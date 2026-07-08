Apéro anti-inflation : j’ai remplacé l’avocat par ce légume du jardin dans mon guacamole, tout le monde a préféré
Un simple apéro maison a suffi pour remplacer l’avocat hors de prix par un guacamole de courgettes du jardin, en plein été. Comment cette version ultra-légère a réussi à faire l’unanimité sans que personne ne remarque la différence ?
Un grand bol de crème verte posé au centre de la table, des tortillas qui craquent, une odeur de citron vert et de coriandre : tout annonce un guacamole généreux.
Sauf que cette fois, aucun avocat. On l’a remplacé par des courgettes du jardin, sans rien dire ; à la dégustation, tout le monde a préféré cette version plus fraîche, plus légère. Voici comment obtenir ce guacamole sans avocat bluffant, sans effet soupe.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de courgettes (environ 2 moyennes)
- ✅ 2 citrons verts (jus et zeste fin)
- ✅ 1/2 oignon rouge, très finement ciselé
- ✅ 1 petite gousse d’ail, dégermée et hachée
- ✅ 1 tomate bien mûre, épépinée et en petits dés
- ✅ 15 g de coriandre fraîche, ciselée
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 1/2 c. à café de sel fin + piment d’Espelette ou Tabasco
- ✅ Option : 40 g de feta ou 1/2 c. à café de cumin
Pourquoi remplacer l’avocat par des courgettes dans le guacamole
Au-delà du prix qui grimpe, l’avocat est riche et vite rassasiant. Avec les courgettes du jardin, on obtient un dip de courgettes plus léger, parfait pour un long apéro anti-inflation. Compter 500 g de courgettes pour remplacer environ trois avocats : même volume, beaucoup moins de matières grasses. Leur goût discret capte le citron vert, l’ail, la coriandre ; on sent le caractère du guac, pas la base végétale.
Pas à pas : la méthode express du guacamole de courgettes
Pour éviter le fameux guacamole de courgettes « flotteux », on soigne surtout la texture. La courgette, très aqueuse, doit être râpée, légèrement salée puis bien pressée. Ensuite seulement, on ajoute aromatiques, citron vert, huile et piment. Un rapide repos au frais finit de raffermir le tout ; les étapes ci-dessous tiennent en dix minutes actives.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper les courgettes, saler un peu, laisser dégorger 10 minutes.
- Technique : Les presser très fort entre les mains ou dans un torchon propre.
- Cuisson : Mélanger courgettes essorées, oignon, ail, tomate, coriandre, jus et zeste.
- Finition : Ajouter huile, sel, piment, écraser à la fourchette, filmer et refroidir.
Comment servir ce guacamole de courgettes et le conserver
Servi bien frais, ce guacamole se marie avec tortillas, pain grillé ou crudités croquantes. Au réfrigérateur, filmé au contact, il tient 24 heures ; si un peu d’eau remonte, on mélange simplement avant de servir. Trop acide ? Un filet d’huile suffit à l’adoucir.
Sources
En bref
- 🥑 Été, apéro maison et budget serré : un guacamole de courgettes remplace l’avocat hors de prix sans frustrer les amateurs de crème verte.
- 🍋 La recette mise sur un râpage précis, un assaisonnement au citron vert et une courte macération pour un guacamole de courgettes ni fade ni aqueux.
- 🌿 Un carnet de chef explique aussi les gestes à éviter, les twists gourmands et les meilleures associations pour servir ce guacamole de courgettes à l’apéro.
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