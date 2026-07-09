J’ai trempé ma brosse à cheveux dans ce mélange de cuisine : en 10 min, la crasse s’envole et mes racines changent

En quelques semaines, votre brosse à cheveux se transforme en nid de sébum et de poussière sans que vous le voyiez. Ce mélange du quotidien la remet à neuf presque sans effort.

Entre deux coiffages, la brosse a l’air parfaitement propre. Pourtant, entre les picots, s’accumulent cheveux, poussière, sébum et restes de laque qui forment peu à peu une couche grisâtre. Sans qu’on s’en rende compte, chaque passage redépose ce mélange sur les longueurs et le cuir chevelu.

Une lectrice résume le déclic : « J’ai trempé ma brosse à cheveux dans ce mélange : la crasse s’est détachée toute seule en quelques minutes ! ». Un simple bol d’eau tiède, une dose de liquide vaisselle… et le dépôt glisse presque tout seul. Comment ce bain express permet-il de nettoyer une brosse à cheveux sans l’abîmer ?

Pourquoi votre brosse à cheveux s’encrasse si vite (et ce que vous y laissez vraiment)

Une brosse à cheveux fonctionne comme un petit piège à impuretés. Les cheveux qui restent coincés créent d’abord un matelas, puis viennent s’y coller le sébum, les poussières de la journée, des particules de pollution et les résidus de produits coiffants : laque, mousse, spray texturisant, shampoing sec… Tout ce monde finit par former une pellicule collante, visible au fond de la brosse sous forme de dépôt gris.

Résultat : au lieu d’assainir, la brosse finit par graisser les racines, ternir la fibre et donner cette sensation de cheveux lourds, même juste après le shampoing. À chaque passage, le dépôt touche aussi le cuir chevelu. Un bon nettoyage, c’est offrir aux cheveux un support propre, sans changer de soin.

Le mélange tout simple qui fait se décoller la crasse en 10 minutes

Inutile de cumuler les produits : le duo le plus efficace reste l’eau tiède et le liquide vaisselle. Dans un saladier ou un lavabo propre, mélanger 1 litre d’eau tiède avec 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle. L’eau ramollit les dépôts, tandis que le produit, conçu pour dissoudre les graisses de cuisine, s’attaque au film gras de sébum et de soins capillaires.

L’objectif n’est pas de désinfecter, mais de faire glisser cette pellicule sans effort. Ce bain convient très bien aux brosses et peignes en plastique. Pour une brosse en bois ou à coussin d’air, mieux vaut un trempage bref, ou appliquer la solution avec une brosse à dents, sans noyer la base.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Cheveux plus frais regraissent moins vite 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La brosse accumule un film gras fait de sébum et de résidus de produits coiffants, qui retient poussières et pollution. L’eau tiède ramollit cette couche, tandis que le liquide vaisselle, conçu pour dégraisser, la dissout comme une graisse de cuisine. Un bon rinçage emporte les restes, et le séchage empêche l’humidité de retenir à nouveau la saleté. 💡 Le petit plus : Retirer les cheveux avant le bain et laisser sécher la brosse picots vers le bas sur une serviette accélère le nettoyage et retarde l’encrassement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Remettre en service une brosse encore humide, ou laisser tremper longtemps une brosse en bois ou à coussin d’air : elle s’abîme, sent mauvais et se salit encore plus vite.

La méthode pas à pas : retirer les cheveux, tremper, rincer, sécher

Avant tout, enlever les cheveux coincés entre les picots, avec les doigts ou un peigne fin : sinon, le bain se charge inutilement. Plonger ensuite la brosse tête vers le bas dans le mélange et laisser agir une dizaine de minutes. Un léger mouvement dans l’eau suffit pour que la crasse se détache et flotte sans avoir à frotter fort.

Terminer par un rinçage généreux à l’eau claire, puis par un séchage complet : égoutter la brosse et la laisser sur une serviette propre, picots vers le bas, dans une pièce aérée. Une brosse humide retient mieux les saletés et finit par sentir mauvais. Répéter ce nettoyage toutes les une à deux semaines aide déjà à garder des cheveux plus légers, qui regraissent moins vite.