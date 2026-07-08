Frelon asiatique : si vous avez une pergola, repérez ce détail avant fin avril pour éviter l’invasion cet été

Entre mars et juin, les reines de frelon asiatique ciblent les pergolas des jardins français pour y démarrer leurs nids. Quels gestes adopter maintenant pour éviter une invasion sous votre coin détente cet été ?

Les beaux jours arrivent, la pergola se couvre de verdure, le barbecue se prépare… et soudain, un gros insecte sombre passe et repasse au-dessus de la table. Et si votre coin détente était en train de devenir une base pour frelons asiatiques ?

Arrivé en France en 2004, le frelon asiatique s’est installé partout et menace aussi bien les familles que les abeilles du quartier. Entre mars et juin, la moindre pergola devient un refuge idéal : c’est là que tout se joue pour votre été.

Pourquoi le frelon asiatique adore votre pergola

Une pergola offre exactement ce que recherche la reine fondatrice au printemps : un toit sec, des traverses horizontales pour accrocher son nid et, souvent, un manteau de lierre, de bignone ou de glycine qui la cache du vent, de la pluie et des regards.

De mars à mai, elle construit un nid primaire gros comme une balle de ping-pong, une petite sphère gris beige, lisse, façon papier mâché. Sous pergola, il se loge surtout dans les angles de toiture, les jonctions poteaux-poutres ou au cœur d’un paquet de végétation.

De mars à juin : le calendrier d’alerte autour de la pergola

Dès que les températures atteignent 12 à 15 °C, ces reines sortent d’hibernation et visitent les abris au-dessus de nos têtes. Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, la prévention dès le printemps reste la stratégie la plus efficace pour éviter l’explosion des colonies.

Repéré tôt, le nid ne contient qu’une reine et quelques larves. En juin, il a déjà grossi ou migré plus haut en nid secondaire, parfois gros comme un ballon de football et peuplé de centaines de frelons : seule une intervention professionnelle est alors raisonnable.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps par inspection 5 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On agit alors que le nid est encore minuscule et n’abrite qu’une reine. En supprimant ce nid primaire, on bloque toute la future colonie. 💡 Le petit plus : Choisir toujours le même créneau, par exemple le dimanche soir, transforme cette inspection de pergola en réflexe hebdomadaire simple à tenir. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre juin puis tenter de noyer, brûler ou asperger un gros nid avec un spray grand public, au risque de déclencher une attaque groupée.

La bonne méthode pour inspecter sa pergola en sécurité

Nous avons tous déjà repoussé cette petite vérification en nous disant qu’il n’y avait rien. Pour une inspection éclair, choisissez la fin de journée, temps sec, enfants et animaux à l’intérieur. Éclaircissez un peu le feuillage, levez les yeux vers les angles et les jonctions, puis utilisez un petit miroir scotché sur un manche pour voir le plafond sans passer juste dessous.

Si vous repérez une petite sphère grise ou un va-et-vient d’insectes sombres vers le même point, cessez aussitôt les travaux, reculez d’au moins cinq mètres et prenez une photo au zoom. Oubliez les faux nids décoratifs ou pièges-bouteilles, inefficaces et néfastes pour les abeilles. Dès la taille d’une balle de tennis, un désinsectiseur agréé s’impose, orienté par la mairie ou un Plan d’Action Collectif Frelon.