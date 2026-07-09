Canicule : volets fermés ou entrouverts ? cette erreur invisible peut transformer votre logement en fournaise

En pleine canicule, des milliers de logements français hésitent entre volets fermés ou entrouverts pour rester supportables. Ce choix peut peser sur plusieurs degrés… et sur la santé des plus vulnérables.

Fenêtres grandes ouvertes, volets à moitié tirés « pour laisser passer l’air » : en pleine canicule, beaucoup de logements français vivent ainsi, avec l’impression de faire au mieux. Pourtant, derrière ce petit geste du quotidien se joue souvent plusieurs degrés de différence dans la maison… et parfois bien plus que le simple confort.

Les vagues de chaleur deviennent plus longues, plus fréquentes, et les appartements mal isolés ou sous les toits se transforment vite en étuve. Alors, volets fermés ou entrouverts en pleine canicule ? Pour protéger la fraîcheur, mais aussi la santé des plus fragiles, la bonne réponse ne se devine pas au feeling.

Sans volets, la canicule peut tuer : pourquoi ces panneaux sont bien plus qu’un confort

À Sceaux, une femme de 94 ans est morte d’hyperthermie dans un appartement du dernier étage, resté sans volets pendant des travaux. Ses fenêtres donnaient plein ciel, sans vraie protection contre le soleil. Ce drame rappelle que les volets ne sont pas qu’un plus agréable : pour les personnes âgées, ils peuvent devenir vitaux.

Une vitre agit comme une mini-serre : les rayons entrent, chauffent le sol et les meubles, puis la chaleur reste piégée. Fermés avant que le soleil ne tape, des volets extérieurs bloquent ce rayonnement. Les études montrent qu’ils peuvent garder l’intérieur jusqu’à 5 °C plus frais, voire 6 à 8 °C par rapport à un logement volets ouverts.

Volets fermés ou entrouverts ? La vraie règle d’or, ce n’est pas l’intuition mais le thermomètre

La règle simple pour gérer des volets fermés ou entrouverts en canicule tient à un seul outil : le thermomètre. Si l’air extérieur est plus chaud que l’air intérieur, on ferme fenêtres et volets, sans fentes. Si dehors est plus frais, on ouvre en grand. Deux sondes, dedans et dehors, suffisent pour décider sans se tromper.

En pleine canicule, entre la fin de matinée et le début de soirée, l’air extérieur dépasse presque toujours celui du logement. Dans ces heures-là, les façades ensoleillées doivent être protégées par des volets complètement fermés. Les laisser entrouverts, « pour laisser passer l’air », fait entrer de l’air brûlant et des rayons directs qui réchauffent tout.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Écart de température 5 à 8 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La stratégie volets fermés le jour et aération la nuit bloque le soleil avant la vitre et limite l’effet de serre. Les murs et les sols emmagasinent moins de chaleur, ils en restituent donc moins la nuit. Le logement reste ainsi sensiblement plus frais, surtout dans les pièces exposées. 💡 Le petit plus : installer un thermomètre intérieur/extérieur près d’une fenêtre pour savoir d’un coup d’œil quand ouvrir ou fermer, plutôt que de se fier à une simple impression de courant d’air. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser volets entrouverts et fenêtres ouvertes en continu alors que dehors est plus chaud, en pensant « faire circuler l’air » : c’est ce qui transforme le logement en fournaise, surtout pour les personnes fragiles.

Matin, après-midi, nuit : la routine 24 h qui permet de garder plusieurs degrés d’avance

Le bon réflexe commence tôt. Au lever, tant que dehors est plus frais que dedans, on ouvre volets et fenêtres en grand, idéalement en créant un courant d’air traversant. Dès que le soleil atteint les vitres, ou que la température extérieure rattrape l’intérieur, on referme tout, surtout à l’est puis au sud.

Au cœur de la journée, entre 12 h et 18 h environ, on garde les pièces exposées dans la pénombre, volets fermés et fenêtres closes si l’air extérieur reste plus chaud. Quand la température redescend vraiment, souvent après le coucher du soleil, on rouvre largement. Les volets peuvent alors rester entrouverts, voire mi-hauts sur une façade à l’ombre, à condition que l’air dehors soit redevenu plus frais. Sans volets, on mise sur des rideaux très occultants, on limite l’usage du four et, pour les plus fragiles, on n’hésite pas à chercher quelques heures de répit dans un lieu public climatisé.