« Plante-le en plein juillet » : ce fruitier méconnu qu’un pépiniériste m’a conseillé contre la canicule

En pleine canicule, alors que les jeunes fruitiers grillent, un pépiniériste m’a parlé du goyavier du Brésil, petit arbre persistant qui adore la chaleur. Quels gestes adopter pour l’installer en plein mois de juillet sans le mettre en danger ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Acca sellowiana (syn. Feijoa sellowiana) 🌸 Nom courant Goyavier du Brésil, feijoa 📏 Dimensions 4 à 6 m de haut, port touffu et arrondi ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement abrité du vent ❄️ Rusticité Jusqu’à -10 °C environ 🍂 Feuillage Persistant, épais, gris-vert dessus, argenté au revers

En plein mois de juillet, quand le thermomètre s’affole et que les pelouses blondissent, beaucoup de jardiniers rangent les gants. On se dit que tout nouveau fruitier grillera avant même d’avoir pris racine. Pourtant, dans certaines pépinières, un petit arbre venu de l’hémisphère sud continue d’être proposé comme si de rien n’était.

Un pépiniériste a ainsi surpris plus d’un client en présentant cet arbre fruitier taillé pour les étés brûlants : feuillage épais, racines robustes, soif raisonnable. Planté au bon endroit, en bac ou en pleine terre, il a gardé fière allure pendant les dernières vagues de chaleur. Voici comment ce candidat inattendu change la façon d’envisager la canicule au jardin.

Le goyavier du Brésil, le fruitier qui ne craint pas la canicule

Son nom ? Le goyavier du Brésil, ou feijoa, un arbuste persistant originaire d’Amérique du Sud. Haut de 4 à 6 m en jardin familial, il forme un nuage de petites feuilles gris-vert, épaisses, qui limitent l’évaporation de l’eau. Cette nature frugale lui a permis de traverser sans broncher des épisodes de sécheresse où d’autres fruitiers ont souffert ou perdu leur feuillage.

Le planter en plein juillet sans le mettre en danger

Nous avons tous déjà entendu qu’un arbre se plantait au printemps ou à l’automne, jamais en plein cagnard. Pourtant, pour le goyavier du Brésil, la plantation estivale fonctionne lorsque l’on joue la carte du conteneur. On choisit un sujet en pot bien arrosé, on plante en fin de journée, dans un trou large et drainant, puis l’on arrose abondamment pour tasser la terre autour des racines.

Le vrai secret a été de protéger immédiatement le sol. Un paillage généreux de broyat, de paille ou de cosses de sarrasin forme une couette fraîche au pied du feijoa, bloque le soleil et limite les arrosages. Avec ce simple geste, la motte a gardé l’humidité plusieurs jours alors que la surface du jardin craquait déjà.

les deux ou trois premières semaines, arroser en profondeur deux fois par semaine ;

laisser sécher légèrement la surface entre deux arrosages ;

ajouter du paillis si la couche s’affine avec le vent.

Un fruitier frugal… et une première récolte très rapide

Une fois bien enraciné, le feijoa s’est montré étonnamment économe. En climat doux, il a seulement reçu un arrosage ponctuel lors des canicules prolongées, tout en conservant son feuillage dense et vert. Sa floraison blanche et rouge, très décorative, attire les regards au début de l’été, même lorsque le reste du jardin fatigue.

Et la récompense ne s’est pas faite attendre : installé au soleil avec ces soins ciblés, le goyavier du Brésil a donné ses premiers fruits l’année suivante. De petits ovales verts, rappelant de minuscules avocats, à la chair fondante au goût d’ananas, de fraise et de goyave. De quoi transformer un coin brûlant en verger exotique, sans craindre les prochaines canicules.