Arrêtez de frotter vos vitres : ce spray rose à moins de 2 € chez Action fait tout en un seul passage

Traces, reflets gris, bras fatigués : vos vitres résistent à tous les produits ? Ce flacon rose à moins de 2 € chez Action promet mieux, à une condition essentielle.

Des heures passées à frotter les carreaux, les bras en compote, pour finir avec des reflets gris et des traces en diagonale dès que le soleil entre dans le salon. Beaucoup de foyers vivent cette petite déception à chaque session ménage, même avec du vinaigre blanc, du papier journal ou les sprays classiques.

Depuis quelque temps, un flacon rose à moins de 2 € affole les rayons d’Action et les réseaux. Sa promesse est simple : des vitres propres, brillantes, presque sans effort, parfois en un seul passage. Tout se joue pourtant dans la manière de l’utiliser.

Pourquoi vos vitres restent pleines de traces malgré tous vos efforts

Une vitre n’est jamais seulement “sale”. Elle accumule poussière, pollen, traces de doigts, film gras de cuisine, gouttes de pluie séchées. Si le produit est mal choisi ou mal utilisé, un seul passage ne fait que déplacer ce mélange au lieu de l’emporter.

Le vinaigre blanc, par exemple, fonctionne bien sur le calcaire, mais mal dosé ou utilisé en plein soleil, il laisse un voile terne. Un chiffon microfibre saturé d’adoucissant étale la saleté au lieu de l’absorber. Et quand on nettoie en plein midi, le produit sèche trop vite, fige les gouttes et fait apparaître de nouvelles marques. Le souci vient autant de la méthode que du flacon.

Le flacon rose à moins de 2 € qui fait parler tout le monde

Au rayon ménage d’Action, le nettoyant vitres The Pink Stuff Action se repère tout de suite : un spray rose de 850 ml, affiché autour de 1,97 €, donc sous la barre des 2 €. Son nom complet, “The Pink Stuff – Nettoyant Miracle pour Fenêtres et Vitres au Vinaigre de Rose”, indique clairement sa cible : vitres, baies vitrées, miroirs et autres surfaces en verre.

La marque met en avant une formule au vinaigre de rose, des agents nettoyants qui s’attaquent aux graisses et aux saletés, une brillance sans traces et une composition végan. Sur des vitres entretenues régulièrement, un cycle “pulvériser–essuyer–finir avec un chiffon sec” suffit souvent à retrouver des vitres sans traces. Sur un carreau noirci par des mois de pollution, un second essuyage peut rester nécessaire, mais le temps passé est nettement réduit.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Temps gagné 30 à 40 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le mélange vinaigre de rose + agents nettoyants décollent à la fois le film gras et les résidus minéraux. Pulvérisé en fine brume puis essuyé avec une bonne microfibre, le produit emporte la saleté au lieu de la déplacer. Sur des vitres déjà entretenues, un seul passage soigneux suffit souvent à retrouver une transparence nette, d’où le temps gagné par carreau. 💡 Le petit plus : prix sous les 2 € pour un grand flacon, formule végan et odeur plus douce qu’un simple vinaigre, tout en étant facile à trouver dans la plupart des magasins Action. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pulvériser en plein soleil avec un chiffon déjà humide ou sale, sans dépoussiérer, et transvaser le produit dans un autre contenant ou le mélanger à de l’eau de Javel ou à d’autres nettoyants.

La méthode pas à pas pour des vitres propres en un seul passage

Pour que ce spray tienne ses promesses, le bon geste compte autant que la formule. Choisir un moment sans soleil direct, ouvrir la fenêtre quelques minutes, puis enlever la poussière avec un chiffon sec ou un plumeau. Pulvériser ensuite le produit à environ 30–40 cm, par zones, sans détremper le carreau. Utiliser une microfibre propre réservée aux vitres et essuyer en “S” ou en “Z” du haut vers le bas, en tournant régulièrement le tissu pour garder une zone bien absorbante.

Terminer chaque zone avec une partie parfaitement sèche de la microfibre pour enlever le dernier voile d’humidité : sur des vitres entretenues, ce simple passage suffit souvent. Éviter le marbre, le bois verni et le verre dépoli, ne jamais mélanger avec d’autres produits comme l’eau de Javel, comme le rappelle l’ANSES, et porter des gants si la peau est sensible, recommandation reprise par l’INRS pour tout produit ménager.