Haies et arbres près du grillage : cette règle des 2 mètres donne à votre voisin un levier redoutable contre vous

Un simple laurier-palme planté près du grillage a suffi à déclencher un conflit de voisinage. Jusqu’où la règle des 2 mètres permet-elle d’imposer la coupe d’un arbre ?

Lui aussi voulait seulement cacher la rue. Un laurier‑palme acheté en promo, planté près du grillage, et la haie a vite formé un écran vert parfait. Jusqu’au jour où son voisin a sorti un mètre, parlé de « distance légale »… et exigé la coupe nette de l’arbre devenu trop haut.

Beaucoup de jardiniers de bonne foi se retrouvent ainsi piégés par la règle des 2 mètres. Pour les arbres et haies près d’une clôture, le Code civil ne regarde pas l’intention, mais des chiffres précis. Avant de céder à la panique ou à la colère, mieux vaut comprendre où s’arrête votre liberté de planter… et où commence le droit de votre voisin.

Un brise-vue qui coûte cher

Dans notre histoire, le laurier a été installé à environ 80 cm du grillage, « provisoirement ». En cinq ans, il a dépassé 3 mètres, privant la terrasse voisine de soleil. Comme pour ces bambous montés à 4 mètres évoqués par Modes & Travaux, « le brise-vue s’est transformé en dossier judiciaire » (Modes & Travaux).

La situation bascule parce que l’Article 671 du Code civil est clair : si un végétal ne dépasse pas 2 mètres de haut, il peut être planté à 0,50 mètre de la limite. Mais dès qu’il franchit ces 2 mètres, il doit soit rester taillé en dessous, soit se trouver à au moins 2 mètres de la limite, mesurés depuis le centre du tronc. Au‑delà, l’arbre devient irrégulier… même s’il a été planté « en toute bonne foi ».

La règle des 2 mètres, en clair

Quand ces distances ne sont pas respectées, l’article 672 autorise le voisin à réclamer la mise en conformité. Il peut demander la taille à la hauteur légale ou l’arrachage, sans avoir à prouver une intention de nuire. Pause‑Maison rappelle que « la réglementation lui assure un succès presque garanti devant les tribunaux pour faire respecter ce droit de jouissance » (Pause‑Maison) dès lors que la règle n’est pas appliquée.

La hauteur se mesure du sol à la cime, et la distance depuis le milieu du tronc jusqu’à la limite de propriété, pas forcément le grillage s’il est mal placé. Haie, arbre isolé, bambou… tout est concerné. Les branches qui dépassent chez le voisin doivent être coupées par le propriétaire ; les racines, elles, peuvent être sectionnées à la limite. La prescription trentenaire ne protège qu’un arbre resté hors norme pendant 30 ans sans contestation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflit Évité 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Mesurer et respecter les distances coupe court aux contestations. 💡 Le petit plus : Toujours garder une marge de recul confortable. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ignorer les rappels répétés du voisin.

Éviter la guerre de haie

Avant de planter près de la clôture, un réflexe sauve bien des querelles : consulter le PLU ou le règlement de lotissement, puis garder une marge de sécurité (souvent 2,50 m) pour les essences vigoureuses comme laurier, thuya ou bambou. Et si le conflit a éclaté, la priorité reste le dialogue courtois, autour de solutions concrètes.

Sources Modes & Travaux

«Attention, planter cet arbuste populaire en limite de propriété peut vous coûter cher»