Tarte au chocolat : cette version sans cuisson prête en 20 minutes, mais un geste interdit peut tout ruiner

En plein été, les gourmands rêvent d’une tarte au chocolat sans cuisson qui ne ramollit pas et évite le four allumé une heure. Cette version express cache un geste clé qui change tout à la découpe.

Fini la tarte au chocolat qui passe une heure au four : cette version sans cuisson est prête en un rien de temps et plus gourmande encore

Quand il fait lourd, allumer le four pour une tarte au chocolat peut suffire à doucher toutes les envies sucrées. Pourtant, on rêve toujours de ce parfum de biscuit beurré et de ganache qui fond lentement.

La solution ? Une tarte au chocolat sans cuisson : base de biscuits écrasés, ganache dense qui prend au réfrigérateur, zéro minute de four. En moins de vingt minutes de travail, on obtient un dessert bien frais, net à la découpe et franchement généreux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base biscuitée : 240 g de biscuits (petits-beurre, spéculoos ou sablés) + 95 g de beurre doux fondu

: 240 g de biscuits (petits-beurre, spéculoos ou sablés) + 95 g de beurre doux fondu ✅ Ganache : 200 g de chocolat noir pâtissier (64 à 70 % de cacao)

✅ Liquides : 100 g de lait entier + 330 ml de crème liquide entière (30 % MG)

✅ Finition : noisettes torréfiées, copeaux de chocolat, fleur de sel ou fruits frais de saison

Pourquoi cette tarte au chocolat sans cuisson change tout en été

La base façon cheesecake, biscuits et beurre, donne le croustillant sans cuisson. La ganache riche en crème reste fondante, mais se tient parfaitement une fois bien refroidie. C’est le dessert qu’on prépare à l’avance, qui patiente au frais pendant que la maison reste à bonne température.

Les bons ratios pour une tarte au chocolat sans four qui se tient toujours

On vise environ 40 % de beurre pour 60 % de biscuits afin d’obtenir une base compacte, et une part de chocolat pour deux parts de liquides chauds. Lait et crème sont simplement portés au frémissement, autour de 80 à 85 °C, jamais à grosse ébullition pour garder une ganache lisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer les biscuits avec le beurre fondu, puis tasser la texture sableuse dans un moule à fond amovible et placer 15 minutes au réfrigérateur. Technique : Chauffer lait et une partie de la crème jusqu’au frémissement, éventuellement avec les noyaux d’abricot concassés, puis laisser infuser 20 minutes et filtrer. Cuisson : Verser le mélange chaud sur le chocolat haché en deux fois, émulsionner doucement, ajouter le reste de crème froide et obtenir une ganache lisse et brillante. Finition : Couler la ganache sur la base froide, lisser, filmer puis laisser prendre 3 à 4 heures au réfrigérateur avant de décorer et de servir bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 3 à 4 h 🔍 Le secret de l’expert On verse d’abord le mélange lait-crème bien chaud sur le chocolat pour le faire fondre, puis on ajoute de la crème froide qui stabilise l’émulsion, abaisse la température et garantit une prise nette sans œuf ni gélatine. ✨ Le twist gourmand : Infuser quelques noyaux d’abricot concassés dans le lait avant de le filtrer apporte une note d’amande façon amaretto, bluffante avec un simple topping de noisettes ou de fruits frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Raccourcir le temps de repos au froid : en moins de 3 heures, la ganache n’a pas cristallisé et la tarte s’affaisse à la découpe.

Conservation, dressage et variantes autour de la tarte au chocolat sans cuisson

Au réfrigérateur, bien filmée, cette tarte se garde deux à trois jours. On la sert très froide, garnie de noisettes, copeaux de chocolat ou fruits frais. On peut aussi jouer les variantes : biscuits spéculoos pour une note épicée, sablés bien beurrés, ou quartiers de pêche et basilic pour une assiette très estivale.