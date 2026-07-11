Tout le monde jette ce noyau de fruit d’été : les chefs en font un trésor au parfum d’amande qui change tout
À chaque tarte ou clafoutis, les noyaux d’abricot finissent au compost alors qu’ils cachent un puissant parfum d’amande. Comment les chefs les utilisent-ils sans danger ?
Dans un plat qui sort du four, les abricots se lovent dans une pâte gonflée, dorée, qui tremble encore. L’odeur mêle beurre chaud, sucre caramélisé et une nuance d’amande qui rappelle la pâtisserie d’hôtel particulier. Texture entre flan et gâteau, cuillère qui s’enfonce.
Ce parfum ne doit rien au hasard ; les chefs vont le chercher dans ce que tout le monde jette : les noyaux d’abricot. À l’intérieur, l’amandon libère, en infusion, une note d’amande amère qui change tout. Reste à savoir comment les préparer sans risque et sans gaspillage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 700 g d’abricots mûrs (noyaux à garder)
- ✅ 300 ml de lait + 10 à 15 noyaux d’abricot secs
- ✅ 3 œufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé
- ✅ 90 g de farine, 30 g d’amandes, 20 g de beurre, sel, cassonade
Pourquoi les chefs gardent les noyaux d’abricot
Dans chaque noyau d’abricot, l’amandon concentre un parfum naturel d’amande amère ; infusé dans du lait, un sirop parfumé ou un sucre aromatisé, il donne à n’importe quel dessert d’abricot une profondeur de pâtisserie professionnelle.
Utiliser les noyaux d’abricot en cuisine, sans risque
Règle simple : noyaux propres, secs, entiers. On les fait frémir 20 minutes dans 300 ml de lait ou infuser 30 minutes un sirop 500 ml d’eau + 200 g de sucre, puis on filtre. Même principe pour une macération dans la vodka pour un alcool parfumé ; jamais d’amandons croqués.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Dénoyauter les abricots, garder les noyaux, les rincer. Chauffer 300 ml de lait avec 10 à 15 noyaux entiers jusqu’au frémissement léger, couvrir 20 minutes puis filtrer.
- Technique : Fouetter œufs, sucres et sel. Ajouter farine et poudre d’amandes, puis verser le lait infusé en fouettant pour obtenir un appareil lisse.
- Cuisson : Beurrer le plat, ranger les demi-abricots côté bombé, verser l’appareil, saupoudrer de cassonade et cuire 30 à 35 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que le dessus soit doré.
- Finition : Laisser reposer une dizaine de minutes. Servir tiède ou froid, avec un filet de sirop de noyaux d’abricot ou une cuillère de yaourt.
Noyaux d’abricot : ne les jetez plus, conservez-les
Une fois séchés, on stocke les noyaux d’abricot dans un bocal hermétique, au sec. Le clafoutis se garde deux jours au frais, le sirop une semaine, le sucre plusieurs mois. Les coques peuvent lester une cuisson à blanc, assurer le drainage des pots ou servir de combustible. L’huile de noyau d’abricot maison reste réservée aux soins externes.
Sources
En bref
- 🥧 L’été, les noyaux d’abricot s’entassent dans les cuisines familiales alors que les chefs y voient un ingrédient clé pour leurs desserts.
- 🍑 Utiliser les noyaux d’abricot en cuisine passe par l’infusion dans du lait, un sirop parfumé ou une macération alcoolisée, avec des quantités précises.
- ♻️ Conservés secs, les noyaux d’abricot deviennent un atout zéro déchet en pâtisserie, au jardin et même pour quelques préparations beauté très ciblées.
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