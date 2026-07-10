Barbecue au jardin : cet endroit précis conseillé par les paysagistes pour éviter incendie et voisins furieux

En 2026, paysagistes et assureurs tirent la sonnette d’alarme sur l’emplacement du barbecue dans le jardin. Où le poser pour allier sécurité, confort et esthétique ?

L’époque où le barbecue trônait au milieu de la pelouse, tiré au hasard avant chaque grillade, a vécu. Avec les sécheresses à répétition et des jardins de plus en plus travaillés, l’emplacement du gril est devenu presque aussi important que le modèle choisi.

Les paysagistes ont commencé à penser le barbecue comme une vraie pièce à ciel ouvert, avec ses règles de circulation, de vues et de sécurité. À la clé, moins de fumée dans le salon, des plantes préservées et des soirées plus sereines… à condition de savoir où le poser.

Pourquoi l’emplacement du barbecue change tout dans le jardin

On a longtemps installé le barbecue là où il restait de la place. Aujourd’hui, il se fixe dans une zone dédiée, comme une mini cuisine d’été, souvent en lien direct avec la terrasse. Ce choix joue sur la convivialité (on reste au cœur des échanges), mais aussi sur la sécurité et le confort du cuisinier.

Côté réglementation, faire un barbecue dans son jardin privatif est en principe autorisé, mais des arrêtés municipaux ou préfectoraux ont parfois interdit les feux à ciel ouvert en période de sécheresse. Les paysagistes en ont tenu compte et privilégient désormais des coins plus minéraux, stables et faciles à sécuriser.

Les règles des paysagistes pour choisir la bonne zone

Première règle : créer une vraie distance de sécurité. Pause Maison (Ouest-France) rappelle que « l’idéal est d’installer le barbecue sur une zone stable et non combustible à au moins 3 m de la végétation ». On ajoute généralement 2 m minimum avec les murs ou clôtures en bois ou en PVC. Cela dessine une bulle autour du gril, où aucune haie, arbre bas ou abri de jardin ne doit se trouver.

Nous avons tous déjà posé un barbecue sur le gazon ou sous un arbre « pour l’ombre »… Les paysagistes, eux, fuient ces zones. Ils évitent systématiquement :

le pied d’une haie ou d’un arbre, surtout en été quand tout est sec ;

le contact direct avec une façade, une clôture bois ou un abri ;

les passages obligés entre maison, potager et coin jeux des enfants ;

les zones où le vent ramène la fumée vers les fenêtres ou la terrasse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au quotidien Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réservant une zone bien délimitée, sur surface incombustible, à distance des murs et de la végétation et orientée dans le sens du vent, le barbecue chauffe moins son environnement, fume moins les voisins et reste accessible sans couper la circulation du jardin. 💡 Le petit plus : tracer au sol, avec un tuyau d’arrosage, le futur emplacement du barbecue puis observer pendant une journée la course du soleil et du vent avant de fixer définitivement la zone. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : installer le barbecue sur la pelouse ou collé à une haie sèche « pour gagner de la place », surtout par temps de vent ou en période de sécheresse.

Transformer ce coin en vraie cuisine d’été durable

Une fois la zone définie, les pros ont créé une plateforme minérale : dalles en grès cérame, pavés ou béton lavé, parfois complétés par un tapis ignifugé sous un modèle mobile. Cette base stable supporte le poids du gril, se nettoie facilement et protège durablement les massifs alentour.

Pour le confort, les paysagistes ont conseillé de rester près de la maison, mais légèrement en retrait de la façade, avec un petit point d’eau, quelques rangements et une surface repas ombragée et ventilée. Un voile d’ombrage, des baladeuses solaires ou des projecteurs LED prolonge ensuite les soirées, tandis qu’un rapide coup d’œil au règlement de copropriété et aux arrêtés sécheresse de la mairie sécurise définitivement ce nouveau coin cuisson.