus et zeste de citron, sel, poivre.
- Finition : Mélanger pastèque, feta, menthe et assaisonnement en soulevant délicatement, puis servir ou rafraîchir 10 minutes.
Servir, conserver et twister la salade pastèque feta menthe
On sert cette salade dans un grand plat à partager ou en petites assiettes, dressée au dernier moment. Assemblée au plus 15 minutes avant, elle reste nette. Les restes se gardent une heure au frais et accompagnent très bien pain grillé ou grillades froides.
En bref
- 🥗 Été après été, cette salade pastèque feta menthe s’impose comme entrée fraîche et légère, prête en 10 minutes avec quelques gestes simples.
- ⏱ La méthode détaille la découpe de la pastèque, la préparation de la feta et de la menthe, puis assaisonnement à part pour une salade nette.
- ✨ Entre contraste sucré-salé, texture croquante et variantes gourmandes, cette salade pastèque feta menthe cache quelques secrets qui changent tout à table.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité