Ces bouchées cheesecake citron-spéculoos sans cuisson, le goûter d’été parfait… à condition d’éviter cette erreur

Au retour de la plage ou d’une journée de bureau, ces bouchées cheesecake citron-spéculoos sans cuisson deviennent le goûter d’été que tout le monde réclame. En 20 minutes et un simple moule, elles se préparent à l’avance et sortent du frigo prêtes à croquer.

Le goûter frais qui met tout le monde d’accord sans effort : ces bouchées cheesecake citron-spéculoos sans cuisson

L’odeur vive du citron fraîchement zesté qui se mêle au parfum caramélisé des spéculoos, la promesse d’une crème glacée au toucher qui cède sous la cuillère… On est déjà en été sans allumer le four.

On cherche souvent ce goûter frais qui met tout le monde d’accord, au retour de la plage comme d’une journée de bureau. Ces bouchées cheesecake citron-spéculoos sans cuisson se préparent en vingt minutes, prennent au frigo et ressortent prêtes à croquer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de spéculoos réduits en poudre fine

✅ 80 g de beurre doux fondu

✅ 300 g de fromage frais type Philadelphia + 200 g de mascarpone

✅ Sucre glace, zestes finement râpés et jus de 2 citrons, vanille, sel

Le goûter d’été prêt à dégainer : 20 minutes, le frigo fait le reste

Avec cette short-list d’ingrédients, on remplit un plateau de mini cheesecakes façon coffee shop, qui font plaisir aux enfants comme aux adultes. Le format bouchées évite les parts qui s’écroulent ; chacun se sert, croque, pose sa caissette. Un moule à mini-muffins ou de petits moules en silicone suffit pour une vingtaine de pièces.

Base spéculoos et crème citron : la méthode sans cuisson ni gélatine

La réussite de ces bouchées cheesecake citron spéculoos sans cuisson tient à l’équilibre entre base et crème. On réduit les biscuits en poudre très fine avant de les mêler au beurre ; avec 200 g de spéculoos pour 80 g de beurre, la couche reste compacte sans être dure. Pour la crème, on fouette fromage frais type Philadelphia et mascarpone, puis sucre glace, vanille et sel, avant d’ajouter zestes et jus de citron frais très progressivement, jusqu’à texture onctueuse et stable.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer les spéculoos avec le beurre fondu, tasser dans des mini-moules et réfrigérer. Technique : Fouetter fromage frais, mascarpone, sucre glace, vanille, sel, puis ajouter zestes et jus de citron progressivement. Cuisson : Laisser base et crème se raffermir au froid, assembler, puis réfrigérer au moins 4 heures. Finition : Démouler bien froid, décorer et servir très frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif / repos 20 min + 4 h 🔍 Le secret de l’expert Biscuits finement moulus + beurre qui fige au froid donnent une base solide ; la crème, riche en fromage frais et mascarpone, se raffermit d’elle-même au réfrigérateur grâce à l’acidité du citron. ✨ Le twist gourmand : Pour la touche coffee shop, déposer un peu de lemon curd sur la base ou glisser une framboise au centre avant la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser tout le jus de citron d’un coup : la préparation se liquéfie, prend trop de temps et les bouchées se tiennent mal.

Twists gourmands et conservation

Au moment de servir, sortir les mini cheesecakes du réfrigérateur cinq minutes à l’avance, ajouter miettes de spéculoos, zestes ou une framboise. Ils se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique au frais et voyagent facilement en sac isotherme.