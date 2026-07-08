Tomates : cette erreur avec les gourmands peut vous coûter 30 % de récolte et des dizaines de plants gratuits
En juin, de nombreux jardiniers coupent les gourmands de tomates pour accélérer la croissance de leurs pieds. Ce réflexe anodin cache pourtant une erreur qui coûte cher au potager.
Au potager, le mois de juin donne souvent envie d’accélérer les choses : on pince, on taille, on arrose en espérant voir les pieds de tomates filer vers le ciel. Parmi ces gestes, il en est un qui semble logique et qui, pourtant, freine vraiment vos récoltes : couper tout ce qui dépasse pour « faire propre ».
Ces petites pousses qu’on enlève machinalement au creux des feuilles, ce sont les fameux gourmands. Beaucoup de jardiniers les retirent pour orienter l’énergie vers la tige principale… puis les jettent au compost. Or ce réflexe vous fait perdre des plants gratuits et peut même fragiliser vos tomates.
Les gourmands de tomates, ce faux ennemi qui vous coûte des kilos de fruits
En voulant « faire propre », beaucoup coupent systématiquement tous les gourmands de tomates, quel que soit le type de variété ou l’emplacement du pied. Selon des agronomes cités par Modes & Travaux, une taille mal adaptée sur certaines tomates buissonnantes peut faire perdre jusqu’à 30 % de récolte : autant de grappes qui ne verront jamais le jour.
Autre problème : chaque coupe crée une minuscule plaie, porte ouverte aux maladies comme le mildiou. Le Parisien rappelle qu’en dessous du plant, les feuilles qui touchent la terre favorisent aussi les contaminations ; mieux vaut garder une zone bien dégagée de 10 à 15 centimètres à la base pour laisser l’air circuler et limiter les éclaboussures de boue.
Tailler sans affaiblir : les bons réflexes au jardin
Nous avons tous déjà pincé un gourmand en passant, sans vraiment regarder où il se trouvait. Un gourmand naît à l’aisselle d’une feuille, exactement dans l’angle entre la tige principale et une branche. Sur les tomates à port buissonnant, en enlever trop prive la plante de futures fleurs ; sur les variétés à longues tiges, on limite surtout ceux qui densifient le cœur du pied.
La bonne stratégie consiste à supprimer en priorité les gourmands très bas, proches du sol, et ceux qui se croisent à l’intérieur du feuillage. On les retire de préférence par temps sec, quand ils sont encore petits, en les pinçant entre le pouce et l’index ou avec un sécateur propre. Ensuite, un arrosage régulier au pied, copieux deux à trois fois par semaine plutôt qu’un petit peu chaque jour, aide le plant à repartir sans stress.
Bouturer les gourmands pour booster le potager
Après la taille, on recoupe ces pousses net et on les plonge dans un verre d’eau jusqu’à l’apparition de racines, avant de repiquer chaque jeune plant en pot puis en pleine terre. Un seul geste changé, et vos gourmands deviennent une réserve de pieds de tomates supplémentaires.
Sources
En bref
- 🌱 En juin au potager, beaucoup coupent les gourmands de tomates pour faire « propre », sans se douter des conséquences sur la future récolte.
- ✂️ Supprimer tous les gourmands tomates et les jeter fragilise les pieds, augmente les risques de mildiou et peut réduire fortement la quantité de fruits.
- 💧 Une autre façon de gérer ces pousses permet pourtant d’obtenir des plants supplémentaires et un potager plus résilient, avec quelques gestes simples au bon moment.
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