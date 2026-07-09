Piscine trouble, eau verte : cette méthode de 15 minutes par semaine corrige le pH et évite l’erreur fatale

En France, des milliers de propriétaires voient leur piscine virer au vert du jour au lendemain, faute de pH stable et de filtration adaptée. Quelle méthode simple adopter pour garder une eau claire tout l’été sans y passer des heures ?

L’eau était limpide hier et, ce matin, le bassin affiche une teinte laiteuse, presque verte. Les skimmers débordent de feuilles, la ligne d’eau est marquée, et l’envie de se baigner s’est envolée. Entre produits, tests et réglages, bien entretenir sa piscine semble parfois aussi compliqué qu’un cours de chimie.

En réalité, une eau qui reste claire tout l’été repose sur une méthode simple, toujours la même, plus que sur une collection de produits “miracles”. En suivant quelques gestes clés pour garder un pH stable, la piscine retrouve son rôle de refuge frais et chic au jardin… sans y passer ses week-ends.

pH, filtration, désinfectant : le trio qui fait virer l’eau au vert

Quand l’eau devient verte ou trouble, le problème vient presque toujours d’un déséquilibre : pH hors normes, manque de désinfectant ou filtration paresseuse. Un pH adapté doit se situer entre 7 et 7,4 ; en dessous, l’eau devient agressive pour la peau et les équipements, au-dessus les produits désinfectants perdent une grande partie de leur efficacité et les micro-algues se sont installées.

Chaque semaine, un test rapide à bandelette ou avec un petit appareil a permis de vérifier pH, taux de chlore ou de brome et TAC (titre alcalimétrique complet). Les bons repères à garder en tête sont simples : pH entre 7 et 7,4, chlore libre autour de 1 à 3 mg/l, brome entre 2 et 5 mg/l, TAC entre 80 et 120 mg/l. Une fois ces chiffres sous contrôle, l’eau reste beaucoup plus facile à dompter.

La bonne méthode en 5 gestes pour une eau claire

Nous avons tous déjà vidé un galet de chlore “au hasard” dans le skimmer après un orage, en espérant un miracle. La bonne méthode suit pourtant un ordre précis : d’abord tester, puis corriger le pH avec un produit pH+ ou pH-, attendre qu’il se stabilise, et seulement ensuite lancer un traitement choc au chlore, au brome ou à l’oxygène actif si l’eau a vraiment tourné. Inutile de cumuler les produits ou de surdoser, cela complique le retour à l’équilibre.

Derrière, la filtration a pris le relais. La règle est simple : durée de filtration quotidienne égale à la température de l’eau divisée par deux (26 °C = 13 heures), à augmenter après un traitement choc, par forte chaleur ou usage intensif. En parallèle, les paniers de skimmers ont été vidés 1 à 2 fois par semaine, le préfiltre de pompe et le filtre contrôlés, le filtre à sable rincé dès que le manomètre affichait environ 0,3 bar de plus que d’habitude, puis le sable remplacé tous les 3 à 5 ans. Aspirer le fond chaque semaine et brosser les parois tous les quinze jours ont fini le travail, avec ou sans robot.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’entretien ≈ 15 min/semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réglant d’abord le pH entre 7 et 7,4, les désinfectants deviennent vraiment efficaces et la filtration élimine beaucoup plus vite impuretés et micro-organismes. Le bassin a retrouvé une eau claire sans accumulation de produits. 💡 Le petit plus : choisir un jour fixe pour les tests (par exemple le dimanche soir) et garder bandelettes, carnet de notes et produits au même endroit évite les oublis tout l’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser du chlore “choc” sans avoir testé et corrigé le pH, puis couper la filtration trop tôt : l’eau redevient vite verte.

Routine anti-eau verte : le planning facile à tenir

Une fois la piscine revenue au clair, tout se joue sur la régularité, pas sur la quantité de produits. Quelques gestes courts suffisent à garder une eau stable et agréable : l’entretien a pris des allures de rituel plutôt que de corvée et n’a plus dévoré les apéritifs au bord du bassin.

Ce planning simple a aidé à s’organiser :

Chaque jour de forte chaleur : retirer feuilles et insectes, vérifier un niveau d’eau autour des deux tiers des skimmers.

Une fois par semaine : tester pH et désinfectant, ajuster si besoin, vider paniers et aspirer le fond.

Une fois par mois : contrôler la pression du filtre, nettoyer cartouches ou sable, décrasser la ligne d’eau.

Au début et à la fin de la saison ou après un gros orage : lancer un traitement choc, prolonger la filtration et laisser la piscine découverte pour que les produits agissent.

Couverture à bulles, douche rapide avant le bain et remise en marche soignée à la belle saison complètent le tableau et permettent à l’eau de rester impeccable, que la piscine soit enterrée ou hors-sol.