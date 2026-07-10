Ce prof de maths a mis 30 ans à percer cette règle cachée qui fait s’effondrer vos phrases sans prévenir

Après trente ans à enseigner les maths à des lycéens australiens, un professeur voit les phrases comme des équations. Sa méthode chamboule la logique de l’écriture.

Une phrase qui s’effondre ne s’écroule pas à cause d’un « mauvais mot », mais parce que sa charpente logique a lâché. C’est ce qu’a fini par comprendre un professeur de mathématiques après plus de trente ans devant des lycéens australiens, puis derrière un écran à corriger des manuscrits. Pour lui, la logique des phrases ressemble étrangement à celle des équations.

Il voyait ses élèves perdre la trace d’un x au milieu d’une démonstration, exactement comme certains auteurs perdent leur sujet ou leur verbe au milieu d’une phrase. Tout avait l’air raisonnable ligne par ligne, mais l’ensemble n’allait nulle part. En devenant éditeur, il a compris que l’erreur était la même : on croit que la structure dans sa tête est déjà sur la page, sans vérifier si c’est vrai.

Quand la fin de la phrase trahit son début

En mathématiques, la brique de base, c’est le conditionnel : si P, alors Q. Une fois qu’on a posé « si x est pair », on ne peut pas conclure en parlant d’autre chose. La phrase fonctionne pareil : dès que vous annoncez un sujet et un verbe, vous prenez un engagement. Si vous commencez par « Si je me mets au sport cette année… », la suite doit vraiment répondre à ce « si », pas dériver sur un tout autre projet.

Le philosophe Bertrand Russell, qui était aussi logicien, résumait son idéal en écriture : « Je souhaitais tout dire avec le plus petit nombre de mots dans lequel cela pouvait être dit clairement ». Il ajoutait une règle très mathématique : « Ne laissez pas le début de votre phrase conduire le lecteur à une attente que la fin viendrait contredire ». Une phrase qui se renie elle-même est, logiquement, aussi invalide qu’une preuve qui contredit ses propres hypothèses.

Un paragraphe, c’est une petite preuve à dérouler

Dans une preuve, chaque ligne doit découler de la précédente ; on n’a pas le droit de “sauter” des étapes en comptant sur la bonne volonté du lecteur. Un bon paragraphe suit la même discipline. Le linguiste Joseph Williams parle d’un début de phrase qui ramasse ce qui est déjà connu, et d’une fin qui apporte l’élément nouveau. La syntaxe suit ainsi le chemin de l’idée, comme les étapes d’un raisonnement.

Pour rendre ce chemin visible, les connecteurs logiques jouent le rôle des signes opératoires. Cause (« parce que », « puisque »), conséquence (« donc », « ainsi »), opposition (« mais », « pourtant »), condition (« si », « à condition que »), addition (« et », « de plus ») : chacun précise le lien entre deux propositions. L’ancien prof de maths recommande de les utiliser avec parcimonie et précision, en vérifiant à la relecture :

le connecteur choisi exprime-t-il bien le lien réel (cause, conséquence, opposition…)?

y en a-t-il un de trop qui alourdit sans rien ajouter ?

la phrase resterait-elle logique si je remplaçais ce connecteur par un autre ?

Ce que les maths n’expliquent pas, et ce qu’elles apportent quand même

Une étude publiée en 2009 dans la revue PLOS ONE par Roland Friedrich et Angela Friederici montre que le cerveau ne traite pas une formule mathématique comme une phrase ordinaire : la syntaxe des équations mobilise surtout des zones intrapariétales et préfrontales, tandis que la langue courante sollicite davantage l’aire de Broca. L’analogie preuve-phrase a donc ses limites. Là où les maths chassent toute ambiguïté, l’écriture peut jouer avec un double sens volontaire, un sous-entendu, un rythme.

Là où la vigilance mathématique reste précieuse, c’est sur la cohérence interne. L’éditeur formé aux maths repère très vite la « dérive des termes » : un mot comme « risque » ou « données » change légèrement de sens au fil du texte, comme un x qui ne représenterait plus la même chose. En classe, il expliquait que la précision n’est pas une maniaquerie mais une forme de loyauté : ne pas demander au lecteur de deviner. Relire la logique des phrases comme on vérifie une démonstration revient à traquer ces glissements silencieux pour que le texte, même nuancé, tienne debout de bout en bout.