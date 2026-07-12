Tout le monde le jette : ce déchet du petit-déjeuner peut booster compost et légumes en évitant cette erreur
Chaque matin, des kilos d’un même déchet de café partent à la poubelle alors qu’ils pourraient nourrir compost et potager. Comment les jardiniers l’utilisent-ils sans abîmer leurs légumes ?
Chaque matin, le café coule, la cafetière se vide… et le petit tas brun finit machinalement à la poubelle. Dommage : ce déchet du petit-déjeuner représente plusieurs kilos par an et pourrait, au lieu de gonfler la benne grise, nourrir directement le sol du jardin. À l’heure où le tri des biodéchets devient obligatoire, ce geste automatique mérite d’être repensé.
Car ce résidu, c’est le marc de café. Riche en nutriments, il nourrit le compost, stimule la vie du sol et offre un coup de pouce à de nombreux légumes du potager. Encore faut-il savoir l’utiliser sans étouffer les racines ni décevoir ses tomates… C’est là que la routine change tout.
Pourquoi le marc de café est un trésor pour vos légumes
Issu d’une graine déjà très concentrée, le marc de café renferme environ 2 % d’azote, mais aussi du phosphore, du potassium et du magnésium. En clair, un mini cocktail d’engrais naturel à libération lente, parfait pour soutenir la croissance des salades, tomates ou courges sans les brusquer.
Dans un compost bien équilibré en matières « vertes » et « brunes », ce marc nourrit les bactéries et champignons qui transforment vos épluchures en humus. D’ailleurs, le filtre en papier se composte aussi. Utilisé avec mesure, ce déchet du quotidien coche trois cases à la fois :
- il fertilise le sol en douceur ;
- il aide à structurer la couche superficielle du sol une fois décomposé ;
- il participe, sec, à créer une petite barrière physique contre limaces, escargots et fourmis.
Les bons gestes au compost… et au pied des légumes
Nous avons tous déjà versé tout un porte-filtre dans le bac à compost en pensant bien faire. Le bon rythme est plus mesuré : le marc ne doit pas dépasser 10 à 20 % du volume total du tas. Concrètement, quelques poignées pour un seau de déchets, bien mélangées à des feuilles mortes, du carton brun ou du broyat. Étaler le marc pour le faire sécher légèrement avant l’ajout limite les moisissures et les mauvaises odeurs.
Au potager, il s’utilise comme un condiment, pas comme un paillis : une poignée de marc sec, toutes les 6 à 8 semaines, autour d’un pied de tomates, courgettes, fraisiers ou rosiers voisins. On l’incorpore aux deux premiers centimètres de terre puis on arrose. En pot, une cuillère à soupe mélangée en surface suffit. Certains jardiniers ont aussi préparé un engrais liquide maison en laissant infuser une cuillère de marc dans un litre d’eau 24 heures avant arrosage.
Les limites du marc de café et une routine zéro déchet
Le marc de café reste un allié, pas une baguette magique. Mieux vaut l’éviter sur les semis, carottes, radis, plantes méditerranéennes, cactées et succulentes, qui préfèrent des sols pauvres et très drainés. Quant à son effet répulsif, il aide surtout en barrière fine autour des jeunes plants et doit être renouvelé après chaque pluie. Pour protéger durablement salades et choux, on l’associe à un vrai paillage, des abris pour auxiliaires et une rotation des cultures.
Côté organisation, la routine est simple : après chaque café, on vide le filtre dans un petit seau, on laisse sécher, puis, une fois par semaine, on répartit. Une part va au compost, une autre autour des légumes gourmands, le reste éventuellement en engrais liquide. Ce geste rapide allège la poubelle et enrichit la terre, saison après saison, sans dépenser un centime.
Sources
En bref
- ♻️ En 2024, le marc de café quitte la poubelle pour rejoindre compost et potager, au cœur des nouvelles habitudes de tri des biodéchets.
- 🥕 Des gestes précis au compost et au pied des légumes permettent d’utiliser ce résidu comme engrais naturel doux, sans croûte étouffante ni excès d’azote.
- 🌱 Limites, plantes sensibles et erreurs fréquentes transforment parfois le marc de café en faux-ami du jardin, sauf pour ceux qui ajustent finement leurs doses.
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