Cette entrée farcie minute à base de ce fruit crémeux cache un cœur glacé, à tester avant votre prochain dîner
En 15 minutes, cet avocat farci au thon et fromage frais devient une entrée froide ultra chic, sans cuisson ni mayonnaise lourde. Entre cœur glacé, citron et croquant, vos convives restent bouche bée à la première cuillère.
Sur la table, ces demi-sphères vert tendre semblent toutes simples. Puis la cuillère s’enfonce dans une chair fondante, passe la fine pellicule fraîche et tombe sur un cœur presque glacé. Entre l’onctuosité et le peps citronné, ça claque comme une bouchée de bord de mer servie en plein été.
Pas de cuisson, pas de crème lourde, seulement un fruit gorgé de bonne graisse végétale, une farce fraîche qui tient comme des rillettes et un décor croquant. Le genre d’entrée qui se prépare en un quart d’heure, se sert en silence… et provoque aussitôt la question : mais qu’y a‑t‑il là‑dedans ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 avocats mûrs mais fermes, coupés en deux pour obtenir 8 jolies coques à farcir
- ✅ 200 g de thon au naturel bien égoutté, 150 g de fromage frais nature, 1 citron jaune (zeste fin et 2 c. à soupe de jus)
- ✅ 1 petite échalote très finement ciselée, 1 c. à soupe de câpres, 1 c. à soupe de ciboulette fraîche
- ✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel fin, poivre noir, 1 c. à soupe de graines de sésame ou 20 g de noix concassées pour le croquant
L’entrée farcie minute qui ne vous lâchera plus
Ici, l’avocat farci au thon prend des airs de petite pièce montée salée. Tout repose sur l’équilibre : chair verte bien ferme, farce crémeuse au fromage frais, citron net, herbes et câpres pour le relief.
Comment farcir vos avocats : la méthode en 4 gestes
Pour éviter l’avocat qui s’écrase et la farce qui coule, on travaille comme un chef. Geste précis au couteau, farce texturée, dôme tassé, puis repos au frais : ces quatre étapes garantissent un cœur ultra frais et une tenue parfaite.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper les avocats en deux, retirer le noyau, creuser légèrement le centre puis citronner aussitôt la chair pour la garder bien verte.
- Technique : Écraser le thon égoutté à la fourchette, ajouter le fromage frais, l’échalote, les câpres, le zeste, le jus de citron, l’huile, la ciboulette, sel et poivre.
- Cuisson : Mélanger jusqu’à une texture de rillettes souple, rectifier l’acidité, puis répartir la farce dans chaque demi-avocat en tassant légèrement pour former un dôme.
- Finition : Placer les avocats farcis au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes, puis citronner légèrement, ajouter le topping croquant et servir bien frais à table.
Variantes, dressage et conservation de ces avocats farcis ultra frais
On dresse les demi-avocats sur une salade croquante, quelques tranches de pain grillé à côté. La farce se prépare même la veille, bien filmée au frais ; on coupe et on garnit au dernier moment. Herbes différentes, pointe de piment ou dés de concombre : chacun signe sa version sans toucher à la base.
En bref
- 🥑 Pour un dîner d'été, ces avocats farcis au thon et fromage frais se préparent en quinze minutes avant un court passage au froid.
- 🍋 La recette détaille chaque geste pour creuser l'avocat, monter une farce texturée, former un joli dôme et éviter qu'il ne s'affaisse.
- 🍽️ Entre cœur glacé, citron qui claque et topping croquant, cette entrée froide d'avocat farci au thon réserve une sensation de fraîcheur assez inattendue.
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