Plus personne ne sort la sorbetière : en 5 minutes de fouet, cette mousse aux fruits rouges fait le même effet glacé

En quelques coups de fouet, un simple fromage blanc se transforme en mousse aux fruits rouges sans sorbetière, à mi-chemin entre yaourt et glace. Quel est le secret pour obtenir cette texture aérienne en un temps record ?

Dans la cuisine, l’air se remplit de parfum de fruits rouges et de lait frais. La cuillère s’enfonce dans une mousse encore souple, à mi-chemin entre yaourt fouetté et glace qui commence à fondre. Pas de sorbetière, presque pas de vaisselle, juste une envie de frais immédiate.

On a fini par ranger la sorbetière au fond du placard : cette mousse aux fruits rouges sans sorbetière se prépare en 5 minutes de fouet et fait le même effet qu’un dessert glacé. Reste à maîtriser deux ou trois détails pour que la magie opère à chaque fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Fromage blanc entier bien froid : 400 g

✅ Fruits rouges bien froids (mélange) : 250 g

✅ Sucre en poudre + sucre vanillé : 50 g + 1 sachet

✅ Jus de citron, pincée de sel, biscuits et fruits en plus (optionnels)

La mousse aux fruits rouges qui fait oublier la sorbetière (en 5 minutes)

Ici, tout repose sur un trio simple : fromage blanc entier bien froid, riche en matières grasses, fruits rouges bien froids et un peu de sucre parfumé à la vanille. Le bon ratio, 400 g de fromage blanc pour 250 g de fruits, donne une texture aérienne qui se tient, sans gélifiant ni machine compliquée.

Pas-à-pas : la mousse aux fruits rouges 5 minutes

On commence par fouetter le fromage blanc bien froid : en cinq minutes de fouet, le foisonnement incorpore de l’air et le transforme en nuage. Les fruits rouges, simplement écrasés avec un peu de citron, restent juteux. Assemblés en marbrage dans des verrines, on obtient un dessert glacé sans sorbetière bluffant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre fromage blanc, saladier et fruits rouges au frais 30 minutes ; préparer éventuellement le fond biscuité. Technique : Fouetter fromage blanc, sucre, vanille et sel 5 minutes jusqu’à une mousse blanche légère et souple. Cuisson : Écraser grossièrement les fruits rouges avec le jus de citron, pour obtenir morceaux et jus coloré. Finition : Alterner mousse et fruits dans les verrines, marbrer légèrement, ajouter toppings, servir aussitôt ou bien frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min + 20 min 🔍 Le secret de l’expert On fouette un fromage blanc entier bien froid : la matière grasse fixe les bulles d’air, les fruits rouges très frais apportent le choc de fraîcheur qui rappelle une glace. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet quasi sorti de sorbetière, ajouter quelques fruits rouges encore légèrement surgelés au moment de marbrer la mousse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mixer fromage blanc et fruits ensemble : on perd immédiatement la texture mousseuse et le joli marbrage.

Dressage, conservation et version mousse protéinée

On dresse cette mousse aux fruits rouges minute en verrines, sur un fond de biscuits émiettés pour le topping croquant, avec coulis express et fruits frais. Vingt à trente minutes de prise au froid suffisent ; filmées, les verrines se gardent 24 h. Pour une mousse protéinée plus ferme, on ajoute un gélifiant type gélatine ou agar-agar et on laisse prendre au réfrigérateur.