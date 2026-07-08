Mes invités se l’arrachent : avec 2 courgettes, cette tartinade froide fait un malheur à l’apéro si vous évitez ce geste

Deux courgettes qui s’ennuient au fond du frigo deviennent la tartinade de courgettes star de mon apéro d’été. Entre citron, menthe et texture ultra crémeuse, cette recette vide-frigo change l’ambiance dès la première tartine.

Mes invités se l’arrachent : avec 2 courgettes qui traînent dans le bac à légumes, voici la tartinade star de l’été

Au fond du bac à légumes, deux courgettes commencent à faire grise mine. On les oublie, puis l’apéro s’annonce et tout à coup elles deviennent la base d’une tartinade de courgettes fraîche, citronnée, qui met tout le monde d’accord.

Texture onctueuse, menthe qui rafraîchit, zeste de citron qui réveille : cette tartinade de courgettes froide a tout d’un mezzé méditerranéen. Reste à éviter l’effet purée aqueuse et à obtenir une crème ferme, qui tient vraiment sur le pain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (environ 500 g), coupées en rondelles

✅ 1 citron (zeste fin + 2 c. à soupe de jus)

✅ 1 gousse d’ail, 8 à 10 feuilles de menthe fraîche, sel, poivre

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de yaourt grec (facultatif)

Pourquoi cette tartinade de courgettes fait un carton à l’apéro

Cette tartinade de courgettes répond à la question que faire avec des courgettes qui traînent au fond du frigo. La cuisson les rend fondantes, le citron apporte le peps, la menthe la fraîcheur, et l’huile d’olive relie tout en une crème légère au charme apéro, parfaite en recette apéro courgette facile.

Pas à pas : comment réussir la tartinade de courgettes star de l’été

Pour une tartinade de courgettes au citron ferme, tout se joue avant le mixeur. On cuit les rondelles à la vapeur ou dans l’eau frémissante, on les égoutte longtemps, puis on mixe brièvement avec l’ail (blanchi 30 secondes si besoin), la menthe et le citron avant un repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les courgettes en rondelles, puis les cuire 8 à 10 minutes, juste tendres. Technique : Les verser dans une passoire, laisser égoutter 20 minutes, puis presser doucement pour retirer l’eau. Cuisson : Mettre courgettes, ail, menthe, zeste et jus de citron, huile, sel, poivre, yaourt dans le mixeur. Finition : Mixer par à-coups pour une texture crémeuse mais pas mousseuse, puis réserver 2 heures au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Le long égouttage concentre le goût de la courgette et évite l’effet soupe. Citron et huile d’olive forment une émulsion légère. Au froid, la texture se resserre : la tartinade devient plus ferme et tient mieux sur le pain. ✨ Le twist gourmand : Au service, émietter 60 g de chèvre frais sur la tartinade et ajouter 20 g de pignons torréfiés pour le croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer des courgettes mal égouttées ou trop cuites : la tartinade devient aqueuse, fade, et détrempe le pain.

Comment la servir pour un apéro qui en jette

Cette tartinade courgettes menthe aime le pain de campagne grillé. On la sert froide, dans un bol avec un filet d’huile d’olive et du zeste de citron. Elle accompagne aussi crudités et grillades, et se garde 48 heures au réfrigérateur, dans une boîte hermétique.