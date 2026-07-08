Mousse de fraises sans gélatine ni cuisson : ce geste interdit avec les blancs en neige fait tout rater

Fraises parfumées, chantilly souple et blancs en neige promettent un dessert rose ultra léger, sans gélatine ni cuisson. Mais un seul geste trop brusque suffit à faire retomber cette mousse de fraises façon nuage.

Ni gélatine ni cuisson : la mousse de fraises aux blancs en neige qui a la texture d’un nuage

Dans la cuisine, les barquettes de fraises embaument, la couleur éclate, et on imagine déjà une cuillère qui s’enfonce dans une mousse rose, légère comme de l’air. En bouche, on veut du fruit franc, une touche de crème, un citron qui réveille, sans lourdeur ni sensation gélifiée.

La question revient souvent : comment obtenir une mousse de fraises sans gélatine, qui se tient vraiment au frais, sans cuisson ni poudre magique ? Ici, ce sont les blancs en neige qui jouent les architectes du nuage. À condition de les monter et de les incorporer avec soin, ils remplacent tout le reste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de fraises bien mûres

✅ 20 cl de crème liquide entière bien froide (≥ 30 % MG)

✅ 125 g de sucre semoule + jus d’1 citron jaune

✅ 2 blancs d’œuf à température ambiante

Pourquoi cette mousse de fraises tient sans gélatine

Tout part d’un trio simple : fraises mixées, crème montée en chantilly souple, jus de citron pour la fraîcheur. On obtient une base rose, parfumée, mais encore fluide. Ce sont les blancs en neige fermes qui vont piéger l’air, donner du volume et une tenue moelleuse, sans aucune gélatine. Le sucre aide à stabiliser l’ensemble, tandis que le repos au réfrigérateur resserre la structure. Résultat : une mousse qui reste légère, mais suffisamment stable pour patienter plusieurs heures en verrines.

La recette pas à pas : mousse de fraises texture nuage

La préparation prend une vingtaine de minutes ; ensuite, le froid fait tout. On mixe les fraises, on fouette d’abord la crème, puis les blancs, et on assemble le tout en douceur avec une maryse. La texture doit rester aérienne, presque mousse de vitrine, avant de filer au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, équeuter et mixer les fraises en purée lisse ; presser le citron. Technique : Fouetter la crème bien froide en chantilly souple, puis la mélanger avec la purée de fraises, le sucre et le jus de citron. Cuisson : Aucune ; monter les blancs en neige aux pics fermes dans un bol propre et les serrer avec une petite cuillerée de sucre. Finition : Incorporer les blancs en trois fois, en soulevant à la maryse, verser en verrines et laisser 3 h au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté 20 min + 3 h / facile 🔍 Le secret de l’expert En fouettant, les protéines du blanc s’étirent et forment un filet qui enferme de minuscules bulles d’air. Le sucre et la crème enrobent ces bulles, le froid les fige doucement ; on obtient ainsi une mousse de fraises sans gélatine, stable mais ultra légère. ✨ Le twist gourmand : Dresser en verrines sur un fond de sablé breton émietté, ajouter quelques dés de fraises fraîches et quelques copeaux de chocolat blanc au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger les blancs en neige en les brassant vigoureusement ou en un seul bloc ; on casse l’air et la mousse retombe, devient plate et aqueuse.

Twists gourmands & idées de présentation façon pâtissier

On peut remplacer un tiers des fraises par des framboises pour une note plus vive, ou ajouter une pointe de vanille dans la crème. La mousse se garde 24 heures au réfrigérateur, filmée, et se sert avec des fraises en dés, un zeste fin de citron et quelques biscuits à tremper.