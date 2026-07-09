Fini la piscine hors de prix : ce coin d'eau venu des États-Unis s'installe en 1 jour et séduit tous les parents
Sous la canicule, les familles américaines délaissent la grande piscine pour un coin d’eau sans profondeur installé en une journée. Cette zone splash de jardin, déjà en route vers la France, pourrait bien rebattre les cartes de vos étés.
Sous la canicule de juillet, beaucoup de familles regardent leur jardin en rêvant d’un coin d’eau. Sauf que la grande piscine creusée rime souvent avec travaux interminables, facture salée et consommation d’eau qui explose. De quoi doucher plus d’un projet.
De l’autre côté de l’Atlantique, les parents ont trouvé une parade futée : un petit espace d’eau ludique, monté en une journée, qui ne ressemble ni à une pataugeoire gonflable ni à une piscine classique. Ce concept de zone splash jardin commence à s’inviter en France… et pourrait bien changer vos étés.
Pourquoi la grande piscine ne fait plus rêver les familles
Nous avons tous déjà fantasmé sur le grand bassin turquoise au fond du jardin. En réalité, une piscine traditionnelle demande souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros, des semaines de chantier, sans compter les produits, la pompe, l’électricité et l’eau à renouveler régulièrement, dans un contexte de sécheresses récurrentes.
À cela s’ajoutent les obligations de sécurité des piscines enterrées (barrières, alarmes, couvertures conformes aux normes). La surveillance permanente des enfants, la peur de la noyade et les corvées de nettoyage finissent par transformer le rêve en charge mentale… et financière.
Zone splash jardin : le coin d’eau malin venu des États-Unis
La zone splash, ou splash pad, fonctionne à l’inverse. Il s’agit d’une aire de jeux d’eau complètement plane, équipée de buses qui projettent l’eau en jets et en brume, sans profondeur ni eau stagnante. Les enfants courent, sautent, se rafraîchissent, mais il n’y a aucun bassin où tomber. Ce principe, très présent dans les parcs américains, s’est rapidement invité dans les jardins familiaux.
En 2026, les parents américains plébiscitent cette solution, notamment parce qu’un kit s’installe en une journée : surface plane, raccordement des diffuseurs, branchement de la pompe et c’est tout. On trouve désormais des kits complets chez Botanic, Leroy Merlin ou Jardiland. L’eau est récupérée dans un réservoir, filtrée, puis renvoyée vers les jets en circuit fermé, ce qui limite le gaspillage et les produits chimiques… tout en restant bien moins cher qu’une piscine.
Installer une zone splash en une journée dans son jardin
Côté mise en œuvre, le principe reste très accessible. On choisit un endroit plat, proche de la maison et d’un point d’eau, si possible à l’écart des grands arbres qui perdent leurs feuilles. Inutile de retourner tout le terrain : une terrasse existante ou une petite plateforme en gravier compacté peuvent suffire.
- Préparer la surface (balayer, vérifier la planéité, poser un tapis de sol si besoin).
- Positionner les éléments du kit, raccorder la pompe et le réservoir, puis brancher sur une prise sécurisée.
- Tester les jets, régler la hauteur d’eau et fixer quelques règles de jeu aux enfants.
Ensuite, l’entretien se limite à quelques contrôles rapides des filtres et du système. Le reste du temps, les parents peuvent retourner à leurs rosiers, pendant que les enfants tournent autour de ce nouveau coin d’eau, ravi de rafraîchir tout le monde sans faire exploser le budget ni la conscience écologique.
Sources
En bref
- En 2026, les parents américains, confrontés aux canicules et aux budgets serrés, se tournent vers un nouveau coin d’eau pour leurs jardins. 🌡️
- Cette zone splash de jardin remplace la piscine traditionnelle par une aire de jeux d’eau plate, simple à installer et pensée pour les enfants. 💦
- Entre économies d’eau, sérénité parentale et ambiance ludique, ce concept réserve encore quelques surprises une fois imaginé dans un jardin français. 🌈
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