Adieu les pâtes qui plombent vos soirées : ce trompe-l’œil aux tomates cerises sauve mes dîners d’été

Envie du plaisir des pâtes à la tomate sans la lourdeur des soirs d’été ? Ces spaghettis de courgettes aux tomates cerises cachent une astuce clé contre l’assiette pleine d’eau.

Une odeur d’ail qui chante dans l’huile d’olive, la tomate qui éclate en jus sucré-acidulé… Tout rappelle les soirs de pâtes, sauf qu’en plein été cette assiette lourde coupe l’appétit ; on cherche de la fraîcheur, pas un coma post-pâtes.

Bonne nouvelle : il existe un trompe-l’œil qui garde le plaisir de la fourchette qui twiste dans la sauce tomate, avec une légèreté bluffante. Au menu ce soir ; des spaghettis de courgettes aux tomates cerises prêts en minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes (≈ 700 g), taillées en spaghettis

✅ 250 g de tomates cerises bien mûres, coupées en deux

✅ 2 gousses d’ail, 15 g de persil plat, sel fin, poivre noir

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, parmesan râpé, pignons ou amandes grillés

Adieu les pâtes lourdes : le concept du trompe-l’œil aux tomates cerises

Ici, les courgettes se prennent pour des pâtes façon courgetti : taillées en longs rubans ou en zoodles au spiraliseur, elles offrent la sensation de spaghettis, sans la lourdeur des féculents.

La poêlée de tomates cerises mijotées avec de l’ail revenu dans l’huile d’olive et du persil plat joue la sauce qui nappe : parfumée, juteuse, assez concentrée pour enrober chaque brin vert.

La méthode express pour des zoodles fermes, jamais aqueux

Tout commence par la découpe : on taille les courgettes en spaghettis de courgettes avec un spiraliseur, ou en longues tagliatelles au simple économe. Plus les brins sont réguliers, plus la cuisson sera homogène et la texture proche d’un vrai al dente.

Ensuite, grande poêle bien chaude, feu moyen-vif : on laisse d’abord concentrer les tomates pendant 5 à 7 minutes, puis on ajoute les zoodles. Ils cuisent 10 à 15 minutes en remuant souvent, sans trop saler, pour évacuer l’eau sans ramollir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les courgettes, les tailler en spaghettis ; couper les tomates cerises en deux, hacher ail et persil. Technique : Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle, faire revenir l’ail 30 secondes, ajouter les tomates, saler, poivrer, laisser compoter. Cuisson : Ajouter les spaghettis de courgettes, cuire 10 à 15 minutes à feu moyen en remuant souvent pour évacuer l’eau. Finition : Hors du feu, ajouter le persil, rectifier l’assaisonnement et, si l’on veut, parmesan, citron, piment, pignons.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20–25 min 🔍 Le secret de l’expert On évite de saler les courgettes en début de cuisson ; le sel les fait dégorger. On assaisonne surtout la tomate et, grâce à une grande poêle chaude, l’eau s’évapore vite pour une sauce courte. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, hors du feu, parmesan râpé, zeste de citron et pignons grillés apportent gras, croquant et fraîcheur éclatante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saler les zoodles dans une poêle tiède et les oublier à feu doux ; on obtient des courgettes gorgées d’eau, molles, très loin de l’illusion de pâtes.

Twists d’été et service façon pasta

On sert ces courgetti brûlants ou tièdes, avec feta, crevettes ou roquette pour changer chaque soir.