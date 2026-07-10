Rats et souris dans votre cabanon : pourquoi nos anciens glissaient une feuille de cette plante de cuisine dans un coin

Au petit matin, certains jardiniers trouvent leur cabanon transformé en garde-manger par rats et souris. Comment une simple feuille de laurier-sauce peut-elle bouleverser cette habitude tenace sans un gramme de poison ?

En ouvrant le cabanon un matin d’été, beaucoup découvrent sachets de graines éventrés, sac de terreau troué, petites crottes sur les étagères. En silence, les rongeurs ont transformé l’abri de jardin en garde-manger. Longtemps, les anciens ont eu un réflexe simple : glisser une feuille de cuisine dans un coin.

Aujourd’hui, cette astuce de grand-parent revient, portée par l’envie de limiter poisons et pièges. Derrière ce geste un peu mystérieux se cache une réalité très concrète : l’odeur de la feuille de laurier-sauce brouille les repères des rats, des souris et des mulots. Reste à voir pourquoi, et comment s’y prendre dans le cabanon.

Pourquoi les rongeurs adorent votre cabanon de jardin

Un cabanon concentre tout ce que recherchent les rongeurs : calme, obscurité, recoins et nourriture. Sacs de graines, bulbes, croquettes pour le chat, cartons humides… pour un surmulot ou un mulot sylvestre, l’endroit ressemble à un buffet. Les campagnols profitent des abords pour grignoter racines et jeunes plants.

Leur vitesse de reproduction explique pourquoi quelques passages nocturnes suffisent à créer une invasion. Campagnols des champs et campagnols terrestres se multiplient vite autour du potager. Dans un cabanon, ces familles trouvent un refuge sec, chaud, peu dérangé.

Le laurier-sauce, petite feuille qui brouille leur odorat

Nous avons tous déjà glissé une feuille de laurier-sauce dans un bouquet garni sans y penser. Cette feuille de Laurus nobilis renferme pourtant des huiles essentielles puissantes, riches en eucalyptol au parfum camphré. Agréable pour nous, cette odeur devient pour les rats bruns, les souris domestiques ou les mulots une agression olfactive qu’ils préfèrent fuir.

Dans un abri de jardin, cette plante devient un répulsif naturel pratique et gratuit. Les feuilles fraîches, bien vertes, libèrent leurs composés volatils dès qu’on les froisse entre les doigts. Il suffit ensuite de déposer ces feuilles sous la porte, dans les angles sombres, le long des cloisons et autour des sacs de graines pour créer une barrière invisible là où passent les rongeurs.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Prévention des intrusions Bonne Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles de laurier-sauce libèrent des huiles essentielles très fortes qui perturbent l’odorat des rongeurs aux points d’entrée. Le petit plus : À combiner avec un cabanon propre et rangé. À NE JAMAIS FAIRE : Les laisser se nourrir malgré tout et oublier de boucher les trous.

Entretenir la barrière de laurier et garder un cabanon sain

La chaleur accélère l’évaporation des huiles essentielles : dans un cabanon, une feuille de laurier garde peu longtemps son parfum. Pour rester efficace, la barrière doit être entretenue comme une petite routine. En été, renouveler les feuilles froissées tous les deux à trois jours suffit à maintenir une odeur gênante pour les rongeurs.

Ce geste reste un outil de prévention, pas une solution miracle. Si crottes, bruits ou câbles rongés persistent, mieux vaut faire diagnostiquer la situation et, au besoin, recourir à une dératisation professionnelle, souvent facturée entre 350 et 385 €. En parallèle, boucher les fentes de plus de 2 cm et fermer hermétiquement les aliments aide déjà beaucoup le laurier-sauce.