Tomates : cette erreur avec les gourmands peut vous coûter 30 % de récolte et des dizaines de plants gratuits

En juin, de nombreux jardiniers coupent les gourmands de tomates pour accélérer la croissance de leurs pieds. Ce réflexe anodin cache pourtant une erreur qui coûte cher au potager.

Au potager, le mois de juin donne souvent envie d’accélérer les choses : on pince, on taille, on arrose en espérant voir les pieds de tomates filer vers le ciel. Parmi ces gestes, il en est un qui semble logique et qui, pourtant, freine vraiment vos récoltes : couper tout ce qui dépasse pour « faire propre ».

Ces petites pousses qu’on enlève machinalement au creux des feuilles, ce sont les fameux gourmands. Beaucoup de jardiniers les retirent pour orienter l’énergie vers la tige principale… puis les jettent au compost. Or ce réflexe vous fait perdre des plants gratuits et peut même fragiliser vos tomates.

Les gourmands de tomates, ce faux ennemi qui vous coûte des kilos de fruits

En voulant « faire propre », beaucoup coupent systématiquement tous les gourmands de tomates, quel que soit le type de variété ou l’emplacement du pied. Selon des agronomes cités par Modes & Travaux, une taille mal adaptée sur certaines tomates buissonnantes peut faire perdre jusqu’à 30 % de récolte : autant de grappes qui ne verront jamais le jour.

Autre problème : chaque coupe crée une minuscule plaie, porte ouverte aux maladies comme le mildiou. Le Parisien rappelle qu’en dessous du plant, les feuilles qui touchent la terre favorisent aussi les contaminations ; mieux vaut garder une zone bien dégagée de 10 à 15 centimètres à la base pour laisser l’air circuler et limiter les éclaboussures de boue.

Tailler sans affaiblir : les bons réflexes au jardin

Nous avons tous déjà pincé un gourmand en passant, sans vraiment regarder où il se trouvait. Un gourmand naît à l’aisselle d’une feuille, exactement dans l’angle entre la tige principale et une branche. Sur les tomates à port buissonnant, en enlever trop prive la plante de futures fleurs ; sur les variétés à longues tiges, on limite surtout ceux qui densifient le cœur du pied.

La bonne stratégie consiste à supprimer en priorité les gourmands très bas, proches du sol, et ceux qui se croisent à l’intérieur du feuillage. On les retire de préférence par temps sec, quand ils sont encore petits, en les pinçant entre le pouce et l’index ou avec un sécateur propre. Ensuite, un arrosage régulier au pied, copieux deux à trois fois par semaine plutôt qu’un petit peu chaque jour, aide le plant à repartir sans stress.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plants gratuits Autant que de gourmands récupérés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le gourmand est déjà une petite tige de tomate capable d’émettre vite des racines et de repartir en végétation. 💡 Le petit plus : Choisir des gourmands sains, bien verts, donne souvent des plants plus vigoureux que ceux achetés en godet. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper tous les gourmands, les laisser sécher au sol ou les envoyer au compost au lieu de les bouturer.

Bouturer les gourmands pour booster le potager

Après la taille, on recoupe ces pousses net et on les plonge dans un verre d’eau jusqu’à l’apparition de racines, avant de repiquer chaque jeune plant en pot puis en pleine terre. Un seul geste changé, et vos gourmands deviennent une réserve de pieds de tomates supplémentaires.