Tout le monde le jette : ce déchet du petit-déjeuner peut booster compost et légumes en évitant cette erreur

Chaque matin, des kilos d’un même déchet de café partent à la poubelle alors qu’ils pourraient nourrir compost et potager. Comment les jardiniers l’utilisent-ils sans abîmer leurs légumes ?

Chaque matin, le café coule, la cafetière se vide… et le petit tas brun finit machinalement à la poubelle. Dommage : ce déchet du petit-déjeuner représente plusieurs kilos par an et pourrait, au lieu de gonfler la benne grise, nourrir directement le sol du jardin. À l’heure où le tri des biodéchets devient obligatoire, ce geste automatique mérite d’être repensé.

Car ce résidu, c’est le marc de café. Riche en nutriments, il nourrit le compost, stimule la vie du sol et offre un coup de pouce à de nombreux légumes du potager. Encore faut-il savoir l’utiliser sans étouffer les racines ni décevoir ses tomates… C’est là que la routine change tout.

Pourquoi le marc de café est un trésor pour vos légumes

Issu d’une graine déjà très concentrée, le marc de café renferme environ 2 % d’azote, mais aussi du phosphore, du potassium et du magnésium. En clair, un mini cocktail d’engrais naturel à libération lente, parfait pour soutenir la croissance des salades, tomates ou courges sans les brusquer.

Dans un compost bien équilibré en matières « vertes » et « brunes », ce marc nourrit les bactéries et champignons qui transforment vos épluchures en humus. D’ailleurs, le filtre en papier se composte aussi. Utilisé avec mesure, ce déchet du quotidien coche trois cases à la fois :

il fertilise le sol en douceur ;

il aide à structurer la couche superficielle du sol une fois décomposé ;

il participe, sec, à créer une petite barrière physique contre limaces, escargots et fourmis.

Les bons gestes au compost… et au pied des légumes

Nous avons tous déjà versé tout un porte-filtre dans le bac à compost en pensant bien faire. Le bon rythme est plus mesuré : le marc ne doit pas dépasser 10 à 20 % du volume total du tas. Concrètement, quelques poignées pour un seau de déchets, bien mélangées à des feuilles mortes, du carton brun ou du broyat. Étaler le marc pour le faire sécher légèrement avant l’ajout limite les moisissures et les mauvaises odeurs.

Au potager, il s’utilise comme un condiment, pas comme un paillis : une poignée de marc sec, toutes les 6 à 8 semaines, autour d’un pied de tomates, courgettes, fraisiers ou rosiers voisins. On l’incorpore aux deux premiers centimètres de terre puis on arrose. En pot, une cuillère à soupe mélangée en surface suffit. Certains jardiniers ont aussi préparé un engrais liquide maison en laissant infuser une cuillère de marc dans un litre d’eau 24 heures avant arrosage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie d’engrais 0 € le marc 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le marc concentre de l’azote et des minéraux qui dopent l’activité des micro-organismes du compost et soutiennent la croissance des légumes. Sa texture fine améliore la structure de surface du sol quand il est bien mélangé, tandis que, sec, il forme une légère barrière gênante pour certaines limaces et fourmis. 💡 Le petit plus : récupérer le marc d’un voisin, d’un café ou du bureau et le faire sécher sur un plateau permet de stocker gratuitement plusieurs semaines d’« engrais maison » pour le potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : étaler le marc en couche épaisse et humide directement sur la terre, au risque de former une croûte imperméable qui bloque l’eau et étouffe les racines.

Les limites du marc de café et une routine zéro déchet

Le marc de café reste un allié, pas une baguette magique. Mieux vaut l’éviter sur les semis, carottes, radis, plantes méditerranéennes, cactées et succulentes, qui préfèrent des sols pauvres et très drainés. Quant à son effet répulsif, il aide surtout en barrière fine autour des jeunes plants et doit être renouvelé après chaque pluie. Pour protéger durablement salades et choux, on l’associe à un vrai paillage, des abris pour auxiliaires et une rotation des cultures.

Côté organisation, la routine est simple : après chaque café, on vide le filtre dans un petit seau, on laisse sécher, puis, une fois par semaine, on répartit. Une part va au compost, une autre autour des légumes gourmands, le reste éventuellement en engrais liquide. Ce geste rapide allège la poubelle et enrichit la terre, saison après saison, sans dépenser un centime.