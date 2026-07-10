Feta : ne la mettez plus en salade, cette cuisson en fait des bouchées croustillantes qui changent tout à l’apéro

En 25 minutes, cette brick feta menthe passe de simple idée d’apéro à bouchée culte, croustillante dehors et fondante dedans. Quels gestes changent tout pour qu’elle reste irrésistible à chaque fournée ?

L’odeur de la menthe qui chauffe à peine, le bruit net d’une pâte qui craque sous la dent : tout est là. Pendant des années, on a émietté la feta dans les salades sans y penser, jusqu’au moment où cette habitude a commencé à lasser la table entière.

Un soir, on a glissé le même fromage, serré avec la menthe du jardin, dans une feuille de brick passée au four. À la première bouchée, la salade a été oubliée : extérieur croustillant, cœur qui fond doucement, parfum végétal ultra frais. Pour obtenir cette brick feta menthe qui fait l’unanimité en 25 minutes, il suffit d’adopter quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de feta égouttée, plutôt de brebis

✅ 6 feuilles de brick fines

✅ 12 feuilles de menthe fraîche ciselée

✅ 1 petit œuf, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de sésame, poivre du moulin

Pourquoi la feta en brick fait oublier la salade classique

Pliée en brick, la feta quitte la salade pour devenir bouchée chaude et franchement addictive. La feuille très fine, saisie au four, forme une coque légère qui claque sous la dent. À l’intérieur, la feta fondante se relâche juste ce qu’il faut, tandis que la menthe, protégée par la pâte, reste fraîche et aromatique.

On garde les mêmes produits qu’une assiette d’été classique, mais réorganisés : chaque brick devient une portion individuelle à picorer à l’apéritif ou à servir avec une salade verte pour un dîner léger. Cette brick feta menthe joue tout sur le contraste chaud-froid, croquant-fondant ; une fois testée, difficile de revenir à la simple feta en cubes.

Pas à pas : les bricks feta-menthe qui sortent parfaites du four

La réussite commence par une farce bien dosée. On émiette la feta sans la réduire en crème, on poivre, puis on ajoute la menthe finement ciselée et la moitié de l’œuf battu pour lier. La texture doit rester grumeleuse, suffisamment compacte pour ne pas fuir pendant la cuisson.

Côté pâte, on huile très légèrement chaque feuille de brick pour la souplir sans l’alourdir. On pose une cuillerée de farce sur le bord, on replie les côtés, puis on roule serré en cigare ou en triangle. Four préchauffé à 200 °C, dorure à l’œuf, sésame par-dessus : en 12 à 15 minutes, les bricks ressortent dorées, fermes au toucher, prêtes à être croquées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émietter la feta égouttée, ajouter menthe ciselée, poivre et moitié de l’œuf battu, mélanger pour une farce liée mais encore grumeleuse. Technique : Préchauffer le four à 200 °C, huiler très légèrement une feuille de brick, déposer une grosse cuillerée de farce près du bord en laissant un peu de marge. Cuisson : Replier les côtés, rouler en cigare serré, disposer sur une plaque avec papier cuisson, dorer à l’œuf, parsemer de sésame puis enfourner 12 à 15 minutes. Finition : Servir aussitôt, dès que les bricks sont bien dorées et croustillantes, avec feuilles de menthe fraîches, filet de miel et quartiers de citron si envie.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert À 200 °C, la feuille de brick, très fine, sèche vite : l’eau s’évapore, l’huile et l’œuf forment une croûte ferme et légère. La feta, dense et peu coulante, se détend sans fuir ; en garnissant modérément, on garde l’extérieur sec et le cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, un filet de miel, quelques éclats de pistaches ou de noix et un peu de zeste de citron relèvent la brick ; on peut servir à côté une mini salsa concombre–pêche–menthe, assaisonnée citron–huile d’olive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter les bricks longtemps à l’avance : la feta humidifie la feuille, qui se perce et ne croustille plus. À proscrire aussi : four en dessous de 190 °C, excès d’huile et ajout de sel dans une farce déjà salée.

Comment servir et twister vos bricks feta-menthe

Ces bricks feta menthe se servent brûlantes, alignées sur une planche avec des piques, ou posées sur une salade de tomates anciennes, de roquette ou de concombre pour un dîner ultra simple. Elles adorent la compagnie d’une sauce yaourt citronnée à l’ail, d’olives et de quelques crudités.

Pour varier, on peut ajouter du zeste de citron dans la farce, quelques éclats d’amandes ou de pistaches, voire une fine lamelle de courgette ou d’aubergine grillée. On façonne les bricks à l’avance et on les congèle crues sur une plaque ; il suffira ensuite de les enfourner directement, four bien chaud, sans les laisser attendre garnies au réfrigérateur afin de préserver tout le croustillant.