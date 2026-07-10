Apéro : ce cake thon-feta ultra moelleux affole les invités, trois ont réclamé la recette à cause de ce détail

À force de subir des cakes salés secs et friables, j’ai mis au point ce cake thon feta au citron confit qui fait l’unanimité à l’apéro. Que se passe-t-il quand on le sert bien froid, en tranches nettes de traiteur ?

J’ai apporté ce cake thon-feta à un apéro : trois personnes ont exigé la recette avant la fin de la soirée !

Juillet, table dehors, verres qui tintent et cette odeur chaude d’huile d’olive, de thon et de fromage qui fond. Sur la planche, un long cake doré, bord légèrement croustillant, cœur clair moucheté de dés de feta et de minuscules éclats jaunes. À la découpe, la lame glisse, la tranche reste nette, sans miettes qui s’éparpillent.

On connaît trop bien les cakes salés d’apéro qui s’effritent, un peu secs, qu’on picore par politesse. Là, chaque bouchée de ce cake thon feta frappe juste : salin, citronné, très moelleux mais qui se tient. En quelques minutes, le plat revient vide, accompagné de demandes de recette. Derrière cet effet “waouh”, un trio d’ingrédients bien choisis et une gestion du froid font toute la différence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine + 1 sachet (11 g) de levure chimique

✅ 3 œufs, 10 cl de lait, 8 cl d’huile d’olive

✅ 160 g de thon au naturel égoutté, 150 g de feta en dés, 40 g de citron confit haché

✅ 2 c. à soupe d’aneth ou persil, poivre, options : yaourt, feta, piment, sésame, olives

Pourquoi ce cake thon-feta fait parler à l’apéro

Ici, tout repose sur le trio thon, feta et citron confit. Le thon apporte une base rassurante, la feta son fondant salé, et le citron confit, taillé très fin, envoie de petites fulgurances parfumées sans dominer. La mie reste dense mais souple, parfaite à picorer debout. Servi bien froid, ce cake salé prend des airs de bouchée de traiteur, avec des tranches régulières qui se tiennent en main.

La méthode inratable pour une mie moelleuse qui se tranche net

On part d’une base simple : farine et levure, puis œufs, lait et huile d’olive, mélangés sans excès pour ne pas corser le gluten. La garniture arrive ensuite, incorporée délicatement pour garder l’appareil léger et bien garni partout. Cuisson maîtrisée à 180 °C, refroidissement complet, puis passage au frais au moins 4 heures : c’est ce repos qui resserre la mie sans la sécher et donne ces tranches impeccables, prêtes à un glaçage feta‑yaourt citronné.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule de 24 cm, préchauffer à 180 °C, émietter le thon, couper la feta, hacher le citron confit, ciseler les herbes. Technique : Mélanger farine et levure, ajouter les œufs un à un, puis lait et huile d’olive jusqu’à obtenir une pâte lisse, sans trop travailler. Cuisson : Incorporer thon, feta, citron confit, herbes, poivre (et piment, olives si souhaité), verser dans le moule, parsemer éventuellement de sésame et de dés de feta, cuire environ 45 minutes. Finition : Laisser tiédir 10 minutes dans le moule, démouler sur grille, refroidir complètement, filmer puis placer 4 heures au réfrigérateur ; glacer à la feta‑yaourt citronné et trancher finement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Repos au frais 4 h min 🔍 Le secret de l’expert Huile d’olive et gras de la feta enrobent la farine ; en mélangeant peu, le gluten reste souple et la mie reste tendre. Le long repos au froid stabilise l’amidon et répartit l’humidité, d’où ces tranches serrées mais moelleuses, parfaites à l’apéro. ✨ Le twist gourmand : Un glaçage froid feta, yaourt et jus de citron sur le cake bien réfrigéré, plus quelques graines de sésame grillées sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcuire ou multiplier le citron confit ; la mie sèche, l’amertume écrase tout, et découpé tiède, le cake s’effondre en tranches irrégulières.

S’organiser pour l’apéro : conservation, service et variantes

On peut cuire ce cake la veille, le laisser refroidir puis le garder filmé au réfrigérateur jusqu’à 3 jours. Pour transporter, on le laisse entier, bien emballé ; le glaçage se pose au dernier moment. Au service, on tranche fin au couteau à pain, éventuellement en cubes, avec une salade de tomates, un concombre au yaourt ou des poivrons grillés. Piment d’Espelette, olives noires ou herbes supplémentaires permettent de signer sa propre version.