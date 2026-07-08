Adieu les pâtes qui plombent vos soirées : ce trompe-l’œil aux tomates cerises sauve mes dîners d’été
Envie du plaisir des pâtes à la tomate sans la lourdeur des soirs d’été ? Ces spaghettis de courgettes aux tomates cerises cachent une astuce clé contre l’assiette pleine d’eau.
Une odeur d’ail qui chante dans l’huile d’olive, la tomate qui éclate en jus sucré-acidulé… Tout rappelle les soirs de pâtes, sauf qu’en plein été cette assiette lourde coupe l’appétit ; on cherche de la fraîcheur, pas un coma post-pâtes.
Bonne nouvelle : il existe un trompe-l’œil qui garde le plaisir de la fourchette qui twiste dans la sauce tomate, avec une légèreté bluffante. Au menu ce soir ; des spaghettis de courgettes aux tomates cerises prêts en minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 courgettes moyennes (≈ 700 g), taillées en spaghettis
- ✅ 250 g de tomates cerises bien mûres, coupées en deux
- ✅ 2 gousses d’ail, 15 g de persil plat, sel fin, poivre noir
- ✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, parmesan râpé, pignons ou amandes grillés
Adieu les pâtes lourdes : le concept du trompe-l’œil aux tomates cerises
Ici, les courgettes se prennent pour des pâtes façon courgetti : taillées en longs rubans ou en zoodles au spiraliseur, elles offrent la sensation de spaghettis, sans la lourdeur des féculents.
La poêlée de tomates cerises mijotées avec de l’ail revenu dans l’huile d’olive et du persil plat joue la sauce qui nappe : parfumée, juteuse, assez concentrée pour enrober chaque brin vert.
La méthode express pour des zoodles fermes, jamais aqueux
Tout commence par la découpe : on taille les courgettes en spaghettis de courgettes avec un spiraliseur, ou en longues tagliatelles au simple économe. Plus les brins sont réguliers, plus la cuisson sera homogène et la texture proche d’un vrai al dente.
Ensuite, grande poêle bien chaude, feu moyen-vif : on laisse d’abord concentrer les tomates pendant 5 à 7 minutes, puis on ajoute les zoodles. Ils cuisent 10 à 15 minutes en remuant souvent, sans trop saler, pour évacuer l’eau sans ramollir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les courgettes, les tailler en spaghettis ; couper les tomates cerises en deux, hacher ail et persil.
- Technique : Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle, faire revenir l’ail 30 secondes, ajouter les tomates, saler, poivrer, laisser compoter.
- Cuisson : Ajouter les spaghettis de courgettes, cuire 10 à 15 minutes à feu moyen en remuant souvent pour évacuer l’eau.
- Finition : Hors du feu, ajouter le persil, rectifier l’assaisonnement et, si l’on veut, parmesan, citron, piment, pignons.
Twists d’été et service façon pasta
On sert ces courgetti brûlants ou tièdes, avec feta, crevettes ou roquette pour changer chaque soir.
En bref
- 🍅 En plein été, ces spaghettis de courgettes aux tomates cerises promettent un dîner léger façon pâtes, prêt en moins de 25 minutes.
- 🔥 Une cuisson maîtrisée des zoodles et une poêlée de tomates à l’ail visent une texture al dente sans lourdeur ni sauce aqueuse.
- 🌿 Finition au parmesan, citron, herbes fraîches et quelques gestes précis transforment ce simple plat de courgettes en vrai trompe-l’œil de pâtes ultra satisfaisant.
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