Ne jetez plus ces restes de fruit d'été : ils se transforment en boisson pétillante maison irrésistible en 48 h

Tout l’été, un simple bocal transforme mes peaux et cœurs de melon en boisson pétillante ultra fraîche, façon soda vivant maison. Quels gestes suivis à la lettre évitent le goût suspect… et les bouteilles qui explosent ?

Dans la cuisine, l’odeur du melon mûr envahit tout. On coupe la chair orange, on la mange bien fraîche… puis, par réflexe, on jette peaux et cœurs. Pourtant, ce parfum sucré accroché à l’écorce mérite mieux que la poubelle.

Ces « déchets » gardent arômes, sucre et levures naturelles, parfaits pour une boisson légère et pétillante. Et si tout partait du bocal ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Peaux et cœur (graines + chair très mûre) d’1 melon bio non traité

✅ 60 g de sucre blanc ou blond

✅ 1 litre d’eau non chlorée, filtrée ou reposée

✅ 3 à 4 tranches de citron + 1 petit morceau de gingembre (facultatif)

Pourquoi les peaux et cœurs de melon valent de l’or dans un bocal

Sur un melon bien mûr, la peau n’est pas qu’une coque. Elle héberge des levures sauvages, proches de celles du kéfir ou du kombucha. Nourries par le sucre, elles transforment l’eau en boisson pétillante. Avec un melon bio simplement rincé, ce geste devient franchement anti-gaspi.

La melonade maison : 48 heures pour une boisson pétillante anti-gaspi

On part de restes de melon, de sucre, de citron et d’eau non chlorée. Vingt-quatre heures en bocal pour lancer la fermentation, puis 24 heures en bouteille à limonade pour fixer les bulles. En fonction de la chaleur, on arrête plus tôt ou plus tard, selon le pétillant recherché.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le melon, réserver la chair. Mettre peaux et cœur rincés vite fait dans un bocal de 1,5 L, ajouter sucre, citron, gingembre, puis l’eau. Technique : Laisser le bocal 24 h à température ambiante, hors soleil. Quand de fines bulles et un léger « pschitt » apparaissent, filtrer et verser en bouteille à limonade. Cuisson : Fermer et laisser encore 12 à 24 h à température ambiante. Ouvrir très doucement au-dessus de l’évier pour dégazer un peu, puis refermer aussitôt. Finition : Placer au réfrigérateur dès que le pétillant convient. Cette boisson avec peaux de melon se sert glacée, nature ou avec menthe fraîche et un trait de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 48 h 🔍 Le secret de l’expert Sucre, levures naturelles du melon et citron travaillent ensemble : l’un nourrit, les autres fermentent, l’acidité garde la boisson stable. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques feuilles de menthe ou de basilic dans le bocal, puis les retirer au filtrage pour un effet mocktail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de brosser la peau, d’utiliser une eau très chlorée ou d’oublier de dégazer : échec garanti.

Servir, conserver et twister sa melonade anti-gaspi

Une fois le pétillant présent, la bouteille va au réfrigérateur ; le froid calme la fermentation et fige les arômes pour une semaine. On ouvre doucement, au-dessus de l’évier, surtout les premiers jours. Comme toute boisson fermentée, la melonade peut contenir des traces d’alcool : on reste prudent avec les enfants et les personnes sensibles. Odeur de vinaigre ou aspect douteux ? On jette. Menthe, basilic ou citron vert parfument joliment chaque lot.