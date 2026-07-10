Canicule : stoppez les sodas, ces 3 citronnades maison prêtes en 10 min vont sauver vos après-midis
En plein pic de canicule, une simple base de citronnade maison remplace les sodas trop sucrés sur la table familiale. Trois versions ultra fraîches promettent des après-midi d’été vraiment désaltérantes.
Fini les sodas du supermarché : ces trois citronnades maison désaltèrent toute la famille pendant la canicule
Verres givrées sur la table, parfum de citron qui monte dès qu’on verse la première louche : en pleine canicule, la cuisine se transforme en bar de maison. On a envie d’une gorgée nette, qui rafraîchit vraiment sans laisser la bouche collante.
Bonne nouvelle : une base de citronnade maison couvre toutes les envies, pour quelques euros et en dix minutes. On prépare une grande carafe acidulée, puis on la décline en version classique tonique, en citronnade pêche douce et en citronnade fraise façon goûter d’été.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 citrons jaunes non traités
- ✅ 1,5 l d’eau bien froide
- ✅ 80 g de sucre ou 60 g de miel + 1 pincée de sel
- ✅ 200 g de pêches, 200 g de fraises, glaçons, quelques feuilles de menthe
Pourquoi la citronnade maison remplace (vraiment) les sodas en plein été
Quand le thermomètre dépasse les 30 °C, les sodas donnent un faux réconfort : très sucrés, ils laissent la bouche pâteuse et la soif revient vite. Avec la citronnade maison, on mise sur une liste courte – citron, eau, un peu de sucre ou de miel, menthe si on aime – pour une boisson vraiment désaltérante.
La base inratable de la citronnade maison (pour 1,5 l)
Pour 1,5 l de citronnade maison, on part du jus de 4 citrons jaunes non traités, mélangé à 80 g de sucre ou 60 g de miel, puis complété par 1,5 l d’eau bien froide et une pincée de sel fin. On presse sans écraser les peaux et on filtre ; cette base devient, au choix, une version classique sur glaçons, une citronnade pêche ou une citronnade fraise, simplement en mixant les fruits avec un peu de boisson.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Presser 4 citrons, verser le jus dans une carafe, dissoudre sucre ou miel.
- Technique : Ajouter l’eau froide et la pincée de sel, mélanger, goûter puis ajuster.
- Cuisson : Mixer pêches et fraises avec une louche de citronnade, filtrer si l’on veut une texture lisse.
- Finition : Reverser dans la carafe, ajouter beaucoup de glaçons, quelques feuilles de menthe, servir bien frais.
Organisation spéciale canicule : préparer, conserver, servir sans stress
En pleine canicule, on gagne du temps en préparant la base de citronnade maison le matin, puis en gardant les carafes bien fermées au réfrigérateur ; elles se conservent jusqu’à 48 h. Au moment de servir, on ajoute fruits mixés, beaucoup de glaçons, éventuellement un peu d’eau pétillante pour les adultes, en gardant la version plus légère pour les enfants.
En bref
- 🥤 En pleine canicule, cette citronnade maison familiale s’impose comme alternative légère aux sodas, avec une base unique prête en dix minutes seulement.
- 🍋 La base équilibrée se transforme ensuite en citronnade classique, version pêche ou fraise, grâce à quelques fruits mixés et une astuce anti-amertume.
- 🧊 Organisation spéciale canicule, pincée de sel stratégique et twists menthe ou eau pétillante réservent encore quelques surprises rafraîchissantes à ceux qui testent cette boisson.
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