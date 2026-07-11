Je passais l’aspirateur contre les araignées : ce pro m’a montré cette erreur qui les attire dans chaque recoin

À force de passer l’aspirateur, cette lectrice pensait avoir trouvé la parade contre les araignées dans la maison. Jusqu’au jour où un spécialiste a pointé, pièce par pièce, les vraies habitudes qui les invitaient à rester.

Une araignée qui file le long d’un mur juste après le ménage, ça donne parfois l’impression que la maison leur appartient. Beaucoup de personnes répètent le même geste : un grand coup d’aspirateur dans tous les coins pour tenter de chasser les araignées. Pourtant, elles reviennent, comme si rien n’avait changé.

C’est ce qui est arrivé à une lectrice à qui un spécialiste a finit par expliquer : « Je passais l’aspirateur en pensant les éliminer, mais c’étaient mes habitudes qui les attiraient ». Ce que le pro lui a montré dans chaque pièce éclaire enfin comment éloigner les araignées de la maison sur la durée.

Je croyais bien faire avec mon aspirateur… jusqu’à ce que le pro me dise où regarder

Le spécialiste lui a d’abord expliqué que les araignées, notamment la tégénaire domestique, vivent déjà dans la maison toute l’année. Elles restent cachées dans les endroits calmes : derrière un meuble, dans un carton oublié, sous une poutre, au garage ou à la cave. Si elles se montrent davantage à l’automne, c’est surtout la saison des amours : les mâles se mettent à circuler pour chercher une femelle.

L’aspirateur retire bien toiles et œufs visibles, surtout le long des plinthes et sous les meubles. Mais il ne supprime ni l’humidité, ni les insectes dont elles se nourrissent, ni les cachettes tranquilles. Tant que ces trois facteurs restent en place, les araignées reviendront, discrètes et surtout actives la nuit. La bonne nouvelle : elles sont craintives, fuient l’humain et dévorent moucherons et moustiques.

Le plan d’attaque du pro : transformer ta maison en zone peu accueillante pour les araignées

Premier chantier : les « hôtels à araignées » cachés. Dans le salon et les chambres, les piles de vêtements, jouets dans les coins et cartons empilés offrent des abris parfaits. Les rideaux épais jamais secoués servent de support à des toiles invisibles. Dans la salle de bains, la buanderie ou la cave, l’air humide et peu renouvelé attire les insectes, donc leurs prédatrices. Fenêtres entrouvertes et lumières, dedans comme dehors, créent un buffet de moustiques. Le pro recommande d’aérer chaque pièce chaque jour, d’installer des moustiquaires, d’éviter d’éclairer les ouvertures la nuit, puis de passer l’aspirateur deux fois par semaine dans les recoins, en désencombrant un peu à chaque passage et en nettoyant les zones sensibles au vinaigre blanc.

Ensuite, place à l’astuce ciblée : les huiles essentielles répulsives. Sa recette tient en trois éléments : 10 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée et 5 gouttes d’eucalyptus citronné sur deux morceaux de coton ou chiffons propres. Ces tampons sont ensuite posés près des encadrements de fenêtres, des plinthes ou des bouches d’aération. L’odeur, très forte pour le minuscule odorat des araignées, les dissuade de s’installer durablement. Les précautions restent simples : ne jamais appliquer les huiles pures sur les surfaces, garder ces supports hors de portée des enfants, animaux ou personnes asthmatiques, et limiter l’usage dans les chambres.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité à la maison Maison plus calme en 2 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réduisant l’humidité, les cachettes et les insectes proies, puis en ajoutant une barrière olfactive à base d’huiles essentielles, la maison devient bien moins attractive : moins de nourriture, moins d’abris, plus d’odeurs gênantes pour les araignées, qui préfèrent aller s’installer ailleurs. 💡 Le petit plus : Cette routine repose sur des produits du quotidien, comme le vinaigre blanc et quelques huiles essentielles, et améliore aussi la qualité de l’air, le rangement et le confort de toute la famille. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se reposer uniquement sur un grand coup d’aspirateur ou des insecticides en bombe sans traiter l’humidité, le bazar dans les coins et les entrées d’insectes, au risque de voir les araignées revenir encore plus nombreuses.

Faut-il vraiment toutes les chasser ? Ce que disent les scientifiques

Les spécialistes le rappellent : les araignées que l’on croise dans les maisons françaises sont, pour la grande majorité, inoffensives. Même les grandes tégénaires impressionnantes ne cherchent pas à mordre. Les vraies morsures restent rares, souvent bénignes, et beaucoup de boutons attribués aux araignées viennent en réalité de moustiques, puces ou punaises de lit.

Elles rendent même service en dévorant moucherons et moustiques. D’où l’idée d’une cohabitation choisie : accepter quelques araignées discrètes dans le garage ou la cave, tout en gardant chambres et pièces de vie propres, aérées et peu accueillantes. Écraser systématiquement toiles et araignées peut disperser des œufs, pulvériser des insecticides chaque semaine pollue l’air et élimine leurs proies naturelles. Des gestes simples comme la capture sous un verre ou le déplacement dehors restent, au final, bien plus efficaces et apaisants.