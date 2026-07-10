Arbres fruitiers : ce badigeon blanc des anciens n’avait rien de décor, sans lui l’écorce trinque en plein été

Face aux étés plus brûlants, le vieux badigeon de chaux sur les troncs d’arbres fruitiers refait surface dans les vergers. Que cache vraiment cette couche blanche sous le soleil ?

Dans beaucoup de vieux vergers, les troncs des pommiers et des cerisiers ont longtemps été enduits d’une étrange robe blanche. Les enfants y voyaient un détail de déco champêtre, les anciens savaient que c’était une question de survie pour leurs arbres. Quand le soleil tape, cette mince couche minérale change réellement le destin de l’écorce.

À l’heure où les canicules se succèdent, le vieux chaulage revient discrètement dans les jardins familiaux. Derrière ce « blanc arboricole » se cache à la fois un pare-soleil, une désinfection douce et une assurance récolte. Encore faut-il comprendre pourquoi les anciens l’ont adopté… et comment l’utiliser sans faux pas.

Quand la canicule fait craquer l’écorce des fruitiers

Sur un tronc nu exposé plein sud, la température grimpe vite. Le côté au soleil peut chauffer de plusieurs degrés tandis que la face à l’ombre reste fraîche. L’écorce perd son élasticité, se contracte, puis se fissure comme une peau trop sèche.

Ces microfentes ouvrent la porte aux champignons et aux bactéries, surtout sur les jeunes arbres fruitiers ou les sujets récemment greffés. Nous avons tous déjà vu, après un été sec, un arbre affaibli donner peu de fruits, plus petits, parfois même tombés avant maturité.

Le badigeon blanc, un pare-soleil qui rafraîchit le tronc

Les anciens ont donc peint leurs troncs pour créer un écran. « Le badigeon, en réfléchissant les rayons du soleil grâce à sa couleur blanche, limite les écarts thermiques et protège les tissus internes du tronc, notamment le cambium, contre les brûlures et les fissurations », rappelle Pause Maison (Ouest‑France). L’écorce chauffe moins, et la fine couche vivante reste intacte même lors des après-midis brûlants.

Mais ce blanc n’agit pas qu’en surface. Sous la couche de lait de chaux, au pH très alcalin (autour de 12 à 13), les œufs et larves de carpocapses, cochenilles ou pucerons hivernants, ainsi que les spores de moniliose ou de tavelure, sont durablement incommodés. Attention toutefois : le traitement ne fait pas le tri et peut aussi déranger quelques auxiliaires.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Durée de protection 3 à 4 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La chaux blanche renvoie le soleil, stabilise la température du tronc et, grâce à son pH très alcalin, rend l’écorce hostile aux larves et aux spores de champignons. 💡 Le petit plus : Ajouter une cuillerée de savon noir dans le mélange améliore l’adhérence et évite que le film ne s’écaille trop vite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser de la chaux vive sur un tronc humide ou en plein soleil, au risque de brûler l’écorce.

Comment refaire ce geste aujourd’hui sans se tromper

Bonne nouvelle, ce rituel est à la portée de tous. Le plus efficace consiste à passer le badigeon de chaux sur les troncs des arbres fruitiers en fin d’hiver, entre février et mars, par temps sec et hors gel. Ce film sera déjà en place pour l’été, mais aussi pour les hivers doux ponctués de coups de froid.

Brosser vite fait le tronc sec, sans gratter fort.

Diluer chaux éteinte dans l’eau, pas de chaux vive.

Appliquer au pinceau du pied aux premières branches.

Surveiller le lessivage, renouveler seulement tous les 3 à 4 ans.