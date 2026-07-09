Jardin : cette erreur que tout le monde fait avec ces fleurs couvertes de pucerons renvoie l’invasion sur vos fruitiers

Au pied des fruitiers, les capucines couvertes de pucerons noirs affolent les jardiniers, qui arrachent tout en croyant protéger leurs arbres. Et si ce geste instinctif brisait en réalité le meilleur bouclier naturel de leur verger ?

Début d’été, sous le pommier ou le cerisier, les touffes de capucines semées au printemps sont méconnaissables : feuilles collées, tiges poisseuses, un tapis grouillant de petits points noirs. Par réflexe, beaucoup arrachent tout et jettent bien loin, persuadés de sauver leur arbre d’une catastrophe annoncée.

En réalité, ce geste très humain démonte un dispositif de défense naturelle installé depuis des semaines. Les colonies de pucerons noirs n’ont alors plus qu’une idée : remonter vers les jeunes pousses tendres du fruitier. Comprendre ce qui se joue au pied du tronc change complètement le regard sur ces capucines noircies.

Capucines couvertes de pucerons noirs : un faux problème au pied des fruitiers

Plantée près du tronc, la capucine se comporte comme une véritable plante-piège. « La capucine, avec ses fleurs éclatantes jaunes, orange ou rouge vif, possède un feuillage charnu et une sève sucrée qui exercent une attraction irrésistible sur les pucerons noirs », rappelle trucmania.ouest-france.fr. Résultat : les insectes se ruent sur ce buffet à volonté et délaissent les tissus fragiles des pommiers, cerisiers ou pruniers.

Les jardiniers d’antan parlaient de plante « sacrifiée » : on accepte que la capucine se couvre de pucerons pour protéger le reste du jardin. Tant que la plante reste en place, la majorité des insectes demeure fixée, sans ailes, bien sage sur ce garde-manger vivant plutôt que sur les rameaux de l’arbre.

Pourquoi arracher les capucines infestées renvoie l’invasion sur l’arbre

Nous avons tous déjà saisi un pied de capucine noire de dégoût… C’est précisément là que tout bascule. Quand la plante disparaît d’un coup, la colonie se retrouve brutalement sans ressource : une partie des pucerons produit alors des formes ailées et s’envole vers l’hôte le plus proche, souvent les jeunes pousses du fruitier. Pire, en arrachant on supprime aussi le garde-manger des coccinelles, syrphes et chrysopes – ce « lion des pucerons » capable d’engloutir des dizaines de proies par jour. Des travaux cités par pause-maison.ouest-france.fr montrent qu’un jardin diversifié peut abriter jusqu’à 30 % d’auxiliaires en plus ; arracher les capucines, c’est priver le verger de cette armée gratuite.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Auxiliaires du jardin +30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les capucines concentrent les pucerons noirs loin des jeunes pousses des fruitiers et offrent en continu nourriture et abri aux coccinelles, syrphes et chrysopes. En les laissant en place, on nourrit cette faune utile qui finit par réguler naturellement les colonies. 💡 Le petit plus : semer quelques soucis autour du verger renforce encore l’accueil des auxiliaires sans gêner le rôle de plante-piège des capucines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher toutes les capucines d’un coup et jeter les plants infestés sur le compost juste à côté des fruitiers.

Transformer les capucines en bouclier durable contre les pucerons noirs

Quand les capucines ploient sous les insectes, mieux vaut patienter tant que l’arbre reste sain. Si une touffe s’effondre vraiment, on se contente de couper les tiges les plus chargées, que l’on évacue loin du jardin, et d’un léger voile de savon noir sur le reste pour calmer la pression sans tuer la plante.

Installer 3 ou 4 pieds de capucines en cercle à une trentaine de centimètres du tronc.

Semer dès mars en godets, ou en pleine terre lorsque le sol se réchauffe, en espaçant de 30 à 40 cm.

Observer : dès les premiers pucerons, les coccinelles et syrphes arrivent, et le verger apprend à se défendre presque seul.

D’ailleurs, certains jardiniers choisissent des variétés à fleurs jaunes, particulièrement attractives pour les pucerons, pour concentrer encore plus l’infestation au pied de l’arbre. Saison après saison, les capucines deviennent alors la base d’un verger vivant, coloré, et beaucoup plus serein face aux attaques de pucerons noirs.