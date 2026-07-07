Terrasse : ce nouvel écran d’extérieur que tous les Américains installent, et que les Français vont s’arracher

Aux États-Unis, l’été 2026 se vit désormais devant une TV d’extérieur étanche anti-reflet installée sur la terrasse, bien loin du simple coin repas. Cette tendance débarque dans les jardins français et promet de bousculer votre façon de profiter des soirées dehors.

Sur certaines terrasses américaines, l’été 2026 ne ressemble plus du tout aux barbecues d’hier. Là où l’on posait une grande table et quelques chaises, les familles se tournent désormais vers un grand rectangle noir accroché au mur, et le jardin prend des allures de salon à ciel ouvert dès la tombée de la nuit.

Cette scène a déjà inspiré les rayons jardin de Leroy Merlin, Botanic ou Jardiland : le bon vieux salon de jardin en résine tressée a perdu la vedette au profit d’un nouvel équipement. Une TV d’extérieur étanche anti-reflet s’impose peu à peu comme le cœur des soirées, et change la façon de penser la terrasse. Reste à savoir comment l’adopter sans faux pas.

Pourquoi la terrasse “spéciale repas” a commencé à disparaître

En quelques saisons, la terrasse a cessé d’être un simple coin repas pour devenir une vraie pièce de vie. On y travaille, on lit, on reçoit, on y a déjà passé des soirées entières à la belle étoile. Logiquement, les canapés d’extérieur XXL, les tapis et les coussins moelleux ont remplacé les chaises rigides autour d’une table unique.

Aux États-Unis, cette évolution a été accélérée par l’arrivée de la télévision d’extérieur. Au salon high-tech CES 2026, des modèles dédiés aux patios ont été présentés pour l’ombre complète, la mi-ombre ou le plein soleil. L’idée est simple : offrir le confort du salon, mais dehors, sans craindre ni la pluie, ni la rosée, ni les écarts de température.

La TV d’extérieur étanche anti-reflet, nouvelle star des patios

Nous avons tous déjà eu la tentation de sortir la TV du salon pour un match ou un film en plein air. Mauvaise idée : une TV classique supporte mal l’humidité, la poussière, les chocs thermiques et se révèle illisible au soleil. La version outdoor, elle, dispose d’un boîtier scellé avec un indice IP55 pour résister aux projections d’eau, d’une dalle ultra lumineuse autour de 700 nits (contre 250 à 350 pour beaucoup de téléviseurs de salon) et d’un traitement anti-reflet qui garde l’image nette même en plein jour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Confort extérieur Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Conçue pour l’ombre, la mi-ombre ou le plein soleil, la TV d’extérieur cumule boîtier étanche certifié type IP55, luminosité renforcée autour de 700 nits et écran anti-reflet. Résultat, le jardin devient un vrai salon de divertissement où l’on suit matchs, films, tutos jardinage ou séances de yoga sans quitter l’air frais du soir. 💡 Le petit plus : installer l’écran sous une pergola ou dans un renfoncement cosy, avec canapés d’extérieur et guirlandes lumineuses, pour un véritable cinéma de plein air à la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : sortir une TV d’intérieur sur la terrasse et la brancher sur une rallonge non protégée sous la pluie.

Installer cet écran dehors sans ruiner sa terrasse

D’ailleurs, l’installation a été largement simplifiée. On fixe la TV sur un support mural prévu pour l’extérieur, orienté à hauteur des yeux depuis les canapés. Une prise électrique étanche avec clapet protège les branchements, pendant que box internet et consoles restent bien au chaud à l’intérieur, reliées par un seul câble dissimulé dans une goulotte.

Pour la durée, une housse respirante protège l’écran lors des pluies battantes ou l’hiver, et beaucoup ont déjà choisi de placer leur TV d’extérieur sous une pergola ou au cœur d’un coin zen avec bambous et banc en bois clair. Éteinte, elle se fond alors dans l’aménagement paysager ; allumée, elle transforme chaque soirée d’été en séance de cinéma ou en tribune de stade improvisée.