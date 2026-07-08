Hortensias en canicule : cette erreur d’arrosage que tout le monde fait les condamne, et le geste à 19 h qui les sauve

Sous 32 °C, vos hortensias s’affaissent et vous videz l’arrosoir pour les sauver. Et si ce réflexe en pleine canicule était précisément ce qui les achève ?

15 h, plein mois de juillet, 32 °C à l’ombre. Sur le massif, les grosses boules fleuries de vos hortensias s’effondrent, les feuilles pendent comme des chiffons. Réflexe immédiat : ouvrir le tuyau à fond et tout inonder pour « les sauver ».

Sauf que sous la canicule, ce geste d’urgence fait souvent plus de mal que de bien, tout en gaspillant une eau devenue précieuse. Pour que vos hortensias traversent vraiment la canicule, il faut d’abord comprendre ce qui se passe dans la plante… et changer complètement de timing d’arrosage.

Pourquoi vos hortensias s’affaissent en plein après-midi

Au‑delà de 30 °C, l’hortensia (*Hydrangea macrophylla*) ferme de minuscules pores sur ses feuilles, les stomates. Il se met en « mode survie » : les feuilles se ramollissent, les pointes grillent, mais ce n’est pas toujours un manque d’eau. C’est surtout une façon de limiter les pertes par évapotranspiration quand l’air est brûlant.

Le vrai signal de détresse arrive plus tard. Mode & Travaux rappelle que « le vrai signal d’alerte, c’est un feuillage encore mou le matin, après une nuit entière de fraîcheur ». Si, au lever du jour, les feuilles sont redevenues fermes, l’arbuste a simplement souffert de la chaleur, pas besoin de le noyer.

Canicule : pourquoi les arroser à fond en journée les achève

Nous avons tous déjà vidé l’arrosoir sur une terre craquelée à 14 h. Or, arroser une motte surchauffée provoque un choc thermique et favorise l’asphyxie des racines, surtout si l’eau stagne. Pause-Maison rappelle aussi que l’eau versée en plein soleil s’évapore presque instantanément ; Mode & Travaux parle de « jusqu’à 60 % de l’eau » perdue avant même d’atteindre les racines.

Entre midi et 16 h, le vrai bouclier, c’est l’ombre. Un parasol, un voile d’ombrage clair ou un simple drap tendu au‑dessus du buisson, avec au moins 20 cm d’espace pour ventiler, fait baisser nettement la température autour de l’arbuste ; les tiges se sont même parfois redressées en moins d’une heure. En pot, le geste est encore plus simple : on glisse les bacs sous un arbre, contre un mur nord ou sous un auvent le temps de la vague de chaleur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau estimée jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On met d’abord les hortensias à l’ombre aux heures brûlantes pour calmer la transpiration, puis on arrose lentement au pied tôt le matin ou après 19 h, sur une terre refroidie. L’eau atteint enfin les racines au lieu de s’évaporer, et le paillage joue un rôle de couvercle frais qui garde cette humidité plusieurs jours. 💡 Le petit plus : préparer dès le printemps une zone « plan B » à l’ombre légère où déplacer rapidement les hortensias en pot dès que la météo annonce plus de 30 °C. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : noyer un hortensia en plein après-midi, sur une terre brûlante et un feuillage déjà mou : l’eau s’évapore, les racines s’asphyxient et l’arbuste s’épuise encore plus.

Après 19 h : le bon arrosage qui les aide à tenir tout l’été

Quand la chaleur retombe, les stomates se rouvrent et l’hortensia peut enfin profiter de l’eau. On commence par enfoncer un doigt à 3 ou 4 cm : si la terre est sèche en profondeur, on arrose. David Denyer rappelle dans *The Mirror* : « Arrosez avant 9 heures ou après 19 heures. Le soleil de midi évapore l’eau rapidement et peut même brûler le feuillage ». La Société Nationale d’Horticulture de France conseille elle aussi : « Apportez l’eau au pied de l’arbuste et jamais par aspersion ».

En pleine terre, verser 8 à 15 litres par arbuste adulte, très lentement, pour humidifier sur 20 à 25 cm.

En pot, arroser jusqu’à ce que l’eau sorte par les trous, puis laisser égoutter, sans laisser d’eau dans la soucoupe.

Installer au pied 5 à 7 cm de paillage (écorces de pin, paillis végétal) pour garder le sol frais plusieurs jours.

Petit bonus : en plaçant vos hortensias là où ils profitent de la lumière douce du matin et restent à mi‑ombre l’après‑midi, l’arbuste souffrira beaucoup moins lors des prochaines vagues de chaleur. Avec cette stratégie ombre + bon créneau d’arrosage + paillage, ils restent verts et fleuris, sans vous coller à l’arrosoir tous les soirs.