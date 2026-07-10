Cet été, oubliez la salade de pâtes : ces vermicelles de riz sans cuisson et cette sauce gourmande vont tout changer

En plein été, la salade de pâtes lasse avec ses farfalles molles et lourdes. Ces vermicelles de riz sans cuisson à la sauce cacahuète promettent autre chose.

Quand la chaleur s’installe, la fameuse salade de pâtes d’été montre vite ses limites : pâtes gonflées, vinaigrette absorbée, assiette un peu lourde. On a envie de fraîcheur réelle, de croquant et de parfums nets, sans allumer une seule plaque. L’été appelle autre chose qu’un bol tiède de farfalles qui collent ; il réclame un mélange vif, coloré, qui claque sous la dent.

C’est là que la salade de vermicelles de riz sauce cacahuète change la donne : nouilles légères, simplement réhydratées, légumes croquants à profusion et sauce onctueuse au citron vert, soja et gingembre. Tout glisse, tout croustille, tout parfume. En quinze minutes, on obtient un grand saladier prêt à partager. Et si on envoyait enfin la salade de pâtes en vacances ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la salade : 200 g de vermicelles de riz, 2 carottes, 250 g de tomates cerises, 1/4 de chou rouge, 1/2 concombre, 1 avocat, 15 g de coriandre fraîche

✅ Pour la sauce cacahuète : 60 g de purée de cacahuètes, jus de 1 citron vert, 1 c. à soupe de sauce soja, de miel, de gingembre râpé, d’huile de sésame et d’huile pimentée, 3 à 6 c. à soupe d’eau chaude, sel, poivre

✅ Pour le croquant : 60 g de cacahuètes non salées concassées, 40 g d’oignons frits

✅ Options protéines : 200 g de crevettes cuites, ou 200 g de tofu ferme sauté, ou 2 blancs de poulet émincés, ou 4 œufs mollets

Pourquoi les vermicelles de riz enterrent la salade de pâtes en été

Dans un saladier bien frais, les vermicelles de riz offrent une texture souple, glissante, qui reste agréable même après mélange. Contrairement aux pâtes qui gonflent et deviennent pâteuses, elles gardent une mâche nette. Avec beaucoup de légumes croquants — carotte, chou rouge, concombre, tomates cerises — la salade gagne en couleur et en légèreté, tout en restant très gourmande.

Comment réussir une salade de vermicelles de riz sauce cacahuète sans cuisson

Le secret commence par le trempage. On couvre les vermicelles d’eau très chaude, sans ébullition, pendant 4 minutes, pas plus. On goûte ; elles doivent être tendres mais encore élastiques. On rince aussitôt à l’eau froide, puis on égoutte longuement pour les garder bien séparées.

Vient ensuite la sauce cacahuète. On mélange la purée de cacahuètes, le soja, le jus de citron vert, le miel, le gingembre et les huiles, puis on ajoute l’eau chaude cuillère par cuillère. La bonne texture ? Une sauce lisse, brillante, qui nappe la cuillère sans tomber en pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les carottes, émincer chou rouge et concombre, couper tomates et avocat, ciseler la coriandre, réserver au frais. Technique : Tremper les vermicelles 4 minutes dans un bol d’eau très chaude, rincer à l’eau froide, égoutter, puis préparer la sauce cacahuète avec ses ingrédients et l’eau chaude jusqu’à texture nappante. Cuisson : Aucune ; on laisse juste les vermicelles finir de refroidir pour une salade bien fraîche. Finition : Dans un saladier, réunir vermicelles et légumes, verser la sauce, mélanger, ajuster, puis ajouter cacahuètes, oignons frits et éventuelles protéines au dernier moment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps (sans cuisson) 15–20 min 🔍 Le secret de l’expert Trempage court, rinçage froid et eau chaude dans la sauce assurent des vermicelles souples, bien enrobés. ✨ Le twist gourmand : Quelques dés de mangue ou de nectarine réveillent la cacahuète et colorent la salade. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À bannir : faire bouillir les vermicelles ou garder une sauce compacte qui colle en bloc.

Variantes d’été et dressage

Pour un plat complet, on ajoute crevettes, tofu sauté ou œufs mollets au moment de servir.