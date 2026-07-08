Tomates grillées par la canicule : ce réflexe d'arrosage que tout le monde a et qui détruit votre récolte

En arrosant vos tomates comme sous une pluie d’été, vous pensez les soulager alors que vous mettez la récolte en péril. Comment ce simple réflexe ouvre la porte aux maladies et au stress hydrique en période de canicule ?

Il fait 32 °C, l’air vibre au-dessus du potager, et les feuilles de vos tomates pendent tristement. Réflexe immédiat : saisir l’arrosoir, mettre la pomme et offrir une bonne « douche » aux plants, comme une petite pluie d’été. Sur le moment, la scène est rassurante, presque poétique.

En coulisses pourtant, ce geste abîme silencieusement vos tomates. Entre maladies favorisées par l’humidité, eau perdue par évaporation et racines stressées par la chaleur, l’arrosage des tomates par le haut cumule les défauts, surtout en période de canicule. Zoom sur ce réflexe à oublier et sur les bons gestes à adopter à la place.

Arrosage des tomates par le haut : le terrain de jeu des maladies

En mouillant régulièrement les feuilles, on offre un buffet idéal aux champignons responsables du mildiou et de l’oïdium. Comme le rappelle Le Parisien, cette « maladie du blanc » recouvre tiges et feuilles d’une poudre blanchâtre qui les déforme puis les fait sécher. Un feuillage souvent humide, mal aéré, est exactement ce qu’adorent ces pathogènes ; quelques jours suffisent pour voir les taches brunes s’étendre et la récolte s’effondrer.

Par le haut, une grande partie de l’eau ruisselle ou s’évapore avant d’atteindre les racines. Sous un soleil de juin, le Tribunal du Net rappelle que le sol peut monter à 40–50 °C alors que l’eau sort du robinet à 12–18 °C : versée brutalement, elle provoque un choc thermique au niveau des radicelles, ces petites racines qui nourrissent le plant. Feuilles qui jaunissent, fleurs qui tombent, tomates qui restent petites… tout commence souvent par un mauvais arrosage.

Les bons gestes pour arroser au pied sans éclabousser le feuillage

Nous avons tous déjà arrosé « large » pour aller vite, quitte à doucher les tomates au passage. Mieux vaut au contraire viser précisément la base du pied. Le Parisien conseille de retirer la pomme de l’arrosoir, de régler le tuyau sur un jet très doux et, si l’on utilise un goutte-à-goutte, de le glisser sous le paillage pour limiter encore l’évaporation.

Autre allié futé : les oyas (ou ollas). Ces pots en terre cuite poreuse, enterrés à environ 20 cm de chaque plant et jusqu’au col, diffusent l’eau par capillarité directement dans la zone racinaire. Résultat : un sol régulièrement humide, des feuilles qui restent sèches et un arrosage beaucoup plus autonome, idéal si l’on s’absente quelques jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant lentement au pied, l’eau s’infiltre en profondeur au lieu de s’évaporer à la surface ou sur les feuilles. Les racines restent actives, le feuillage sèche vite et les champignons responsables du mildiou et de l’oïdium trouvent beaucoup moins d’humidité pour se développer. 💡 Le petit plus : ajouter 10 cm de paillis autour de chaque pied de tomate permet d’espacer encore les arrosages tout en gardant un sol frais, même en plein mois d’août. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser les tomates par le haut avec un jet fort ou une eau très froide en pleine chaleur, au risque de favoriser les maladies et de provoquer un choc pour les racines.

En cas de chaleur : la routine d’arrosage qui sauve la récolte

Pour que l’eau profite vraiment aux tomates, les maraîchers recommandent d’arroser entre 5 h et 6 h du matin ou après 21 h, jamais en plein soleil. Un professionnel cité par le Tribunal du Net résume même : « Si tu vois ton ombre, c’est trop tard pour arroser. » En pleine canicule, mieux vaut apporter 3 à 5 litres par plant, deux à trois fois par semaine, avec une eau tiédie dans un arrosoir laissé au soleil.

Le paillage complète cette routine : 10 cm de paille, foin ou tontes sèches divisent l’évaporation et stabilisent la température du sol. Les racines plongent en profondeur, les plants résistent mieux aux coups de chaud et les tomates, moins gorgées d’eau, gagnent en goût. Un simple changement de geste — quitter l’arrosage par le haut pour un arrosage ciblé au pied — suffit alors à transformer la saison.