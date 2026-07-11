Fini les dîners compliqués : cette tarte du Sud aux oignons fondants va sauver vos soirs d’été avec trois fois rien

Soir de semaine, chaleur d’été, frigo quasi vide : la pissaladière express aux oignons fondants s’invite à table en moins d’une heure. Quels petits gestes font toute la différence entre tarte banale et véritable parfum de Sud ?

Fini les tartes salées compliquées : la pissaladière express aux oignons fondants qui sent bon le soleil

Dans le four, la pâte gonfle et dore, pendant que les oignons deviennent souples, brillants, presque confits. En quelques minutes, la cuisine sent le Sud et la soirée peut commencer.

Cette pissaladière express aux oignons fondants se prépare avec une pâte du commerce, un filet d’huile d’olive, quelques anchois et olives noires. On garde tout l’esprit du Sud, sans tartes salées compliquées du soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ou pâte à pizza prête à dérouler (230–250 g)

✅ 800 g d’oignons jaunes ou doux émincés

✅ 8 filets d’anchois à l’huile et 80 g d’olives noires

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de sucre, 1 c. à s. de vinaigre, poivre, sel léger, thym ou origan

Pourquoi cette pissaladière express va sauver tes soirs d’été

Quand il fait chaud, on n’a pas envie de sortir la balance ni de surveiller une pâte maison. Une pâte prête à dérouler, des oignons, des anchois, des olives noires : la pissaladière express devient la pissaladière du soir qui sauve le dîner.

Plus légère qu’une quiche, plus parfumée qu’une simple pizza, cette tarte salée rapide aux oignons se découpe en larges parts à partager avec une salade verte ou quelques tomates bien fraîches.

Étapes pas à pas : des oignons confits, une pâte croustillante, zéro stress

Pour une vraie pissaladière facile, on laisse le feu doux faire le travail. Les oignons compotent, la pâte se prépare en deux gestes, puis le four termine le tout en donnant croustillant et jolies notes caramélisées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les oignons, les faire revenir à feu doux avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, une pincée de sel, 25 à 30 minutes, jusqu’à texture fondante et couleur blond doré. Technique : Ajouter le sucre et le vinaigre, mélanger encore 2 minutes pour enrober ; retirer du feu quand il reste peu de jus au fond de la poêle. Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C. Dérouler la pâte sur une plaque, garder le papier, piquer le fond et replier légèrement les bords pour former un cadre. Finition : Étaler les oignons en couche généreuse, disposer les filets d’anchois en croisillons et les olives, enfourner 15 à 20 minutes jusqu’à pâte bien dorée et croustillante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 à 55 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire les oignons longtemps à feu doux concentre leurs sucres naturels : ils deviennent fondants, légèrement caramélisés, et parfument la pâte sans la détremper, même avec une garniture généreuse. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter un filet d’huile d’olive citronnée et quelques feuilles de thym frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais précipiter la cuisson des oignons : trop forts, ils brunissent dehors, restent croquants dedans et rendent de l’eau sur la pâte.

Variantes et idées pour l’accompagner

Pour une version douce, on réduit les anchois, ajoute plus d’olives et un peu d’origan.