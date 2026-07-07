Potager : ce petit trou dans la clôture des anciens attire la nuit un allié insoupçonné contre les limaces

Au ras des vieilles clôtures de potager, les anciens gardaient toujours un mystérieux trou carré. La nuit, ce passage minuscule laisse agir un allié inattendu contre les limaces.

En longeant les vieux potagers, un détail intrigue : au pied des anciennes clôtures, on aperçoit souvent un petit trou carré, découpé juste au ras du sol. Rien à voir avec une latte cassée ou un grillage tordu. Ce vide minuscule faisait partie du plan des anciens jardiniers, et tout se joue quand la nuit tombe sur le potager.

Car pendant que la maison dort, les planches de salades et de fraisiers deviennent le banquet rêvé des limaces. Beaucoup ont sorti les granulés bleus et les barrières hermétiques. Et si la vraie protection tenait plutôt dans ce discret trou de 13 cm laissé au bas de la clôture, comme le faisaient nos grands-parents ?

Ce petit trou dans la clôture : une fausse négligence, une vraie stratégie écologique

Les anciens ne laissaient pas ce passage au hasard. Une ouverture d’environ 12 à 13 centimètres de côté, recommandée aujourd’hui par la LPO, suffit à filtrer qui entre et qui reste dehors. Trop petite pour un chien ou un chevreuil, parfaite pour un hérisson. En perçant ce carré dans le grillage ou en rognant légèrement une planche de bois, ils rétablissaient une continuité entre jardins, haies et talus.

À l’inverse, nos clôtures modernes, bien enterrées et parfaitement jointives, coupent net ces anciens chemins. Pour un petit mammifère, chaque parcelle close devient une impasse. Or le hérisson d’Europe parcourt plusieurs kilomètres par nuit pour trouver eau, abri et nourriture. Selon des chiffres relayés par l’Office français de la biodiversité, ses populations auraient chuté de plus de 70 % en vingt ans.

La nuit au potager : le hérisson au travail derrière ce passage

Nous avons tous déjà retrouvé au matin des salades trouées et des tiges rasées, victimes des limaces et escargots. De l’autre côté du trou, au crépuscule, le hérisson se met en route. Il renifle la bordure, passe sous la clôture, longe les planches. Son menu est simple : limaces, escargots, larves, vers blancs. Un individu actif peut avaler jusqu’à une centaine de limaces en une nuit.

Dans un potager, ce chasseur discret remplace avantageusement les granulés anti-limaces et autres pesticides qui empoisonnent le sol et toute la chaîne alimentaire. La petite ouverture transforme le jardin en corridor écologique : le hérisson circule, régule naturellement les ravageurs et laisse derrière lui quelques crottes et traces dans la terre meuble, seules preuves de sa patrouille nocturne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Limaces dévorées par nuit jusqu’à 100 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un simple passage de 13 × 13 cm (ou 12 × 12 cm) au ras du sol recrée la continuité entre jardins. Le hérisson peut de nouveau parcourir plusieurs kilomètres chaque nuit, traverser les clôtures, chasser limaces et escargots et jouer pleinement son rôle d’allié pour un potager plus sain. 💡 Le petit plus : créer le même type de passage dans les clôtures voisines pour former une petite “autoroute verte” de jardin en jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : percer le trou tout en continuant à utiliser des granulés anti-limaces ou à laisser tourner une tondeuse robot la nuit, deux pratiques qui peuvent tuer les hérissons.

Comment créer un passage à hérisson sans perdre la maîtrise du potager

Pour l’aider, il suffit de ménager un carré de 13 × 13 cm (ou 12 × 12 cm) au ras du sol, de préférence entre deux jardins ou vers une haie, jamais directement côté route. Dans un grillage, on découpe proprement puis on renforce le contour avec un petit cadre en bois ou en métal. Dans une palissade, on raccourcit simplement la dernière latte.

Quelques réflexes suffisent pour que ce passage reste un vrai atout pour le potager sans pesticides :

Supprimer granulés anti-limaces et traitements chimiques près du passage.

Programmer la tondeuse, surtout robot, uniquement en journée.

Éviter filets au ras du sol et piégeages involontaires.

Laisser un coin de feuilles comme abri pour ce hérisson, espèce protégée, sans le déplacer.