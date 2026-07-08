Arrêtez de frotter vos vitres : ce spray rose à moins de 2 € chez Action fait tout en un seul passage
Traces, reflets gris, bras fatigués : vos vitres résistent à tous les produits ? Ce flacon rose à moins de 2 € chez Action promet mieux, à une condition essentielle.
Des heures passées à frotter les carreaux, les bras en compote, pour finir avec des reflets gris et des traces en diagonale dès que le soleil entre dans le salon. Beaucoup de foyers vivent cette petite déception à chaque session ménage, même avec du vinaigre blanc, du papier journal ou les sprays classiques.
Depuis quelque temps, un flacon rose à moins de 2 € affole les rayons d’Action et les réseaux. Sa promesse est simple : des vitres propres, brillantes, presque sans effort, parfois en un seul passage. Tout se joue pourtant dans la manière de l’utiliser.
Pourquoi vos vitres restent pleines de traces malgré tous vos efforts
Une vitre n’est jamais seulement “sale”. Elle accumule poussière, pollen, traces de doigts, film gras de cuisine, gouttes de pluie séchées. Si le produit est mal choisi ou mal utilisé, un seul passage ne fait que déplacer ce mélange au lieu de l’emporter.
Le vinaigre blanc, par exemple, fonctionne bien sur le calcaire, mais mal dosé ou utilisé en plein soleil, il laisse un voile terne. Un chiffon microfibre saturé d’adoucissant étale la saleté au lieu de l’absorber. Et quand on nettoie en plein midi, le produit sèche trop vite, fige les gouttes et fait apparaître de nouvelles marques. Le souci vient autant de la méthode que du flacon.
Le flacon rose à moins de 2 € qui fait parler tout le monde
Au rayon ménage d’Action, le nettoyant vitres The Pink Stuff Action se repère tout de suite : un spray rose de 850 ml, affiché autour de 1,97 €, donc sous la barre des 2 €. Son nom complet, “The Pink Stuff – Nettoyant Miracle pour Fenêtres et Vitres au Vinaigre de Rose”, indique clairement sa cible : vitres, baies vitrées, miroirs et autres surfaces en verre.
La marque met en avant une formule au vinaigre de rose, des agents nettoyants qui s’attaquent aux graisses et aux saletés, une brillance sans traces et une composition végan. Sur des vitres entretenues régulièrement, un cycle “pulvériser–essuyer–finir avec un chiffon sec” suffit souvent à retrouver des vitres sans traces. Sur un carreau noirci par des mois de pollution, un second essuyage peut rester nécessaire, mais le temps passé est nettement réduit.
La méthode pas à pas pour des vitres propres en un seul passage
Pour que ce spray tienne ses promesses, le bon geste compte autant que la formule. Choisir un moment sans soleil direct, ouvrir la fenêtre quelques minutes, puis enlever la poussière avec un chiffon sec ou un plumeau. Pulvériser ensuite le produit à environ 30–40 cm, par zones, sans détremper le carreau. Utiliser une microfibre propre réservée aux vitres et essuyer en “S” ou en “Z” du haut vers le bas, en tournant régulièrement le tissu pour garder une zone bien absorbante.
Terminer chaque zone avec une partie parfaitement sèche de la microfibre pour enlever le dernier voile d’humidité : sur des vitres entretenues, ce simple passage suffit souvent. Éviter le marbre, le bois verni et le verre dépoli, ne jamais mélanger avec d’autres produits comme l’eau de Javel, comme le rappelle l’ANSES, et porter des gants si la peau est sensible, recommandation reprise par l’INRS pour tout produit ménager.
En bref
- 🪟 Le nettoyant vitres The Pink Stuff Action, flacon rose à moins de 2 €, promet des fenêtres brillantes sans traces avec un simple passage.
- 🧴 Son mélange au vinaigre de rose et aux agents nettoyants agit sur graisse, poussière et film terne, à condition d’adopter les bons gestes.
- ⏱ Une routine pensée pour gagner du temps, limiter les efforts et respecter les consignes de sécurité lors du nettoyage des vitres.
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