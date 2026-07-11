Canicule : arrêtez de jeter vos restes de melon, cette boisson pétillante anti-gaspi remplace les sodas du commerce

Canicule, cuisine qui embaume et montagnes de peaux de melon finissent souvent à la poubelle. Et si ces restes devenaient la base d’une melonade pétillante anti-gaspi ?

En plein après-midi de canicule, on découpe un melon bien frais, la chair fondante file en salade ou en dessert, et il reste une montagne de peaux parfumées, encore perlées de jus. L’odeur sucrée embaume la cuisine, puis, en général, tout part à la poubelle.

Plutôt que de jeter ces restes, on peut s’en servir pour préparer une boisson ultra désaltérante, naturellement pétillante, qui remplace les sodas du commerce. Une melonade anti-gaspi qui se fait sans machine, juste avec un bocal, un peu de sucre… et le temps joue pour vous.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Restes d’1 melon bio ou non traité (peaux, cœur, graines)

✅ 60 g de sucre et 3 à 4 tranches de citron bio

✅ 10 g de gingembre frais en lamelles (facultatif)

✅ 1 L d’eau non chlorée, 1 bocal 1,5 L et 1 bouteille à limonade

Pourquoi vos restes de melon peuvent devenir une boisson pétillante de canicule

Dans un melon non traité, la peau n’est pas qu’une coque épaisse : elle abrite des levures sauvages. Ces micro-organismes se nourrissent du sucre ajouté et libèrent du gaz carbonique ; c’est lui qui va donner les fines bulles de la melonade.

Le cœur et les graines gardent encore de la chair juteuse ; ils apportent arômes et douceur sans effort. En revanche, on oublie tout melon traité ou d’origine incertaine, car ici la peau est l’ingrédient central. Comme toute boisson fermentée, la préparation peut contenir des traces d’alcool ; on évite donc les fermentations trop longues, surtout pour les plus jeunes.

Recette facile de melonade avec les restes de melon (pour 1 L)

Le principe repose sur une courte fermentation spontanée : on fait macérer restes de melon, sucre, citron et gingembre dans de l’eau non chlorée, d’abord en bocal, puis en bouteille. En 24 à 48 heures selon la chaleur, la boisson devient parfumée et légèrement effervescente.

Par forte chaleur, on raccourcit les temps et on surveille de près bulles et odeur : le nez doit rester fruité, jamais franchement désagréable. Dès que le pétillant convient, on passe au froid pour figer la fraîcheur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre dans le bocal les peaux, le cœur et les graines rapidement rincés, ajouter le sucre, les tranches de citron et le gingembre. Technique : Verser 1 L d’eau non chlorée, fermer, secouer doucement pour dissoudre le sucre, puis laisser 24 h à température ambiante. Cuisson : Au bout de 24 h, vérifier bulles et parfum ; si c’est timide, prolonger jusqu’à 48 h, puis filtrer dans une bouteille à limonade. Finition : Fermer, laisser encore 12 à 24 h en ouvrant brièvement pour évacuer le gaz, puis placer au réfrigérateur et servir bien frais dans la semaine.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 48 h 🔍 Le secret de l’expert Les levures de la peau adorent le sucre et une eau non chlorée : elles créent bulles fines et arômes en un temps record. L’acidité du citron canalise les microbes indésirables. En été, on réduit les durées de fermentation et on passe vite au frais pour garder une boisson légère. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques feuilles de menthe ou de basilic dans le bocal, voire un zeste de citron vert, pour signer une melonade façon cocktail de bar, à servir sur beaucoup de glace pilée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un melon traité ou frotter la peau avec insistance : on détruit les bonnes levures. Autre piège, oublier la bouteille en pleine chaleur sans la dégazer ; entre risque d’explosion et goût vinaigré, toute la fournée partira au rebut.

Que faire après ? Compost, autres fruits et idées anti-gaspi à tester

Une fois filtrés, peaux et graines ont tout donné : direction compost ou bac de déchets verts, l’anti-gaspi se poursuit jusque dans le jardin. La boisson, elle, se sert glacée, sur des glaçons, avec quelques feuilles de menthe ou de basilic pour accentuer la fraîcheur.

On peut aussi allonger la melonade avec un peu d’eau pour un pétillant plus doux, notamment pour les enfants. La même logique fonctionne avec des épluchures d’agrumes ou de pommes non traitées, en ajustant sucre et temps de fermentation ; de quoi transformer la corbeille de fruits en véritables boissons maison.