Canicule : ce test derrière le frigo explique pourquoi il ne s'arrête plus… et plombe votre facture d'électricité

En pleine canicule, le ronronnement continu du frigo fait grimper la facture sans que l’on s’en rende compte. Un simple geste de la main derrière l’appareil suffit pourtant à savoir s’il force… ou s’il cache un problème plus sérieux.

La cuisine est étouffante, les volets sont tirés, pourtant un bruit ne s’arrête jamais : le ronronnement du frigo. En pleine canicule, beaucoup de foyers finissent par s’y habituer, jusqu’au jour où la facture d’électricité s’envole. Si le moteur tourne en continu, ce n’est pas un signe de robustesse, mais un SOS discret.

Un test très simple permet de savoir si votre réfrigérateur souffre : passer la main derrière, à l’endroit où il évacue sa chaleur. Ce geste de 30 secondes en dit long sur un frigo qui tourne tout le temps, surtout quand le thermomètre grimpe. Avant d’appeler un réparateur, il vaut la peine de l’essayer.

En canicule, un frigo ne doit pas tourner en continu : ce qui est normal… et ce qui ne l’est pas

Un réfrigérateur en bon état fonctionne par cycles : le compresseur se met en route, produit du froid, puis fait une pause. En été, ces phases de marche durent plus longtemps et la grille arrière devient tiède, c’est normal. Le frigo compense la chaleur de la pièce, mais il doit encore s’offrir des moments de silence.

Quand le compresseur ne coupe presque jamais, que le bruit de fond vous suit jour et nuit et que les parois latérales sont très chaudes, l’alerte est là. Un frigo qui tourne tout le temps peine à rejeter la chaleur qu’il retire des aliments. La canicule accentue le phénomène, surtout si l’appareil est ancien ou mal ventilé.

Le test de la main derrière le frigo : 30 secondes pour savoir s’il souffre

En pleine vague de chaleur, approchez-vous de l’arrière du frigo et placez la paume à côté de la grille noire ou du petit bloc rond, le compresseur. Restez ainsi une à deux minutes en écoutant. Si la chaleur est simplement forte mais supportable et que le moteur se coupe par moments, l’appareil travaille juste un peu plus qu’en hiver.

En revanche, si l’air vous brûle presque la main et que le ronronnement ne s’arrête jamais, même après plusieurs minutes, le condenseur surchauffe. Dans beaucoup de cas, la grille arrière est recouverte d’une couche grise de poussière qui agit comme un manteau. Selon l’ADEME, ce simple encrassement peut entraîner jusqu’à 30 % de surconsommation d’électricité. Sur un frigo moyen qui consomme environ 346 kWh par an, cela représente une vingtaine d’euros qui partent en pure perte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’énergie jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le frigo ne crée pas du froid, il chasse la chaleur vers l’arrière. Quand la grille est propre et bien ventilée, la chaleur s’évacue facilement, le compresseur se repose entre deux cycles et consomme moins. Encrassée, elle retient la chaleur et l’oblige à forcer presque en continu. 💡 Le petit plus : Faire le test de la main avant chaque épisode de fortes chaleurs, puis dépoussiérer la grille si besoin. Profiter du déplacement du frigo pour contrôler les joints, dégivrer rapidement et laisser quelques centimètres entre l’appareil et le mur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Baisser le thermostat quand le frigo tourne en continu au lieu de nettoyer la grille arrière ; le moteur se met à refroidir encore plus fort, surconsomme et risque de s’user beaucoup plus vite.

Comment nettoyer la grille arrière sans démonter votre frigo

La solution est bien plus simple qu’un changement de frigo. Coupez l’alimentation électrique, tirez doucement l’appareil pour libérer l’arrière, puis passez un embout d’aspirateur avec brosse sur toute la grille et sous le frigo. Pour les amas tenaces, une brosse souple ou un pinceau fait tomber la poussière avant un dernier passage d’aspirateur.

Remettez ensuite le réfrigérateur en place en laissant quelques centimètres avec le mur pour que l’air circule. Profitez-en pour régler le thermostat autour de 4 °C ; inutile de descendre plus bas, chaque degré coûte environ 5 % d’électricité en plus, vérifier qu’aucun givre épais ne s’est formé et que la porte ferme bien. Ces trois réflexes limitent la surchauffe du compresseur… et évitent qu’un prochain épisode de canicule ne fasse flamber la facture.