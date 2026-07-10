Ce fromage frais sur des lentilles froides fait un carton alors que tout le monde les sert chaudes
En plein été, cette salade de lentilles au fromage frais renverse les habitudes et fait de l’ombre aux plats chauds. Trois herbes, une vinaigrette vive, et un secret de chef change tout.
Tout le monde sert ses lentilles chaudes : moi j’y ajoute du fromage frais et des herbes en salade et le saladier est vidé en premier
Sur la table, les lentilles fumantes font figure de classique rassurant. Pourtant, un simple saladier de lentilles froides au fromage frais et aux herbes attire aussitôt les regards… et les premières cuillères.
Le secret tient dans peu de choses : une bonne cuisson, une vinaigrette citron–huile d’olive bien vive, un fromage frais choisi avec soin. Ensuite, on laisse les herbes transformer le tout en salade façon traiteur.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de lentilles cuites, bien égouttées
- ✅ 200 g de fromage frais nature (chèvre ou ricotta)
- ✅ 1 citron, 4 càs d’huile d’olive, 1 càc de moutarde
- ✅ 1 oignon rouge, 1 gros bouquet persil–ciboulette–menthe
Pourquoi cette salade de lentilles au fromage frais fait oublier les versions chaudes
Dans cette salade de lentilles au fromage frais, tout joue sur le contraste : grains tendres mais fermes, oignon rouge croquant, herbes très fraîches, crémeux du fromage. La vinaigrette au citron relève l’ensemble sans lourdeur, ce qui en fait une entrée légère mais généreuse, parfaite l’été ou avec un barbecue.
Comment réussir la salade de lentilles froide façon traiteur, pas à pas
Pour la réussir à tous les coups, on surveille trois points : cuisson douce des lentilles, vinaigrette citron–huile d’olive alors qu’elles sont encore tièdes, puis ajout du fromage en deux temps. Le pas-à-pas ci-dessous sert de fil conducteur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les lentilles, les couvrir d’eau froide avec laurier et ail, cuire 20 à 25 minutes à frémissement, puis égoutter et laisser tiédir.
- Technique : Dans un grand saladier, fouetter jus et zeste de citron, sel, poivre, moutarde et huile d’olive, puis ajouter l’oignon rouge et les herbes hachées.
- Cuisson : Verser les lentilles tièdes ou froides dans cette base, mélanger doucement pour bien les enrober sans les écraser, puis incorporer la moitié du fromage frais.
- Finition : Déposer le reste du fromage en petites cuillerées, ajouter si besoin un peu de jus de citron, laisser reposer 10 à 20 minutes au frais, puis poivrer au moment de servir.
Conservation, dressage et variantes autour des lentilles fromage frais et herbes
Cette salade se prépare à l’avance et se garde 24 heures au réfrigérateur, bien filmée. Au moment de servir, on ajoute un filet de citron, quelques herbes fraîches, ou des dés de betterave, des tomates rôties, un peu de feta émiettée.
En bref
- 🥗 Salade de lentilles au fromage frais servie froide, pensée pour l’été, qui rivalise avec les plats du barbecue sur une grande table conviviale.
- 🍋 Cuisson douce des lentilles, vinaigrette citron–huile d’olive bien relevée et fromage frais ajouté en deux temps donnent une texture crémeuse façon traiteur.
- 🌿 Astuces de chef, temps de repos au frais et idées de variantes permettent d’adapter cette salade à un buffet chic, un pique-nique ou lunchbox.
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