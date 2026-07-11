Ne servez plus la pastèque comme avant : cette entrée pastèque-feta-menthe a mis tout le monde d'accord

Lassé de la tomate-mozza, j’ai adopté une salade pastèque feta menthe qui réveille tout le monde à l’apéro. En 10 minutes, cette entrée fraîche cache un geste clé pour rester croquante.

En plein été, la pastèque arrive en tranches rouges au milieu des tomates-mozza. C’est frais, mais un peu attendu. Jusqu’au jour où on l’a coupée en cubes, mêlée à la feta et à la menthe : la table s’est animée et l’entrée a pris un coup de jeune.

Depuis, on revient sans cesse à cette association : sucré juteux de la pastèque, sel franc de la feta, fraîcheur de la menthe, citron et huile d’olive pour la netteté. Dix minutes suffisent pour lancer le repas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de chair de pastèque bien froide, en dés de 2 cm

✅ 150 g de feta en bloc, émiettée grossièrement

✅ 10 g de feuilles de menthe fraîche, finement ciselées

✅ Assaisonnement : 2 c. à soupe d’huile d’olive, zeste et jus d’1 citron, sel, poivre

Pourquoi cette salade pastèque feta menthe fait oublier les entrées tristes

Sur un grand plat, les dés de pastèque alignent leur rouge brillant, piqués de feta et de menthe. Visuellement, on est déjà en vacances. En bouche, le sucre du fruit est réveillé par le sel du fromage et l’acidité du citron. Comme une tomate-mozza, mais plus frais, plus léger, avec une vraie sensation de croquant.

Salade pastèque feta menthe : la méthode express qui change tout

Pour garder cette entrée nette, on commence par tailler la pastèque en cubes de 2 cm et on la laisse 5 minutes dans une passoire ; l’excès d’eau s’en va, la mâche reste. Pendant ce temps, on émiette la feta bien froide, on cisèle la menthe au couteau. L’assaisonnement se prépare à part, dans un bol, pour être parfaitement homogène. Au moment de servir seulement, on assemble et on mélange en soulevant, sans jamais écraser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter les dés de pastèque taillés de 2 cm dans une passoire 5 minutes au frais. Technique : Émietter la feta bien froide, ciseler la menthe au couteau, sans l’écraser. Cuisson : Aucune cuisson ; préparer dans un bol huile d’olive, jus et zeste de citron, sel, poivre. Finition : Mélanger pastèque, feta, menthe et assaisonnement en soulevant délicatement, puis servir ou rafraîchir 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 10 min frais 🔍 Le secret de l’expert Des cubes épais, un bref égouttage et une sauce préparée à part gardent la pastèque nette. Sel de feta, citron et huile d’olive renforcent le sucré du fruit et portent la menthe. ✨ Le twist gourmand : Olives noires et basilic, ou une pincée de piment d’Espelette juste avant service pour accentuer le contraste. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assembler et saler trop tôt : la pastèque rend de l’eau, la feta se délite, la menthe noircit et la salade perd tout relief.

Servir, conserver et twister la salade pastèque feta menthe

On sert cette salade dans un grand plat à partager ou en petites assiettes, dressée au dernier moment. Assemblée au plus 15 minutes avant, elle reste nette. Les restes se gardent une heure au frais et accompagnent très bien pain grillé ou grillades froides.