Cette entrée farcie minute à base de ce fruit crémeux cache un cœur glacé, à tester avant votre prochain dîner

En 15 minutes, cet avocat farci au thon et fromage frais devient une entrée froide ultra chic, sans cuisson ni mayonnaise lourde. Entre cœur glacé, citron et croquant, vos convives restent bouche bée à la première cuillère.

Sur la table, ces demi-sphères vert tendre semblent toutes simples. Puis la cuillère s’enfonce dans une chair fondante, passe la fine pellicule fraîche et tombe sur un cœur presque glacé. Entre l’onctuosité et le peps citronné, ça claque comme une bouchée de bord de mer servie en plein été.

Pas de cuisson, pas de crème lourde, seulement un fruit gorgé de bonne graisse végétale, une farce fraîche qui tient comme des rillettes et un décor croquant. Le genre d’entrée qui se prépare en un quart d’heure, se sert en silence… et provoque aussitôt la question : mais qu’y a‑t‑il là‑dedans ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 avocats mûrs mais fermes, coupés en deux pour obtenir 8 jolies coques à farcir

✅ 200 g de thon au naturel bien égoutté, 150 g de fromage frais nature, 1 citron jaune (zeste fin et 2 c. à soupe de jus)

✅ 1 petite échalote très finement ciselée, 1 c. à soupe de câpres, 1 c. à soupe de ciboulette fraîche

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel fin, poivre noir, 1 c. à soupe de graines de sésame ou 20 g de noix concassées pour le croquant

L’entrée farcie minute qui ne vous lâchera plus

Ici, l’avocat farci au thon prend des airs de petite pièce montée salée. Tout repose sur l’équilibre : chair verte bien ferme, farce crémeuse au fromage frais, citron net, herbes et câpres pour le relief.

Comment farcir vos avocats : la méthode en 4 gestes

Pour éviter l’avocat qui s’écrase et la farce qui coule, on travaille comme un chef. Geste précis au couteau, farce texturée, dôme tassé, puis repos au frais : ces quatre étapes garantissent un cœur ultra frais et une tenue parfaite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les avocats en deux, retirer le noyau, creuser légèrement le centre puis citronner aussitôt la chair pour la garder bien verte. Technique : Écraser le thon égoutté à la fourchette, ajouter le fromage frais, l’échalote, les câpres, le zeste, le jus de citron, l’huile, la ciboulette, sel et poivre. Cuisson : Mélanger jusqu’à une texture de rillettes souple, rectifier l’acidité, puis répartir la farce dans chaque demi-avocat en tassant légèrement pour former un dôme. Finition : Placer les avocats farcis au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes, puis citronner légèrement, ajouter le topping croquant et servir bien frais à table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 20 min de froid 🔍 Le secret de l’expert Ici, l’avocat sert d’écrin fondant pendant que la farce thon–fromage frais se raffermit au froid. Le citron réveille les saveurs, fixe la couleur verte et renforce cette sensation de cœur glacé en bouche. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de concombre dans la farce pour le croquant, ou un voile de sauce soja et des graines de sésame au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais ouvrir les avocats trop tôt ni noyer la farce sous le jus de citron ou l’huile ; sinon elle se liquéfie et ruine le joli dôme.

Variantes, dressage et conservation de ces avocats farcis ultra frais

On dresse les demi-avocats sur une salade croquante, quelques tranches de pain grillé à côté. La farce se prépare même la veille, bien filmée au frais ; on coupe et on garnit au dernier moment. Herbes différentes, pointe de piment ou dés de concombre : chacun signe sa version sans toucher à la base.