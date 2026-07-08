Fruits et légumes : ce geste tout simple élimine jusqu’à 90 % des pesticides, le rinçage ne suffit plus

Quand Sophie a appris que 61 % des fruits et légumes non bio contiennent des pesticides, son simple rinçage à l'eau a volé en éclats. Ce bain au bicarbonate, validé par une étude, a transformé sa façon de remplir le saladier familial.

Dans de nombreuses cuisines, le même geste se répète : ouvrir le robinet, passer rapidement fruits et légumes sous l’eau, essuyer, servir. « Je rinçais mes fruits et légumes à l’eau claire avant de les manger », confie Sophie, 42 ans, persuadée de bien faire pour sa famille.

Pourtant, un simple bain maison, validé par des chercheurs, peut retirer jusqu’à 90 % de certains pesticides présents sur la peau des aliments. Il ne demande qu’un ingrédient très courant et quelques minutes de patience. Reste à comprendre pourquoi le rinçage ne suffit pas, et comment adopter ce geste sans se compliquer la vie.

Pesticides dans nos fruits et légumes : pourquoi le simple rinçage ne suffit plus

Les chiffres récents de l’association « Générations Futures » donnent le vertige : 61 % des fruits et légumes non bio testés en France contiennent au moins un résidu de pesticide. Pour les fruits, cette part grimpe à 78 %, avec des records pour la cerise (98 % d’échantillons touchés), le raisin (94 %) ou la fraise (93 %). Les légumes suivent avec 53 % d’échantillons contaminés.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments rappelle que 96,3 % des échantillons restent sous les limites légales. Pourtant, près d’un aliment sur deux cumule plusieurs molécules à la fois : c’est l’effet cocktail. Comme un mélange d’alcools qui assomme plus vite qu’un seul verre, ces associations de substances, parfois cancérigènes ou perturbatrices endocriniennes, inquiètent les chercheurs. Un rinçage rapide n’enlève qu’une partie des résidus fixés en surface.

Le geste qui change tout : le bain au bicarbonate de soude

La bonne nouvelle, c’est qu’un geste de cuisine très simple permet de faire beaucoup mieux. Une étude publiée en 2017 dans le « Journal of Agricultural and Food Chemistry » a testé trois méthodes sur des pommes : eau du robinet, solution chlorée et bain d’eau avec 1 % de bicarbonate de soude. Après 12 à 15 minutes dans cette dernière solution, jusqu’à 90 à 96 % de certains pesticides de surface avaient disparu.

Le principe est simple : cette eau légèrement alcaline aide les molécules chimiques à se décrocher de la peau et atteint les microfissures que le jet ne touche pas. À la maison, il suffit de remplir un grand saladier, d’ajouter 1 cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire par litre d’eau, puis d’immerger pommes, poires, raisins, fraises ou cerises non bio pendant une dizaine de minutes, avant un brossage doux et un rinçage abondant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité au quotidien Exposition aux résidus de surface jusqu’à -90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bicarbonate de soude augmente le pH de l’eau et aide les molécules de pesticides à se détacher de la peau des fruits et légumes. En laissant tremper 10 à 15 minutes, l’eau atteint les petits reliefs de la surface et élimine une grande partie des résidus, là où un simple rinçage agit trop vite. 💡 Le petit plus : Préparer le saladier dès le retour des courses permet de laisser tremper un premier lot de fruits pendant que les autres aliments sont rangés, sans perdre de temps en cuisine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Croire que le bain au bicarbonate rend n’importe quel fruit ou légume non bio « zéro pesticide » et se sentir autorisé à abuser des produits les plus traités sans jamais éplucher ni choisir de bio.

Les autres gestes barrières vraiment utiles en cuisine

Ce bain reste pourtant un bouclier de surface : les pesticides déjà passés dans la chair, notamment ceux dits systémiques, ne disparaissent pas. Pour les produits très traités et souvent consommés, les spécialistes conseillent d’éplucher quand c’est possible, surtout les pommes, carottes, pommes de terre ou agrumes utilisés en zeste, et de privilégier le bio pour les cerises, fraises ou raisins. La cuisson à la vapeur ou à l’eau contribue aussi à réduire certains résidus, tout comme le fait de varier les fruits et légumes au fil des saisons.