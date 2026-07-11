Airfryer : ce dessert d’été qui ne chauffe pas la maison pendant la canicule (et l’erreur fatale à éviter)

En pleine chaleur, ces pêches caramélisées au airfryer promettent un dessert d’été ultra gourmand sans transformer ta cuisine en four. Une double cuisson maligne change tout, à condition d’éviter un geste qui ruine le résultat.

Parfum de pêche chaude, caramel blond qui nappe la chair, petite vapeur sucrée qui s’échappe dès l’ouverture de la friteuse à air chaud. En plein été, ce genre de dessert réconforte sans lourdeur.

Le problème, c’est souvent la cuisson : un four allumé transforme la cuisine en sauna. Avec les pêches caramélisées au airfryer, on garde le plaisir du fruit chaud tout en laissant la maison au frais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pêches jaunes mûres mais encore fermes (environ 600 à 700 g)

✅ 30 g de beurre demi-sel mou

✅ 25 g de cassonade + 1 c. à c. de cannelle moulue

✅ Glace vanille ou yaourt grec, granola ou amandes grillées pour le service

Pourquoi les pêches au airfryer sont le dessert d’été qui ne transforme pas ta cuisine en sauna

L’airfryer chauffe un petit volume d’air très rapidement, sans avoir besoin de monter un four à 200 °C pendant des minutes. Résultat : moins d’énergie, moins de chaleur diffusée, et un dessert prêt en un clin d’œil.

Sur les pêches jaunes mûres mais fermes, la chaleur circulante saisit la surface, concentre les jus et favorise la caramélisation des sucres. On obtient un dessert d’été sans four : chair fondante, dorure légère, sans fumée ni plaque brûlante à surveiller.

Comment faire des pêches caramélisées au airfryer (sans les brûler)

Pour quatre personnes, on compte une belle pêche par convive. On les coupe simplement en deux, on retire le noyau, puis on les installe serrées mais sans se toucher, peau en bas, dans le panier de la friteuse à air chaud préchauffée à 180 °C.

Le cœur de la recette, c’est le mélange beurre demi-sel, cassonade et cannelle moulue. On le dépose seulement lors de la seconde phase de cuisson, après une première étape de cinq minutes qui attendrit le fruit. Cette double cuisson à 180 °C donne des pêches caramélisées au airfryer dorées dehors, juteuses dedans, prêtes à accueillir glace vanille ou yaourt grec.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver puis essuyer les pêches, les couper en deux, ôter les noyaux, préchauffer l’airfryer à 180 °C. Technique : Mélanger beurre demi-sel mou, cassonade, cannelle et vanille jusqu’à obtenir une pâte uniforme et parfumée. Cuisson : Disposer les demi-pêches peau en bas, badigeonner légèrement d’huile, cuire 5 min, ajouter le mélange, recuire 6 min à 180 °C. Finition : Servir aussitôt, encore chaud, avec une boule de glace ou du yaourt, granola ou amandes, éventuellement un filet de sirop.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Cette recette repose sur une double cuisson : d’abord, on laisse l’air chaud attendrir la chair et concentrer les jus sans sucre ajouté. Ensuite, le beurre sucré fond et caramélise en surface sans brûler. L’airfryer envoie un flux homogène qui dore les pêches vite, sans chauffer la pièce. ✨ Le twist gourmand : Version Pêche Melba express : servir les pêches sur de la glace vanille, ajouter un coulis de framboise, quelques éclats de pistache, et on obtient un dessert digne d’un restaurant pour quelques €. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surtout pas sucrer les pêches dès la première cuisson à 180 °C : le sucre brûle avant que le fruit ne soit tendre, accroche au panier et donne un goût amer, avec parfois un début de fumée.

Variantes & version healthy (yaourt, flocons d’avoine, fruits secs)

Pour une assiette plus légère, on remplace la glace par du yaourt grec frais et on limite la cassonade. Les pêches caramélisées au airfryer se glissent aussi dans un bol avec flocons d’avoine, fruits secs et graines, façon dessert-bol. Les restes se gardent 24 heures au frais et se réchauffent vite au airfryer.