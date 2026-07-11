Ces gnocchis crousti-fondants prêts en 15 min vont remplacer vos pâtes, mais évitez cette erreur fatale

En 20 minutes, cette poêlée de gnocchis poêlés tomates cerises–mozzarella promet de détrôner vos pâtes des soirs d’été. Quel est le geste clé qui change tout ?

Vous allez délaisser les pâtes tout l’été après avoir goûté ces gnocchis poêlés aux tomates cerises et mozzarella

Dans la poêle chaude, les gnocchis commencent à chanter, puis se couvrent d’une fine croûte dorée qui sent bon l’Italie. Les tomates cerises éclatent doucement, lâchent leur jus sucré-acidulé, pendant que la mozzarella filante nappe le tout en rubans crémeux.

Cette poêlée de gnocchis poêlés tomates cerises mozzarella a tout de l’alternative d’été aux assiettes de pâtes : rapide, généreuse mais légère en bouche, et surtout zéro sauce compliquée. En quinze minutes, on obtient un plat qui fait vraiment table de vacances. Reste à maîtriser deux ou trois gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de gnocchis frais à poêler

✅ 400 g de tomates cerises bien mûres

✅ 200 g de mozzarella, bien égouttée

✅ 2 gousses d’ail, 4 c. à soupe d’huile d’olive, quelques feuilles de basilic frais

La poêlée qui fait oublier les pâtes : croustillant, fromage filant et été en 15 minutes

On mise ici sur un vrai contraste crousti-fondant : surface dorée, cœur moelleux, jus de tomates qui enrobe sans noyer. Les proportions respectent un équilibre simple ; trois parts de gnocchis, deux de tomates, une de fromage.

Pour la réussite, on choisit des gnocchis à poêler du rayon frais, une poêle antiadhésive large, de belles tomates cerises et une mozzarella de qualité, plutôt au lait de bufflonne si possible.

Pas à pas : la méthode inratable pour des gnocchis crousti-fondants

Tout se joue dans la gestion de la chaleur et de l’humidité. Poêle bien chaude, ail doré sans brûler, gnocchis espacés pour favoriser la réaction de Maillard, mozzarella ajoutée seulement au dernier moment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter la mozzarella, couper les tomates, hacher l’ail et le basilic ; préparer tous les ingrédients autour de la poêle. Technique : Chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif, ajouter l’ail, puis verser les gnocchis en une seule couche ; laisser dorer sans trop remuer. Cuisson : Retourner les gnocchis, poursuivre la dorure quelques minutes, puis ajouter les tomates, sel, poivre et éventuellement piment ; laisser former un jus brillant. Finition : Baisser le feu, ajouter la mozzarella en morceaux, couvrir brièvement ; finir hors du feu avec le basilic et un voile de parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Sécher légèrement les gnocchis et chauffer franchement la poêle donne une croûte dorée pleine de saveur. On ajoute les tomates après la coloration, puis la mozzarella égouttée en fin de cuisson pour rester souple et filante. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter un filet d’huile d’olive au basilic, une pincée de piment d’Espelette et un zeste très fin de citron jaune. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre la mozzarella dès le début sur feu fort : elle rend de l’eau, durcit, et fait perdre tout le croustillant des gnocchis.

Variantes d’été et service : comment ne jamais se lasser

Version relevée avec piment et zeste de citron, veggie avec courgette poêlée, ou gratinée quelques minutes au grill avec parmesan ; à servir en grand plat à partager, aussitôt sorti du feu.