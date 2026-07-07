Tomates qui végètent malgré vos arrosages : ce déchet du petit-déjeuner dans votre poubelle booste la récolte

En plein été, vos tomates souffrent tandis qu’un simple déchet du petit-déjeuner finit à la poubelle. Comment ce geste banal peut-il, au jardin, tout changer ?

Au cœur de l’été, entre canicules et tomates qui font la tête, beaucoup de jardiniers dégainent les engrais du commerce, coûteux et parfois décevants. Pendant ce temps, un allié gratuit finit chaque matin à la poubelle.

Dans votre tasse, puis sur le rebord de l’évier, il ressemble à un simple déchet humide. En réalité, le sachet de thé usagé renferme encore de quoi nourrir les tomates, à condition d’éviter quelques pièges.

Un déchet du petit-déjeuner qui nourrit vraiment les tomates

Une fois infusées, les feuilles de thé conservent de l’azote, du phosphore, du potassium et des tanins. En se décomposant, elles libèrent doucement ces éléments et acidifient légèrement le sol, un pH que les tomates apprécient pour bien assimiler les nutriments.

Le papier et le marc se comportent aussi comme une petite éponge au niveau des racines, retenant un peu d’eau entre deux arrosages. Le sol reste plus frais, les fruits fendent moins, et l’odeur dérange les limaces.

Comment utiliser les sachets de thé usagés sans abîmer le potager

Nous avons tous déjà enterré un sachet entier en pensant bien faire. Problème : beaucoup de modèles dits en papier contiennent 20 à 30 % de plastique. Enterrés au potager, ils se fragmentent en microplastiques et ne se décomposent quasiment pas.

Le bon réflexe consiste à laisser sécher le sachet, l’ouvrir, récupérer seulement les feuilles, puis les enterrer à 3 ou 4 cm de profondeur, à quelques centimètres du pied, toutes les deux à trois semaines. On évite aussi les thés sucrés ou très aromatisés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie d’engrais 0 € dépensé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le marc de thé apporte des nutriments et de la matière organique, améliore la structure du sol et retient un peu d’eau près des racines. Les tomates profitent ainsi d’une alimentation régulière sans surcharge d’engrais chimiques. 💡 Le petit plus : On peut aussi verser les feuilles au compost : elles accélèrent la décomposition et enrichissent tout le potager, pas seulement les tomates. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enterrer des sachets plastifiés entiers : ils libèrent des microplastiques dans la terre et ne nourrissent presque pas vos plantes.

Le duo gagnant : thé, bon arrosage et déchets de cuisine

Pour que cet ingrédient secret fonctionne, il s’insère dans une routine d’arrosage adaptée aux tomates. Mieux vaut apporter 5 à 10 litres d’eau par mètre carré, deux ou trois fois par semaine, tôt le matin ou après 19 h, plutôt que d’arroser chaque jour.

Un paillage de 5 à 10 cm au pied limite l’évaporation de 30 à 50 % et prolonge l’humidité retenue par le thé. Certains jardiniers ont même enterré une olla en terre cuite entre deux pieds, économisant jusqu’à 50 à 70 % d’eau par rapport à un arrosage en surface. Au compost, les feuilles de thé complètent marc de café, coquilles d’œufs broyées et peaux de banane pour offrir aux tomates un engrais maison complet.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Tomates lavande ces 5 plantes a arroser durgence cette semaine dont une quon croit increvable»